Neznačený kraj sjezdovky, pozdní příjezd sanitky. Úraz lyžařky provází spory

Mlha a na kraji sjezdovky hluboká díra. To jsou okolnosti vážného zranění pětačtyřicetileté Kateřiny Kvapilové, které utrpěla minulý pátek v lyžařském středisku v Kunčicích na Šumpersku, který patří v Jeseníkách k těm menším. Nehoda se jí stala v horní části, kde se sjezdovka větví.

„Jezdím pomaličku, mám tři děti, nemůžu riskovat. Najednou jako kdybych sjela ze srázu, což jsem si nedokázala vysvětlit. Připadala jsem si, jako bych byla ve vzduchové kapse pod lavinou. Jen jsem čekala, až se budu moct nadechnout. Pak jsem dopadla...,“ popsala Kvapilová jak vnímala vteřiny mezi tím, co přejela neoznačenou hranu sjezdovky a dopadla do prohlubně za ní.

Dopad do prohlubně vedle sjezdovky pro ni znamenal tříštivou zlomeninu dvou hrudních obratlů a také několik zlomených žeber. Přestože si stěžovala na bolesti zad a hrudníku, zaměstnanci střediska ji podle ní bez potřebné fixace sváželi ze sjezdovky na korbě nákladního vozíku za skútrem.

Uložená na zemi pak v provozním zázemí čekala desítky minut na sanitku, která kvůli vytížené posádce přijela dlouho po stanoveném dvacetiminutovém limitu.

Bývalý šéf Horské služby Jeseníky Milan Gracias, který na případ upozornil, tvrdí, že v případě Kvapilové selhalo, co mohlo. Na místě se byl druhý den podívat a terén zdokumentoval, z úrazu viní provozovatele areálu. Sjezdovka podle něj nebyla řádně označená.

„V místě, kde není hranice a okraj sjezdovky nijak označen, je více než dva a půl metru hluboká díra. Když za snížené viditelnosti po takové sjezdovce sjíždí lyžař, nemá šanci se jakkoli orientovat, a pokud má smůlu, spadne do této ‚pasti‘, i když dodržuje všechna lyžařská pravidla,“ uvedl.

Máme profi vybavení, zní ze skiareálu. Lyžařka mluví o dece

Spolumajitel areálu Michal Hojgr místo nehody za nebezpečný okraj sjezdové trati nepovažuje.

„V tomto místě se nenachází ani díra, ani propast, ani strmý úsek tak, jak uvádí norma ČSN 018027 ve zdrojích atypického nebezpečí, které jsme jako provozovatel povinni ohraničit,“ argumentuje s tím, že zmíněná norma považuje za sjezdovou trať strojově upravenou část sjezdovky, čemuž místo podle něj odpovídalo.

Pochybení Hojgr nevidí ani v dalším postupu pracovníků areálu. „Po nahlášení nehody okamžitě oznámili událost rychlé záchranné službě a s maximální péčí transportovali zraněnou lyžařku k místu předání lékařům. Použitý transportní prostředek byl vybaven profesionálním vakem standardně používaným záchrannými složkami,“ sdělil Hojgr.

Právě tady se ale majitelé areálu v líčení událostí rozcházejí s popisem samotné zraněné lyžařky.

„Manipulovali se mnou opatrně a byli na mě hodní, ale když jsem chtěla vakuovou matraci, tak tu neměli. Měla jsem pod sebou jen deku. Záda jsou ošemetná a fixace je pro pohyb s pacientem jistější, ale neměla jsem sílu bojovat,“ líčila Kvapilová.

Záchranná služba, kterou provozovatelé areálu zavolali, by podle předpisů měla být na místě do dvaceti minut. To se jí však minulý pátek u vlastní kolegyně nepodařilo.

„Je pravda, že sanitka na místě do dvaceti minut nebyla. Nebyla volná žádná dojezdová posádka. Případ už je v řešení pana ředitele,“ sdělila mluvčí krajské záchranky Lucie Urbanová.

Použití nákladních sání podle šéfa horské služby nevadí

Podle Graciase případ poukázal na to, jak nepřipravená jsou některá menší střediska na podobné situace.

„Provozovatelé rizika úrazů podceňují. Pokud není v dosahu horská služba, je naprosto nezodpovědné nemít k dispozici sáně, na kterých by zraněné dostali šetrně pod sjezdovku. Neodborným transportem může člověk i ochrnout,“ zdůraznil.

Současný šéf Horské služby Jeseníky Michal Klimeš se však provozovatelů areálu Kunčice zastal.

„Jestli takový úraz vezli na nákladních saních za skútrem, tak to není velká chyba, protože ty sáně mají pevnou rovnou podložku. Lyžaře s podezřením na poranění páteře bychom sváželi podobně, jenom na jiných, dražších saních,“ vysvětlil.

Horská služba Jeseníky má stanice v sedmi střediscích Jeseníků. „Nelze zajistit, abychom byli na každé sjezdovce, protože areálů je v Jeseníkách strašně moc. V těch větších máme svoje stanice a služby, do menších areálů, kde je případů statisticky méně, jezdíme jen na výzvu,“ objasnil Klimeš s tím, že do Kunčic horská služba povolána nebyla.

Kateřina Kvapilová nyní leží ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde jí lékaři operovali páteř.

„Její stav je stabilizovaný. Koncem týdne by ji měli přeložit na rehabilitaci,“ sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.