Olomouc prodá jízdárně pozemky pod kolbištěm, část místních byla proti

Společnost Jezdecký areál Olomouc si pozemky o rozloze zhruba jednoho a půl hektaru poblíž Lazecké ulice pronajímá přibližně deset let.

„Primárním cílem je získat do vlastnictví našeho areálu pozemky v majetku města nacházející se pod stavbami v rámci jezdeckého areálu, zejména část kolbiště, které v současnosti užíváme na základě nájemní smlouvy, čímž by se sjednotilo vlastnictví objektů i pozemků pod nimi,“ shrnula motivaci ke koupi ředitelka společnosti Michaela Smrčková v červnu, kdy zastupitelé o prodeji rozhodovali naposledy.

Začátkem léta však zastupitelé nakonec prodej neschválili kvůli výtkám, že by to mohlo komplikovat stavbu plánované dopravní trasy označované jako severní spoj, pokud by na ni někdy došlo.

Lidé z Lazců se v minulosti vyjadřovali nesouhlasně kvůli velikosti pozemků a právě riziku pro budoucí silnici, které by v souvislosti s převodem do soukromých rukou mohlo vzniknout.

„Pak se ale změnil rozsah, aby nebyla rezerva pro severní spoj zasažena. Lazců už se to netýká a majetkoprávní komise dala doporučení, byť nebyla usnášeníschopná. Jediný, kdo zůstává mimo, je dlouhodobě Hejčín. Jejich argument je, že tam budou byty, ale to by musela nastat změna územního plánu. Teď je to plocha pro sportoviště, rekreaci,“ sdělil Matouš Pelikán, náměstek primátora pro majetkoprávní záležitosti.

„Od jezdeckého spolku bereme nájem a potom, co tam vybudovali areál za nějakých padesát milionů korun a jezdí se tam i světové závody, si myslím, že je legitimní, když chtějí pozemky koupit, aby je dále rozvíjeli,“ dodal.

Prodej je chybou, kritizuje část místních

Pro město zároveň zůstala podle smlouvy garance, že může v lokalitě vybudovat ulici se silnicí a chodníky, stezky pro chodce a cyklisty nebo například zelený pás.

Někteří členové hejčínské komise se koncem listopadu zúčastnili schůzky s vedením areálu. Jejich postoj se ale nezměnil.

„Tyto strategické pozemky by měly zůstat v držení města a Jezdecký areál Olomouc by zde měl být v nájmu. Jednak proto, aby mělo město nad nimi vliv, i kvůli dlouhodobému příjmu z nájmu,“ sdělil k setkání za Hejčínské Radek Liška.

Podle místních je prodej pro město mimořádně nevýhodný. „Také může generovat rizika spojená s dalšími investičními akcemi v této lokalitě a v neposlední řadě navýšení už tak vysoké dopravní zátěže,“ stojí v listopadovém zápisu jednání komise městské části Hejčín.