Čtyřletému Kubovi svitla naděje, pojišťovna uhradí miliony na jeho léčbu v zámoří

Lékaři Kubíkovi odhalili vzácné a vážné onemocnění cév, tzv. mid-aortic syndrom, na nějž se v Česku neléčí žádné dítě. Na specializovaný zákrok rodina potřebných deset milionů korun neměla, a protože pojišťovna úhradu odkládala, sehnat peníze na zajištění operace měla pomoci sbírka.

Radostnou zprávu se maminka malého Kubíka dozvěděla v pondělí ráno. „Volala mi moje právnička, která je ve spojení s pojišťovnou, a informovala mě, že pojišťovna léčbu schválila a uhradí ji. Úplně se mi zatajil dech,“ popisuje maminka Lucie.

I když se radovala, současně na ni dolehla tíha okamžiku. „Uvědomila jsem si, co všechno je teď před námi a co ještě Kubíka čeká. Je to zásadní krok vpřed, ale cesta ještě nekončí,“ ví Lucie.

Ihned obvolala celou rodinu a sdělila jim radostnou novinu. „Jsme v tom všichni společně a jsou to pro všechny vypjaté chvíle a emoce, které bohužel někteří z nás odnesli zdravím. My ale bojujeme dál a uděláme vše pro to, aby Kubík mohl žít normální život. A to i díky obrovské podpoře vás všech, médií, a hlavně všech lidí, kteří se za Kubíka postavili. Děkujeme z celého srdce,“ vzkázala dojatá maminka.

Ve sbírce se do tohoto okamžiku podařilo vybrat přes čtyři miliony korun. Rodina se rozhodla, že v ní bude pokračovat, protože léčba v zahraničí s sebou nese další nemalé náklady na letenky, ubytování, každodenní stravu, zdravotnický doprovod nebo tlumočení.

„Musíme být také připraveni na možné komplikace a s tím spojené výdaje. Ale garantujeme, že všechny vybrané prostředky půjdou výhradně na Kubíkovu léčbu,“ ujistila maminka Lucie s tím, že zbývající část sbírky přesměruje na děti, které bojují o život stejně jako Kubík.

Rodina nyní napjatě čeká, až pojišťovna dohodne náležitosti transakce s bostonskou klinikou a malý pacient dostane termín hospitalizace.

„O přesném postupu léčby se teprve rozhodne, ale rozhodně půjde o komplikovaný zákrok, kdy bude potřeba rozšířit cévy vedoucí do srdce i do ledvin,“ popisuje Lucie, která doufá, že ke specialistům z Boston Children’s Hospital v USA odletí co nejdříve.

Tlak malého chlapce stoupá

„Krevní tlak Kubíkovi neustále stoupá, a jde tady o čas. Kdykoliv může dostat mrtvici, infarkt nebo mu mohou selhat ledviny,“ svěřuje se s obavami Lucie.

Návštěvu zámoří rodině doporučili sami lékaři v Česku poté, co sami pro Kubíka udělali maximum, s diagnózou si však nedokázali poradit. Malý pacient totiž trpí velmi vzácným onemocněním mid-aortic syndrom (česky syndrom střední aorty), tedy závažným zúžením břišní části srdečnice a z ní odstupujících tepen, které zásobují ledviny a břišní orgány. Tento stav chlapce neustále ohrožuje na životě a dnes musí brát šest léků na vysoký tlak.