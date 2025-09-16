Jde o čas. Čtyřletý Kuba dostal šanci na uzdravení, odlétá na operaci do Bostonu

Lenka Muzikantová
  13:04
Vyřizujeme víza, balíme kufry a patnáctého října odlétáme, raduje se Lucie Kouřílková, maminka čtyřletého Kubíka z Mrskles na Olomoucku. Vážně nemocný chlapec totiž dostal termín na klinice v Bostonu, která je pro něj jedinou šancí na život.

„Po příletu do Bostonu absolvujeme sérii vyšetření. Poté bude následovat operace,“ sdělila Kouřílková. Termín operace ale neprozradila.

Díky sbírce a 15 tisícům dárců bude moci rodina u amerických specialistů zůstat tak dlouho, dokud nebude Kubík připraven na návrat domů, což může trvat i několik měsíců.

Bez speciální operace v USA malý Kubík z Mrskles u Olomouce nepřežije. Na pomoc pro chlapečka se vzácným onemocněním cév byla zřízena sbírka.
Bez speciální operace v USA malý Kubík z Mrskles u Olomouce nepřežije. Na pomoc pro chlapečka se vzácným onemocněním cév byla zřízena sbírka. Na snímku s maminkou Lucií, otcem Karlem a bratrem Kájou.
Bez speciální operace v USA malý Kubík z Mrskles u Olomouce nepřežije. Na pomoc pro chlapečka se vzácným onemocněním cév byla zřízena sbírka.
Bez speciální operace v USA malý Kubík z Mrskles u Olomouce nepřežije. Na pomoc pro chlapečka se vzácným onemocněním cév byla zřízena sbírka.
9 fotografií

Na začátku prázdnin zhruba dva týdny poté, co portál iDNES.cz informoval o vzácném onemocnění chlapce, kterému hrozí kvůli vysokému tlaku infarkt a zachránit ho může drahá operace v USA, navíc pojišťovna schválila uhrazení jeho léčby.

Radostná zpráva, že malý pacient dostal termín hospitalizace, se objevila na sociálních sítích.

Přesný postup léčby stanoví američtí specialisté

„O přesném postupu léčby se teprve rozhodne, ale rozhodně půjde o komplikovaný zákrok, kdy bude potřeba rozšířit cévy vedoucí do srdce i do ledvin,“ popisuje matka, která je ráda, že ke specialistům z Boston Children’s Hospital v USA odletí tak brzy.

Tlak malého chlapce totiž neustále stoupá. „Jde tady o čas. Kdykoliv může dostat mrtvici, infarkt nebo mu mohou selhat ledviny,“ svěřuje se s obavami matka, v níž se radost mísí se strachem.

Bojíme se, že dostane infarkt. Čtyřletému Kubovi zachrání život drahá operace v USA

„Doléhá na mě, co nás všechno a Kubíka ještě čeká,“ vysvětluje. Ona i celá rodina však budou bojovat. „Děkujeme za obrovskou podporu vás všech, médií, a hlavně všech lidí, kteří se za Kubíka postavili. Děkujeme z celého srdce,“ vzkázala dojatá maminka.

Léčbu v zámoří rodině doporučili sami lékaři v Česku poté, co pro Kubíka udělali maximum. S diagnózou si však u nás nedokázali poradit.

Malý pacient totiž trpí velmi vzácným onemocněním mid-aortic syndrom (česky syndrom střední aorty), tedy závažným zúžením břišní části srdečnice a z ní odstupujících tepen, které zásobují ledviny a břišní orgány. Tento stav chlapce neustále ohrožuje na životě a dnes musí brát šest léků na vysoký tlak.

První zdravotní komplikace

Kubík se narodil se zúženým střevem a jen pár minut po porodu musel na operační sál. Lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc tehdy zasáhli včas a rodiče si oddechli.

„Kubík přišel na svět s velkým odhodláním bojovat. Už pár hodin po narození musel na sál. Věřili jsme, že to nejhorší už máme za sebou. Bohužel, osud měl jiné plány,“ vzpomíná maminka.

Po úspěšné operaci se chlapec vyvíjel jako zdravé dítě, byl zvídavý, veselý, rád si hrál a objevoval svět. Rodina žila běžným životem, Lucie si otevřela kadeřnictví ve své obci a společně s manželem plánovali první rodinnou dovolenou.

Zákeřná hypertenze

Nadějné období však přerušila preventivní prohlídka v chlapcových třech letech, kdy pediatr odhalil vysoký krevní tlak – hypertenzi.

Následovalo množství odborných vyšetření a lékaři Kubíkovi diagnostikovali velmi vzácné onemocnění. Od tohoto okamžiku se život rodiny přesunul do nemocničního prostředí. Dlouhé týdny trávila na dětském oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Později byli s maminkou převezeni do pražské nemocnici v Motole. „Tady Kuba podstoupil několik zákroků, které nebyly úspěšné, bohužel včetně toho posledního,“ doplňují rodiče.

Situaci dále komplikovalo opakované zúžení střeva, které si vyžádalo další operace a dlouhé hospitalizace. „Lékaři udělali tady v Česku maximum. Nakonec sami navrhli, že případ předají specialistům z Boston Children’s Hospital v USA, kteří mají s touto diagnózou největší zkušenosti,“ dodává maminka.

Operace v americkém Bostonu je pro Kubíka jedinou reálnou nadějí. Její cena byla stanovena na téměř deset milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel luxusní vily David Crha se dnes přiznal, že uzavřel na dům v Moravičanech pojistnou smlouvu ve výši 55...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Dobrovolníci se po povodni brodili horami bahna, splín zaháněli i kytarou

Chystali se na nový semestr na vysoké škole. Přednášky na fakultách však místo toho obratem vyměnili za lopaty, dezinfekci a spaní na podlaze v tělocvičně. Mladí dobrovolníci vzpomínají, jak se při...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Zachovat vandalské nápisy Sovětů? Na Libavé řeší, zda má kostel zůstat mementem

Jsou nápisy barvou v azbuce na stěnách barokního kostela připomínkou minulosti, které se proto mají zachovat? To je téma se řeší stále silněji ve spojitosti s památkou ve Staré Vodě na Libavé na...

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...

16. září 2025  11:38,  aktualizováno  13:30

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...

16. září 2025  13:29

Jde o čas. Čtyřletý Kuba dostal šanci na uzdravení, odlétá na operaci do Bostonu

Vyřizujeme víza, balíme kufry a patnáctého října odlétáme, raduje se Lucie Kouřílková, maminka čtyřletého Kubíka z Mrskles na Olomoucku. Vážně nemocný chlapec totiž dostal termín na klinice v...

16. září 2025  13:04

Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun a začal hořet, pilot zahynul

Ultralehký letoun se v pondělí odpoledne zřítil na louce u Hanušovic na Šumpersku, stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel. Okolnosti havárie vyšetřuje policie i letečtí inspektoři, sdělil...

16. září 2025  11:22

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:35,  aktualizováno  8:55

Dobrovolníci se po povodni brodili horami bahna, splín zaháněli i kytarou

Chystali se na nový semestr na vysoké škole. Přednášky na fakultách však místo toho obratem vyměnili za lopaty, dezinfekci a spaní na podlaze v tělocvičně. Mladí dobrovolníci vzpomínají, jak se při...

16. září 2025  5:39

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel luxusní vily David Crha se dnes přiznal, že uzavřel na dům v Moravičanech pojistnou smlouvu ve výši 55...

15. září 2025  8:25,  aktualizováno  14:47

Povodňová pomoc nefungovala, stěžují si firmy. Na obnovu často zůstaly samy

Na pomoc státu jsme čekali a dodnes čekáme marně. Tak zpětné hodnotí povodňovou pomoc velké podniky i menší firmy z Jeseníků. Musely se tak spolehnout na vlastní finanční zázemí spolu s penězi od...

15. září 2025  14:42

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Autobus plný studentů zastavila policie, opilého řidiče prozradil styl jízdy

Přes jedno promile alkoholu nadýchal v pondělí dopoledne sedmapadesátiletý řidič autobusu, který převážel z Brna do Jeseníků pět desítek studentů na adaptační kurz. Policisté jej zastavili nedaleko...

15. září 2025  13:39

Advantage Consulting, s.r.o.
SVÁŘEČ NA 3 SMĚNY

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 35 000 - 42 000 Kč

Dalších 32 836 volných pozic

Lidem nerozumím a vyhýbám se jim, říká spisovatel. Psát začal v léčebně

Ke psaní přičichl Jaroslav Irovský v rámci autoterapie v psychiatrické léčebně. Tehdy ještě netušil, že jednou bude mít na svém kontě devět knih. Aktuálně sklízí úspěch s dvoudílnou knihou Psí život,...

15. září 2025  5:24

Pískot mě mrzí. Kolegové si mysleli, že jsem bláznivý, líčil plzeňský kouč Koubek

Díky trefě Durosinmiho z první půle vedli 1:0 a od 68. minuty hráli v přesilovce, neboť soupeř přišel o dva vyloučené hráče. Přesto se fotbalisté Plzně doma proti Olomouci o hubenou výhru strachovali...

14. září 2025  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.