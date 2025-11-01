Školáci se pustili do hry, ve které Sam zachraňuje školu před počítačovými viry

Dalibor Maňas
  6:36
Školáci po celé zemi se pustili do vzdělávací počítačové hry, kterou pro ně vymysleli odborníci z Palackého univerzity v Olomouci. Zábavnou a interaktivní formou seznamuje děti se základy online bezpečnosti a učí je, jak se správně chovat v digitálním prostředí. Její vznik ocenili také policisté.
Základní škola v Boskovicích se do projektu zapojila při akci Učíme se bezpečně na internetu – se Samem. „V rámci hodin českého jazyka jsme se žáky 7. třídy pracovali na tématu mediální výchovy a bezpečného chování na internetu,“ uvedla učitelka Kristýna Kráčalíková na Facebooku školy.

„Pomocí interaktivní hry Samova dobrodružství z projektu E-Bezpečí si žáci vyzkoušeli, jak rozpoznávat rizikové situace, chránit osobní údaje a kriticky přemýšlet o informacích, které potkávají online v prostředí internetu a na sociálních sítích,“ doplnila.

Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nazval novou vzdělávací počítačovou hru Samova dobrodružství I: Trable ve škole.

„Je určena především žákům základních škol, přibližně od 4. až 5. třídy). Hru si můžete zahrát v prohlížeči a je zcela zdarma,“ popsal autor hry Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí a ředitel Institutu výzkumu a vzdělávání v oblasti digitálních technologií a kybernetické bezpečnosti PdF UP.

„Hra se propagovala newsletterem E-Bezpečí a na našich sítích. Vyšlo o ní také několik článků. Hra je volně k dispozici na internetu,“ uvedl Kopecký.

„Zároveň jsme vyzvali školy, ať nám na sítích sdílejí fotky, pokud to hrají s dětmi,“ dodal.

Školu napadly viry

V příběhu se hráči ocitnou ve škole, kterou napadly počítačové viry a další digitální hrozby. „Jejich úkolem je pomoci hlavnímu hrdinovi Samovi zjistit, co se stalo, a zároveň se naučit, jak se před podobnými riziky chránit. A samozřejmě školu vyčistit a odstranit digitální neřády,“ naznačil autor hry.

Samova dobrodružství

Hra vznikla ve spolupráci projektu E-Bezpečí, studia MindCraft a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je zdarma a pro její spuštění stačí pouze internetový prohlížeč.
„Trable ve škole“ jsou prvním dílem série. Tvůrci plánují řadu pokračování, která se budou detailněji zaměřovat na rizikové fenomény digitálního prostředí, jako jsou kyberšikana, sexting, závislosti či manipulace na sociálních sítích. Chybět nebudou ani témata spojená s mediální gramotností či umělou inteligencí.

Hra se zaměřuje na klíčová témata online bezpečnosti, mezi něž patří tvorba a ochrana silného hesla, dvoufázové ověření, biometrické zabezpečení, antivirová ochrana a obrana proti malwaru, rozpoznávání phishingu, bezpečné chování na sociálních sítích, význam digitální stopy a rizika spojená se sdílením.

„Hráči postupně procházejí jednotlivými úrovněmi, setkávají se s příšerkami, bojují s nepřáteli, luští hlavolamy, řeší interaktivní úkoly, sbírají diamanty a otevírají truhly s otázkami či kvízy,“ řekl Kopecký.

„Vycházeli jsme z toho, že žáci tráví velké množství volného času hraním počítačových her. A nyní si mohou zahrát něco, co je nejen baví, ale zároveň je vzdělává a učí důležitým dovednostem,“ podotkl.

Prevence je důležitá

I podle policistů je prevence kybernetických hrozeb nedílnou součástí vzdělávání celé populace.

„Jedna z nejobtížněji zasažitelných cílových skupin jsou děti. Najít poutavou formu vzdělávání dětí v ne úplně jednoduchých tématech, o kterých si navíc myslí, že je dokonale znají, není vůbec jednoduché,“ poznamenal Ondřej Penc z Policejního prezidia České republiky.

Podezřelé SMS i e-maily prověří speciální web. Má zastavit kyberšmejdy

„Samova dobrodružství využívají velmi oblíbenou cestu, jak děti nenudit a edukovat zároveň. Zábavná hra, ve které Sam zachraňuje svou školu, seznamuje děti s hrozbami čekajícími v online světě,“ doplnil.

„Samovo dobrodružství je nejen technologickou hračkou, ale především významným pomocníkem, aby se základy kyberbezpečnosti dostaly do povědomí dětí,“ řekla Jiřina Vybíhalová, koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

