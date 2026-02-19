Vysoký tlak a podezření na mrtvičku. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP

Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před operací srdce kvůli vysokému tlaku. Aktuálně má po operaci střev, která musela hlavnímu zákroku předcházet. Na pomoc pro chlapečka se vzácným onemocněním cév byla zřízena sbírka. | foto: Lucie Kouřílková

Lenka Muzikantová
  17:21
Jako ve zlém snu si připadala rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku, který u specialistů na klinice v Bostonu stále čeká na důležitou operaci, jež je pro něj jedinou šancí na normální život. Hoch trpí vzácným onemocněním cév a kvůli příliš vysokému tlaku mu hrozí infarkt.

Ještě předtím, než mu lékaři v Boston Children‘s Hospital v USA budou operovat srdce, musel čtyřletý chlapec podstoupit náročný zákrok kvůli zúženému střevu. Po pěti a půl hodinách na sále Kubík skončil na JIP s podezřením na mrtvičku a doslova bojoval o život.

„Operace se bohužel protáhla, protože Kubík měl břicho plné srůstů, stejně jako už při první operaci zúženého střeva loni v Motole. Synovi se tento problém stále vrací a bude potřeba zjistit, proč se to děje. I o to se lékaři tady snaží,“ vysvětlila maminka hocha Lucie Kouřílková.

„Měli podezření na cévní mozkovou příhodu. To se naštěstí nepotvrdilo. Vyšetření však ukázala, že Kubík mrtvičku skutečně prodělal již dříve.“

