Vysoký tlak a podezření na mrtvičku. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP

Ještě předtím, než mu lékaři v Boston Children‘s Hospital v USA budou operovat srdce, musel čtyřletý chlapec podstoupit náročný zákrok kvůli zúženému střevu. Po pěti a půl hodinách na sále Kubík skončil na JIP s podezřením na mrtvičku a doslova bojoval o život.
„Operace se bohužel protáhla, protože Kubík měl břicho plné srůstů, stejně jako už při první operaci zúženého střeva loni v Motole. Synovi se tento problém stále vrací a bude potřeba zjistit, proč se to děje. I o to se lékaři tady snaží,“ vysvětlila maminka hocha Lucie Kouřílková.
„Měli podezření na cévní mozkovou příhodu. To se naštěstí nepotvrdilo. Vyšetření však ukázala, že Kubík mrtvičku skutečně prodělal již dříve.“