„Ještě stále se z toho nemůžeme vzpamatovat a nemůžeme tomu uvěřit. Kubík je zachráněný, jsme zpátky doma,“ nechápe maminka Lucie Kouřílková, která si ještě ani nestačila vybalit.
Přivítat je po příjezdu přišla v úterý celá vesnice, nechyběly balonky, zmrzlina a zdravotní klaun. I když se z Bostonu stal jejich druhý domov a malý hrdina se vzácným mid-aortic syndromem se tam bude muset brzy vrátit, teď na to nechtějí myslet.
„Doma je doma a my si užíváme chvíle s nejbližšími. Jestli si někdo píše seznam přání a má tam záchranu života, tak si ji klidně může odškrtnout. Protože bez vás bychom to nikdy nedokázali,“ vzkazuje dojatá maminka.