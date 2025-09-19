Nesmrtelná Tosca zpět v moravském divadle. Láska stojí proti násilí a vydírání

Nesmrtelná opera Tosca, jedno z nejznámějších a nejuváděnějších světových operních děl z pera Giacoma Pucciniho, bude v pátek večer první premiérou nové sezony Moravského divadla Olomouc. Režisérka Daniela Špinar připravila osobitý pohled na dramatický příběh pěvkyně Florie Toscy, malíře Cavaradossiho a barona Scarpii.
V titulní roli Florie Toscy se představí Radoslava Müller, roli dále ztvární...

V titulní roli Florie Toscy se představí Radoslava Müller, roli dále ztvární italská mezzosopranistka Lisa Algozzini (na snímku). | foto: Tereza Valnerová

Tenorista Martina Šrejma (vlevo) a člen operního souboru Daniel Kfelíř
Na jeviště Moravského divadla Olomouc se po 16 letech vrací opera Tosca.
Herečka Radoslava Müller jako pěvkyně Floria Tosca
Opera Tosca je jedno z nejznámějších a nejuváděnějších světových operních děl z...
„Tosca je pro mě především drama o manipulaci a zneužívání moci, o toxickém trojúhelníku, kde stojí láska proti násilí a vydírání. Proto je i dnes tak aktuální. Nesnažila jsem se o doslovnou aktualizaci, ale o vizuální interpretaci, která podtrhne romantický duch díla a zároveň promlouvá k současnému divákovi,“ přibližuje režisérka Daniela Špinar.

Na jeviště Moravského divadla Olomouc se Tosca vrací po šestnácti letech, scénu vytvořil Marek Cpin, kostýmy kostýmy navrhla Linda Boráros. V titulní roli Florie Toscy se představí Radoslava Müller. Roli dále ztvární hostující italská mezzosopranistka Lisa Algozzini.

Puccini vypráví příběh pěvkyně Florie Toscy, malíře Maria Cavaradossiho a policejního barona Scarpii na pozadí revoluční Itálie roku 1800. Žárlivost, sexuální vydírání i politická mocenská manipulace vedou k nevyhnutelné tragédii, Tosca zabíjí Scarpiu, ale tím nezachrání svého milého ani sebe.

Daniela Špinar v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (10. června 2025)

„I když se Puccini s touto operou řadí k verismu, který chtěl do opery vnést prvky realismu, Tosca stojí hlavně na silných emocích. Historické pozadí tvoří politický rámec, ale jednoznačně převažují osobní témata a vztahy. Proto je také dobře možné se na příběh naladit i dnes,“ uvedla dramaturgyně Viktorie Vášová.

Opera, jejíž libreto vzniklo podle divadelní hry Victoriena Sardoua, měla premiéru roku 1900 v Římě. Přestože tehdejší kritici dílo přijímali rozporuplně, publikum si Toscu okamžitě zamilovalo a dodnes patří k nejhranějším titulům světového operního repertoáru.

Moravské divadlo připravilo sezonu inspirovanou osudy rodiny Mašínů i Welzla

„Nikdo nemůže chtít, aby to v roce 2025 vypadalo jako v roce 1900. Diváci ale dostanou Toscu krásnou, vášnivou a vizuálně působivou – takovou, která ctí Pucciniho hudbu a zároveň dává prostor dnešní imaginaci,“ uzavírá Daniela Špinar.

Hudebního nastudování se ujal dirigent Zsolt Hamar, který je zároveň šéfdirigentem Moravské filharmonie. Diváci se mohou těšit i na slavné tenoristy Mickaela Spadacciniho a Martina Šrejmu.

