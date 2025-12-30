Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Václav Havlíček
  15:59
Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel ptactva. Zrovna v pondělí jednoho labuťáka zachránil a nebyla to úplně snadná mise. Labutího samce z Annínského jezera u Tovačova se zarostlým háčkem v krku měl vytipovaného už dva dny.

„Bylo vidět, že s tím labuťák normálně léta a má to zahojené. Kdyby třeba lapal po dechu, záchranu bych urgoval hned. Ale když vidíte, že jej to nijak neomezuje a funguje, je možné chvíli vyčkat,“ vylíčil Oplocký pro iDNES.cz.

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Samce musel nejprve přilákat ke břehu. Měl štěstí, že místní labutě jsou na přítomnost lidí zvyklé a berou si od nich krmivo. Jinak by se Oplocký tak blízko k opeřencovi nedostal.

A pak už jenom... hop!

Zima, nezima, Oplocký skočil za labutí, lapil ji a vytáhl na břeh.

Najít správnou labuť stálo hodně času a nahánění, ale povedlo se. „Háček už měl zarostlý hluboko v kůži, takže nebylo možné mu jej odstranit. A tak se předal záchranné stanici, která musela zřídit operační zákrok a háček po rozřezání kůže vytáhnout,“ popsal Oplocký.

Nebohý labutí sameček měl v krku zabodnutý drát, musel na operaci.

„Konec byl až dojemný, jelikož samice, která s ním hnízdí minimálně pět let, plavala pod břehem a neustále volala, načež ji samec odpovídal. Snad se brzo uzdraví a vrátí se do svého teritoria za svojí samicí,“ přeje si nadšenec do labutí.

Labutě jej fascinovaly, tak jim pomáhá

Oplocký kroužkuje ptáky, zejména labutě jej ale uhranuly. Své zálibě se v okolí Prostějovska věnuje už zhruba sedm let. Nejprve pomáhal známým, pak si sám udělal potřebné zkoušky, aby mohl ptáky kroužkovat.

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Právě během této činnosti sleduje, jestli není některý z ptáků poraněn. Tak, jako byl právě nebohý labuťák. „Nechci vyznít blbě, ale kromě mě ty labutě nikdo nechytne, ani lidé ze záchranných stanic. Labuť by k nim nepřiplula, cítí strach. Výhodou je, že místní samec byl na lidi zvyklý,“ řekl Oplocký.

K nevšednímu koníčku přišel jako malý kluk, když policistům asistoval u záchrany poraněné labutě. „Zpočátku jsem zachraňoval, protože mě jejich osudy zcela pohltily. Nakonec sem se přenesl k záchraně všech ptáků,“ vysvětluje Oplocký.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel „král českých exekutorů“ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let

JUDr. Tomáš Vrána

Ve věku 63 let zemřel někdejší známý přerovský exekutor Tomáš Vrána. Významná postava českých exekucí skončila v byznysu před zhruba deseti lety po tlaku veřejnosti.

Život na zámku není vždy pohádka. Děti kastelánů na rovinu o bydlení v památkách

Premium
Sestry Anna (vpravo) a Veronika (vlevo) musely odmala kamarádům vyvracet...

Jaké to je prožívat dětství a mládí na zámku či hradě v obklopení turistů? Jakousi matnou představu nám dala postava Píšťalky z komedie Jak básníkům chutná život. Ale jak je to doopravdy? Potomci...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Už netrpí bolestí. Nejvzácnějším darem pro Martínka je naděje na lepší život

Kvůli vzácné nemoci se nemohl hýbat, měl bolesti i jiné potíže. Po léčbě,...

Strach o život, bezmoc, únava, ale i naděje a slzy štěstí. Rodiny vážně nemocných dětí prožily období plné bouřlivých emocí. Díky solidaritě a štědrosti Čechů se alespoň některé dočkaly zázraku....

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel...

30. prosince 2025  15:59

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

30. prosince 2025

Muž přebíhal za tmy dálnici na Olomoucku a srazil ho kamion, na místě zemřel

Havarovaný kamion na silnici u Benešova. (5. února 2025)

Třiatřicetiletý muž zemřel na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku po střetu s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala v pondělí večer ve chvíli, kdy muž přebíhal dálnici. Za prosinec je to druhá...

30. prosince 2025  12:50

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

Teploty na lyžování? Ideální, jenže skiareálům schází voda pro sněžná děla

Na Dolní Moravě se lyžuje, jiné resorty musely zůstat přes svátky zavřené.

Vánoce a přelom roku patří mezi vrcholy zimní sezony, letos ovšem čelí lyžařská střediska v Olomouckém kraji problémům. Mít dostatek zasněžovacích děl a další techniky pro výrobu technického sněhu je...

30. prosince 2025

Vítězové roku 2025: Nový rektor, nejmenší mimino historie i oživlý kanonýr Sigmy

Slavnostní inaugurace rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Michaela...

Nová tvář Univerzity Palackého Michael Kohajda opustil Poslaneckou sněmovnu, kde naopak pokračuje hejtman a skokan voleb Ladislav Okleštěk. Silným příběhem je záchrana drobného novorozence. Pro...

29. prosince 2025  15:59

Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven

Řidič nezvládl námrazu a s autem se zřítil ze svahu. (27. prosince 2025)

O důležitosti bezpečnostních pásů se přesvědčili účastníci sobotní dopravní nehody na Šumpersku. Po půl osmé večer padesátiletý řidič nezvládl jízdu na namrzlé silnici a s autem značky Renault Kangoo...

29. prosince 2025  12:16

Hořelo v bytech školy na Olomoucku. Hasiči zachraňovali pět lidí a psa

Dva byty v budově základní školy vzplály v neděli v Lutíně na Olomoucku. (28....

Pět lidí skončilo v péči lékařů poté, co v neděli večer hořelo v budově Základní školy v Lutíně na Olomoucku. Nadýchali se zplodin. Požár zasáhl dva byty, škoda přesáhne dva miliony korun. Příčina...

29. prosince 2025  9:22

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

Premium
Jakub Damek jezdil jako revizor po Olomouci čtyři roky. Teď je vedoucím...

Jako revizor v MHD jezdil Jakub Damek po Olomouci čtyři roky. Výmluv a sprostých nadávek od černých pasažérů slyšel spousty, napadení ale nezažil žádné. Teď je vedoucím přepravní kontroly a hraničním...

28. prosince 2025

Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil

Tragická nehoda vlaku a osobního auta u Mšena. (23. listopadu 2024)

Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič navzdory úsilí záchranářů zemřel, řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová....

28. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  12:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Silvestrovskou jízdu oživila country kapela. Soupravu táhla lokomotiva Bardotka.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 12. 11:54

Vytrhají jim zuby, aby nekousali. Zooložka Čižmářová ochraňuje outloně před pytláky

Premium
. Lucie Čižmářová při záchraně outloně.

V průběhu studií poprvé odjela do Indonésie a od té doby se tam zooložka olomoucké zoo Lucie Čižmářová pravidelně na část roku vrací. Spolu s ochranářem Františkem Příbrským založili neziskovku The...

27. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.