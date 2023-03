Úprava zákona chce vrátit obcím peníze za pacienty lázní, ty nesouhlasí

Do úpravy zákona před čtyřmi lety přicházelo do rozpočtu Slatinic s patnácti sty obyvateli za místní poplatek z pobytu zhruba tři čtvrtě milionu korun.

„Teď nám platí jen samoplátci. Ale drtivá většina plátců, třeba přes osmdesát procent, byli lidé z lázní, pacienti po operaci, takzvaně na křížek. Ti nám teď neplatí nic. Byl to skoro jediný příjem, který jsme měli na náklady navíc, jako je údržba chodníků, když tam jdou pacienti s berlemi, zeleň trochu na vyšší úrovni, stezky do lesa a podobně,“ připomenul starosta Ondřej Mikmek (KDU-ČSL).

Poplatek vybírají ubytovatelé a posílají jej obci. Podle současného zákona je péče v lázních hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Její součástí jsou platby za ubytování, které však byly z poplatku vyjmuty.

Podle jesenické radnice jde o nespravedlnost. „Vybrané peníze z poplatku z pobytu investují lázeňská města a obce zpátky do cestovního ruchu. V případě města Jeseník se jedná ročně o více než šestinásobek vybrané částky z poplatků. Tu město investuje zpět do služeb v oblasti turismu,“ uvedla jesenická starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Předloni město zvedlo poplatek z 21 korun na čtyřicet, což zdůvodnilo roční ztrátou zhruba milion korun. V únoru 2021 zastupitelé sazbu snížili na třicet korun.

„Kromě investic do cestovního ruchu se města a obce musejí starat o obslužnost klientů lázní. Tisíce zákazníků lázeňských podnikatelských subjektů využívají zdarma služeb samosprávy, jako jsou odpady, údržba chodníků, veřejné osvětlení, místní komunikace,“ dodala starostka.

Zvýšení poplatku není řešením

Vedení Slatinic uvažovalo, že výpadek zbrzdí zvýšením poplatku. Místo jednadvaceti korun za osobu a noc navrhovalo maximální možnou částku 50 korun.

„Okamžitě se ozvali podnikatelé provozující ubytování, protože by to de facto dopadlo na ně. Měli by vyšší ceny. Na jejich apel jsme to tedy vrátili, nebylo to zase tolik peněz a chceme jim jít naproti,“ vzpomněl Mikmek.

S chystanou novelou nesouhlasí Svaz léčebných lázní. „Stávající znění zákona o místních poplatcích bylo dohodnuto jako kompromisní znění mezi všemi zúčastněnými stranami za moderace ministerstva pro místní rozvoj v roce 2018. Nově předložený návrh s provozovateli lázní nikdo nekonzultoval,“ zmínil viceprezident svazu a jednatel Termálních lázní Velké Losiny Martin Plachý.

Zrušení výjimky z poplatku pro lidi na nemocenské by podle něho bylo návratem k předchozí diskriminaci pacientů.

„Pacient, který prodělal operaci výměny kloubu a pojede na následnou rehabilitaci do odborného léčebného ústavu v lázeňském místě, nebude platit místní poplatek. Zatímco pacient, který pojede na stejnou rehabilitaci se stejnou diagnózou do léčebných lázní, bude muset zaplatit místní poplatek. Stejný pacient i diagnóza, ale ve druhém případě zaplatí pacient minimálně tisíc korun navíc při jednadvacetidenním pobytu a padesátikorunovém poplatku na den,“ upozornil Plachý.

Pro zachování současného stavu je i výkonná ředitelka společnosti Lázně Slatinice Irena Vašicová.

„Jedná se o pacienty v pracovní neschopnosti, kteří byli od těchto poplatků v novele zákona o místních poplatcích na základě logických argumentů v roce 2019 osvobozeni, podobně jako jsou osvobozeni i pacienti hospitalizovaní v jiných zařízeních,“ podotkla.

Dubnová schůze Sněmovny

Martin Plachý se pozastavil nad situací měst a obcí, které poplatek vybírají, ačkoli nevlastní veřejně přístupné lázeňské promenády, parky či pítka. O vybavení se pak starají soukromé společnosti.

Termálním lázním Velké Losiny patří několikahektarový lázeňský park. Z vybraných peněz ale žádný příspěvek nedostávají.

Jednatel lázní se obává žalob jako v minulosti. „Budou se opět opakovat soudní spory mezi obcemi a vlastníky veřejné lázeňské infrastruktury, kým má být hrazena tato péče. Jeden z nich totiž areály vlastní a umožňuje veřejnosti je využívat, druhý za užití tohoto území vybírá poplatky, ale nic na to nepřispívá,“ dodal Plachý, jenž je i generálním ředitelem lázeňské skupiny Royal Spa.

Poslanci by se měli vládním návrhem zákona opět zabývat na své schůzi od 4. dubna.