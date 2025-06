Smršť od rapu po rock Kabátů. Hudební léto v Olomouckém kraji bude nabité

Kam za kulturou open air 15. – 27. června: Moravské divadelní léto – Smetanovy sady Olomouc, vstupné od 400 Kč 19. června: open air koncert Kateřiny Marie Tiché – zámecký areál Čechy pod Kosířem, vstupné od 500 Kč

20. – 21. června: Olomouc (o)žije, vystoupí přes 180 umělců, třeba Michal Horák, KJ Sax, vstup zdarma

20. – 21. června: Fingers Up – Mohelnice, No Name, Horkýže Slíže, Monkey Business, dvoudenní vstupné od 990 Kč

21. června: Rock In Olomouc – Korunní pevnůstka, Škwor, Olympic, Walda Gang, vstupné 1 190 Kč

5. července: Dřevorockfest – zámecký areál Dřevohostice, Harlej, Doga, Dymytry, Traktor, vstupné od 1 090 Kč

5. – 6. července: Levandulový festival – Bezděkov, Žlutý pes, Voxel, Ready Kirken, vstupné od 290 Kč

12. července: Velká Morava fest – Přerov, Divokej Bill, David Koller, Xindl X, Jelen, vstupné od 900 Kč

17. – 19. července: Pod parou – Korunní pevnůstka Olomouc, Downset, Sto zvířat, Total Chaos, dvoudenní vstupné od 1800 Kč

19. července: Šternberský kopec – sportovní hala Ecce homo Šternberk, Michal David, Janek Ledecký, Aneta Langerová, vstupné od 590 Kč

2. srpna: Hanácké woodstock a Bystřické pivní salón – zámecký park Velká Bystřice, Wohnout, Mňága a Žďorp, Alice&Dan Bárta, vstupné od 600 Kč

22. – 23. srpna: Hrady CZ – zámecký areál Bouzov, Kabát, Wanastowi Vjecy, Richard Krajčo, Tomáš Klus, Ben Cristovao, vstupné 1 000 Kč pátek, 1 100 Kč sobota, dvoudenní od 1 800 Kč

28. – 31. srpna: FolkFest – Mohelnice, Allan Mikušek, Folk Team, Žalman & Spol., dvoudenní vstupné od 750 Kč

Rooftop Fun – Telegraph Olomouc, termíny akcí: 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., vstupné od 200 Kč