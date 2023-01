Nejlépe se žilo v Olomouci, Jeseník si v žebříčku kvality života pohoršil

Podle srovnání kvality života měst v kraji se loni nejlépe žilo v Olomouci, Litovli a Mohelnici, nejhůře v Jeseníku, Uničově a Šumperku.

Radnice nicméně upozorňují, že v přehledu Obce v datech jsou zahrnuté i údaje, které nemohou přímo ovlivňovat.

Nejvíc v regionu poskočila Litovel. Posun o třicet příček nahoru jí vynesl dvaapadesáté místo v Česku. V kraji skončila druhá za Olomoucí, která se po poklesu o šestnáct míst tentokrát umístila šestačtyřicátá.

Litovli se dařilo ve třech hlavních kategoriích zohledňujících zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání i vztahy a služby.

„V Litovli máme výhodu, že je tu hodně průmyslových i potravinářských podniků. Nezaměstnanost je poměrně nízká,“ řekl starosta Viktor Kohout (SNK). Litovel loni v listopadu vykazovala podíl nezaměstnaných obyvatel 2,2 procenta.

„U vzdělání je dobré, že na to, jak jsme malé město, máme dvě střední a tři základní školy, základní uměleckou školu. Dětí se nám rodí docela hodně, ale stejně jako další malá města máme problém, že mladí lidé, když vystudují, utíkají do zahraničí,“ hodnotil Kohout.

Kromě investic do kanalizace nebo plánované sušárny kalů zmiňuje i skatepark, hřiště, kulturní akce a další věci týkající se trávení volného času.

„Umístění nás těší. Nicméně jde o to, co se vyhodnocuje. Některá města, která jsou na tom podle mne rozvojově dobře, jsou najednou stopadesátá,“ podotkl starosta téměř desetitisícové Litovle.

Vzdělávání a spolky

Podobný postřeh zaznívá například z Jeseníku, jehož 173. příčka z celkových 206 v republice působí nelichotivě. Například v hodnocení vztahů a služeb skončil úplně poslední ze všech.

Radnice už výsledky u autorů projektu rozporovala, jelikož se jí nezdálo detailní hodnocení některých kategorií.

„Většinou jsme špatní v tom, co nemůžeme ovlivnit. Srovnání tedy vypadá strašně, ale když to probereme po jednotlivostech, tak tam, kde to umíme, je to dobré. Například v případě míst ve školkách nebo vzdělávání,“ vyzdvihla starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem). V kapacitě mateřských škol pro děti od 3 do 5 let je Jeseník třetí v celém Česku.

Podobně bodoval i v čistotě životního prostředí, kapacitě základních škol nebo množství spolků.

„Co ale uděláme s vlakovými spoji, když nám z ministerstva dopravy napíšou, že dopravní obslužnost na Jesenicku je dostačující?“ ptala se Blišťanová.

Minimální vliv má město i na takzvaný index silniční sítě hodnotící obsah území, kam je možné dojet za třicet minut od radnice. Vzhledem ke své poloze skončilo až na chvostu.

Sběr dat

Tým Obce v datech uvádí, že výpočty jednotlivých indexů zakládá na přístupech používaných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizací spojených národů (OSN) k porovnávání kvality života a dalších nástrojích.

Data autoři sbírají automaticky například od veřejných institucí a nehodnotí subjektivní dostatečnost nebo nedostatečnost zvolených oblastí.

„Například obyvatelé malé obce v blízkosti Prahy mohou mít dle našeho indexu nízkou dostupnost lékáren, ale podle jejich mínění je stav dostatečný, neboť dojíždějí do Prahy, kde je počet lékáren vysoký. Naše výsledky je proto nutné vnímat v širším kontextu,“ uvedla společnost Obce v datech.

Vylidňování

Města v kraji trápí úbytek obyvatelstva, což platí pro největší Olomouc, Přerov a Prostějov i menší města, například Šumperk.

„Naše hodnocení sráží rychlý úbytek obyvatel. Patříme mezi dvacet obcí v republice, které se nejrychleji vylidňují. Pokud se nám nepodaří tento negativní trend zvrátit, nevyřeší se ani řada dalších strukturálních problémů, které město trápí,“ shrnula na sociální síti Facebook strana Šumperáci, která má své členy ve vedení radnice.

Výsledky srovnání zaznamenal i kraj. „Jde o zajímavý analytický materiál, a proto jsem do poloviny ledna zadal zpracovat zpětnou vazbu, které faktory můžeme jako kraj ovlivnit a co pro to můžeme udělat, aby naše města byla výš,“ sdělil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Šafařík (Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj).

Celkově se region pohybuje v celorepublikovém přehledu zhruba uprostřed.