Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Šumperský úřad je po kyberútoku opět v provozu. Policie zjišťuje, zda unikla data

Autor: ,
  12:54

Šumperské zastupitelstvo rozhodlo o vykácení aleje lip na náměstí u radnice a jejich nahrazení javory. Části místních a ochráncům přírody se to nelíbí. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku, po kterém musela v úterý dočasně omezit provoz, podala trestní oznámení. Cílem hackerů byla městská datová síť, okolnosti jejich útoku vyšetřuje policie. Ve středu už městský úřad funguje v běžném režimu. Pokud policie pachatele kybernetického útoku na radniční datovou síť vypátrá, hrozí mu u soudu až čtyřleté vězení.

„Bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Provoz úřadu pro veřejnost jsme plně obnovili. Potýkáme se už jen s drobnými funkčními problémy interního charakteru,“ uvedla tajemnice radnice Helena Miterková k úternímu napadení.

Policisté a odborníci nyní podle ní zjišťují, zda při kybernetickém útoku zacíleném na vnitřní počítačové systémy radnice unikla nějaká data.

Policie útok hackerů vyšetřuje pro podezření z trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací.

Viníky bude patrně těžké vypátrat, říká expert o útoku hackerů na magistrát

„Neznámý pachatel překonal zabezpečení počítačového systému a pronikl do vnitřní sítě města Šumperk a tím znemožnil fungování informačního systému určeného pro veřejnou správu. Tímto jednáním způsobil omezení provozu agend Městského úřadu Šumperk a místní městské policie,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Olomouc hackerům miliony nevyplatil

Rozsáhlému kybernetickému útoku čelila z velkých měst v Olomouckém kraji před lety také olomoucká radnice, hackeři napadli tamní datovou infrastrukturu v dubnu roku 2021. Útok vyřadil z provozu veškeré agendy, hackeři požadovali po úřadu za dešifrování napadaného systému vyplacení 100 tisíc dolarů (v přepočtu tehdy asi 2,186 milionu korun) ve virtuální měně. Peníze od magistrátu nedostali.

Provoz počítačové sítě magistrátu byl ochromen několik týdnů. Kriminalisté sice zmapovali činnost pachatele a shromážděné indicie je zavedly do zahraničí, avšak zahájit trestní stíhání proti konkrétní osobě se jim nepodařilo.

Kyberútok na Olomouc všechny vystrašil, úřady posilují ochranu

Loni v červenci hackerský útok vyřadil z provozu městský úřad v Uničově na Olomoucku. Radnice jedenáctitisícového města byla po ataku na svoji počítačovou síť na několik dní uzavřena pro veřejnost, úředníci nemohli vydávat nové osobní, řidičské či cestovní doklady.

Z policejních statistik vyplývá, že úspěšnost objasňování kybernetických útoků je nízká. Například v roce 2024 činila objasněnost kyberkriminality 15,4 procenta. Řada závažných útoků na počítačové sítě veřejných institucí má navíc mezinárodní přesah, pachatelé využívají zahraniční servery, anonymizační technologie nebo kryptoměny, což jejich dopadení výrazně komplikuje. Vyšetřování proto bývá zdlouhavé a čeští kriminalisté jej často vedou ve spolupráci se zahraničními bezpečnostními složkami.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili

Plakát pro letošní ročník šumperského Džemfestu (2026)

Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce...

Přerovan zmizel na dovolené v Egyptě. V noci odešel z pokoje jen s mobilem

V Egyptě na dovolené zmizel Jiří Kovář z Přerova, rodina ho hledá už měsíc.

Dovolená v Egyptě se pro rodinu z Přerova změnila v neštěstí. Z hotelového pokoje zmizel manžel a otec dvou dětí. Muž nejspíš v noci odešel jen s telefonem a pouze v tričku, kraťasech a pantoflích....

Cyklistka bez helmy přejela do protisměru a havarovala. Na místě zemřela

ilustrační snímek

Na Šumpersku zemřela v noci na neděli cyklistka. Policisté přijali v sobotu po 23:00 oznámení o úmrtí cyklistky nalezené na silnici třetí třídy mezi obcemi Brníčko a Strupšín na Šumpersku, sdělil...

„Vstal jsem a nešlo mi mluvit a chodit, pak už nic nevím.“ Petr měsíc bojoval o život

Premium
Petr Marvan z Lipníku nad Bečvou žil životem zdravého mladého muže a náhle se...

Ochromení organismu, sanitka a probuzení v nemocnici. Následovaly dva měsíce péče lékařů z různých oborů. Těm se nakonec podařilo Petru Marvanovi z Lipníka nad Bečvou zachránit život, o který bojoval...

Při nehodě auta s táborníky u Brušperku zemřela čtrnáctiletá dívka

Tři týmy záchranářů i vrtulník přistál u tragické nehody u Brušperku na...

Při tragické dopravní nehodě u Brušperku na Frýdecko-Místecku zemřela ve středu v noci čtrnáctiletá dívka, která byla účastnicí dětského tábora pořádaného spolkem Sarkander. Osobní automobil řízený...

Šumperský úřad je po kyberútoku opět v provozu. Policie zjišťuje, zda unikla data

Šumperské zastupitelstvo rozhodlo o vykácení aleje lip na náměstí u radnice a...

Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku, po kterém musela v úterý dočasně omezit provoz, podala trestní oznámení. Cílem hackerů byla městská datová síť, okolnosti jejich útoku vyšetřuje policie....

29. července 2026  12:54

VIDEO: Muž prodával ukradené koblihy, při rozhovoru s policistou se jimi ládoval

Muž v Ostravě ukradl v pekárně přepravky s koblihami, které pak prodával na...

Muž tlačící vozík s přepravkami s pečivem zaujal v úterý večer strážníky v Ostravě-Porubě. Jak následně zjistili, koblihy muž ukradl za pekárnou a po cestě stačil část prodat. „To je prostě byznys,“...

29. července 2026  12:22

Z mostu nad D35 někdo házel kameny na auta, jedno i trefil. Policie hledá svědky

Policie hledá svědky, kteří mohli vidět nebo natočit, jak někdo háže z...

Lidem projíždějícím pod dálničním mostem na D35 nedaleko Olomouce hrozilo v úterý odpoledne vážné nebezpečí. Na auta totiž někdo házel kameny a beton. Policie pátrá po svědcích a prosí řidiče o...

29. července 2026  12:02

Hluk z dálnice D1 je v normě, estakáda v Dluhonicích přesto dostane speciální kryt

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo dlouho vyhlížené výsledky měření hluku z nového úseku dálnice D1 v trase Říkovice–Přerov. Podle nezávislých měření jsou zjištěné hodnoty v normě. Přesto dálnici...

29. července 2026  10:15

Radost v zoo. Malí zubři už skotačí ve výběhu. Ve volné přírodě jsou vyhubení

Vítanou podívanou pro návštěvníky nabízí v těchto dnech olomoucká zoo, venku...

Vítanou podívanou pro návštěvníky nabízí v těchto dnech olomoucká zoo, venku mohou pozorovat mláďata našich největších kopytníků zubrů evropských. Stádo na Svatém Kopečku se rozrostlo hned o dvě...

29. července 2026  5:59

Pravěká loďka a 430 kilometrů na moři. Učitel popisuje zážitky z unikátní expedice

Premium
Odvážná posádka na tomto dřevěném plavidle urazila 430 kilometrů na Egejském...

Až bude Luděk Ducháč vyprávět svým žákům v hodinách dějepisu na gymnáziu v Uničově na Olomoucku o mořeplavcích z mladší doby kamenné, bude mít oproti svým kolegům velkou výhodu. Sám se totiž plavil...

28. července 2026

Výkon nebyl v pořádku. Každý se musí zamyslet, kritizoval Hapal po Jablonci

Jablonecký obránce Cedidla posílá k zemi Sejka ze Sigmy.

Trenér a generální sportovní manažer fotbalistů Olomouce Pavel Hapal v pondělí oslavil sedmapadesáté narozeniny. Sluší se pogratulovat a popřát pevné zdraví i mnoho spokojenosti v životě. Jenže...

28. července 2026  13:39

Přestřelka mezi politiky. Obviňují se kvůli havárii vodovodu, jsou potřeba miliony

Premium
V ulici Hynaisově v Olomouci došlo k havárii hlavního vodovodu. Takhle vypadala...

Nedávná havárie vodovodního potrubí poblíž centra Olomouce ukázala na dlouhodobý problém krajského města. Je jím citelný nedostatek peněz vynakládaný na obnovu vodovodů, které jsou přitom desítky let...

28. července 2026

Kybernetický útok ochromil Šumperk, provoz městského úřadu je omezený

ilustrační snímek

Šumperk se potýká s kybernetickým útokem, který ochromil fungování městské správy. Některé informační systémy selhávají, radnice proto až do odvolání rozhodla o omezení provozu městského úřadu.

28. července 2026  10:59,  aktualizováno  12:44

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 7. 12:38

Vybral si drobného muže a dupal mu na hlavu. Patnáctiletý hoch vraždil ze vzteku

ilustrační snímek

Státní zástupce z Krajského státního zastupitelství v Olomouci podal obžalobu na mladíka kvůli loňské vraždě sedmapadesátiletého muže v Zábřehu na Šumpersku. V době činu bylo pachateli 15 let. Kvůli...

28. července 2026  11:28

Podvodem chtěl získat Teslu za miliony, šéf městské firmy zaplatí pokutu 200 tisíc

ilustrační snímek

Bývalý ředitel městské společnosti Ekoltes v Hranicích na Přerovsku Jakub Horák dostal pokutu 200 tisíc korun za to, že podle soudu před dvěma lety ovlivnil veřejnou zakázku s cílem získat do svého...

28. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×