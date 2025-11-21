Lovci bouřek a zvláštních meteorologických jevů se začali předhánět ve vysvětleních od přesných popisů místa původu záhadného světla, až po bizarní vtípky s alobalovými čepičkami. Nešlo však o žádný přírodní úkaz ani ruskou či ukrajinskou raketu nebo dron, jak se někteří také snažili tvrdit.
Nehybný světelný kužel však byl prostým doprovodným efektem vystoupení písničkáře Voxela. Svou silou by potenciálně mohl ohrozit piloty letadel, kolmý paprsek by však neměl znamenat žádné nebezpečí.
„Proti tomu se musíme důrazně ohradit. Nic jsme nechtěli sestřelovat. Celá akce byla objednána přes agenturu, která se ptala, zda chceme i světelný efekt, a my řekli že rádi. Sami jsme se divili, jak silný je a na místě byla i policie. Nic však nebylo třeba řešit,“ vysvětluje manažer firmy, která si nepřeje být jmenována. „Nelze to připisovat ani Voxelovi, není to součástí jeho koncertu,“ dodává.
Paprsek svítil na nebi od pozdního odpoledne. „Natočila jsem si to před šestou. Zrovna jsme měli ve Wanzlu (společnost vyrábějící nákupní a zavazadlové vozíky – pozn. red.) přestávku, tak jsem si šla ven zapálit a viděla jsem zázrak,“ naskočila na humornou vlnu jedna z pracovnic z okolních provozů a autorka videa zblízka, která si taktéž přála zůstat v anonymitě.
„Bylo trochu slyšet dunění bubnů, ale nevěděla jsem nic, myslela jsem si, že to asi bude něčí pařba, a ta světla místo ohňostroje. Tak jsem si to vysvětlila já,“ nechává se slyšet autorka fotek z Prostějova Gabriela Špičáková.