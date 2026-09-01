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Už žádné cesty přes staveniště. Po letech čekání bude mít Liboš novou lávku

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  13:56
Po dlouhých letech čekání se obyvatelé Liboše a Štěpánova na Olomoucku dočkají nové lávky, která obě obce spojuje přes řeku Oskavu. Lávka byla dlouho v havarijním stavu, až ji vedení Štěpánova uzavřelo. Tím ovšem způsobilo komplikace – loni v září se totiž začala opravovat i hlavní cesta v Liboši, a tak děti mířící do školy ve Štěpánově musely procházet staveništěm. Na nebezpečném úseku se pak stala i nehoda, při níž auto srazilo školáka.

Už v roce 2022 doporučil statik lávku mezi Liboší a Štěpánovem zavřít. Protože ale cestu lidé hojně využívali, uzavřel ji Štěpánov – pod nějž lávka katastrálně spadá – až na podzim roku 2024. Důvodem byly zlomy v základových deskách, které statik v mostu objevil.

Takové poškození už podle vedení města nebylo slučitelné s provozem mostku.

„Když bylo nutné původní lávku uzavřít, nebylo to jednoduché ani populární rozhodnutí. Odborné posudky však jednoznačně potvrdily její havarijní stav a další provoz by představoval riziko pro bezpečnost občanů. Město proto muselo dát přednost odpovědnosti před jednoduchým řešením,“ uvedl starosta Štěpánova Jiří Šindler (nestr.).

Obyvatelé Liboše a Štěpánová mají novou lávku, která spojí jejich obce přes řeku Oskavu.

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Zavření lávky nadělalo místním spoustu problémů. „Vůbec to nechápeme. Kvůli zavřené lávce teď všichni lidé z Liboše, Huzové, Krnova a Hnojic budou muset přes staveniště, kde nejsou chodníky ani cesta, jen hrubý makadam, a každý den tam do půl páté pracuje těžká technika. A tudy budou i moje děti od září chodit do školy,“ zlobila se jedna z místních obyvatelek.

I po opravě hlavní silnice museli lidé volit zdlouhavou náhradní trasu. Na novou lávku čekají ve vesnici už skoro dva roky, třebaže již loni touto dobou měli ve Štěpánově hotový projekt na novou lávku. Jenže dlouho a marně vyhlíželi stavební povolení.

Až teď se situace konečně mění k lepšímu. V úterý 1. září umístili přes řeku novou lávku, která bude opět sloužit obyvatelům.

„Příprava nové lávky znamenala zpracování projektové dokumentace, technická posouzení, jednání s dotčenými orgány i stavební řízení. Právě povolovací proces byl nejsložitější částí celé přípravy a protáhl se výrazně déle, než jsme předpokládali,“ podotkl Šindler.

Děti půjdou do školy přes staveniště, bezpečnější cestu blokuje zavřená lávka

Město za novou lávku zaplatí zhruba sedm milionů korun, 2,5 milionů půjde z dotací Olomouckého kraje, kterou se podařilo obci získat.

Původně měla být nová lávka v provazu až od listopadu, vypadá to ovšem, že se jí občané Liboše a Štěpánova dočkají dřív.

„Termín byl úspěšně zkrácen. Dnes byla lávka usazena na nové mostní pilíře. Pokud půjde vše dobře – po mostních zkouškách a nutných byrokratických krocích, které vše mohou zpozdit, i když stavbaři mají de facto hotovo, by mohla lávka veřejnosti a žákům sloužit od konce září,“ uzavřel starosta obce.

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