Z bazénu mizí voda. Hrozí, že celé Jesenicko bude bez koupání pod střechou

Krytý bazén má za sebou další opravu, která přerušila na přelomu roku provoz. Přes padesát let starý areál vyžaduje stále více nečekaných zásahů a hrozí, že se celý okres ocitne bez možnosti koupání pod střechou.

Obci s téměř 2 400 obyvateli se totiž stále nedaří sehnat peníze, byť projekt je už delší dobu na světě.

„Poruchy se množí, samozřejmě bychom chtěli udržet provoz až do doby, kdy začne rekonstrukce. Jenomže ani letos nebude možné sehnat zdroje, protože jednoduše nejsou vypsány žádné tituly,“ uvedl starosta České Vsi Petr Mudra.

Mizely desítky kubíků vody

Naposledy museli správci vypustit bazén v prosinci kvůli velkým únikům vody. „Několik týdnů předtím mizelo až 35 kubíků vody týdně, takže jsme bazén vypustili. Na příčinu jsme sice nepřišli, ale udělali jsme nouzové opatření jako opravy částí dna a vyložení filtrační nádrže fólií. Teď je únik zhruba osm kubíků týdně,“ vysvětlil starosta.

Upozornil, že jde jen o nouzové řešení. „Zásadní oprava by přišla na miliony a takovou částku už do areálu, který čeká celková rekonstrukce, nemá cenu vkládat,“ doplnil.

Obec přitom už před třemi lety získala na plánovanou modernizaci krytého bazénu územní rozhodnutí, tedy jedno z klíčových razítek otevírajících cestu k zahájení prací.

Lidé na Jesenicku se začínali těšit, že plavecký areál, který je v žalostném technickém stavu, dostane novou podobu. Jenže dosud čekají marně. Je dokonce možné, že budou bez českoveského bazénu úplně.

„Pokud se objeví takové závady či poruchy, že bude nezbytná provozní oprava příliš nákladná, nezbude nám než provoz předčasně ukončit,“ nastínil Mudra.

Obci teď komplikuje situaci výrazný nárůst cen energií a tím i provozní ztráty. „Pokud odhlédneme od nečekaných poruch a nákladů na jejich odstranění, tak provozní ztrátu na letošní rok odhadujeme na osm milionů. To je o tři miliony víc než loni,“ vyčíslil Mudra.

Pro Českou Ves je to už podle něho příliš vysoké číslo, které nemůže sama zvládnout. Další obce a města regionu na krytí ztrát tamního bazénu už roky přispívají, protože tam jezdí lidé z velké části jesenického okresu. Teď se je Mudra snaží přesvědčit, aby příspěvek navýšily.

„Naším cílem je pomoci České Vsi udržet krytý bazén v provozu,“ ujistila šéfka Sdružení měst a obcí Jesenicka a starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Jeseník s Českou Vsí sousedí a jeho obyvatelé areál využívají nejčastěji, takže nejvíc i přispívá. Jak to bude letos, ale starostka zatím neví.

„V posledních letech jsme přispívali částkou 400 tisíc korun ročně, teď nás požádali o 1,2 milionu. Je to velké navýšení, nicméně jsem si vědoma, že bez toho by Česká Ves provoz zřejmě neudržela. Bude ale záležet na rozhodnutí našeho zastupitelstva v únoru,“ podotkla.

Když před lety vznikla studie obnovy bazénu, zněly odhady na 90 milionů korun. Ceny stavebních prací i materiálů se ovšem od té doby výrazně zvýšily, takže nyní jsou podle českoveského starosty mezi 150 až 200 miliony korun.

Evropská unie byla ochotná dát na areál až 90 milionů, v posledních letech nic. „Když chtěl před lety stavět velké wellness centrum s krytým bazénem Jeseník, nebyl problém získat od Unie devadesátimilionovou dotaci. My jsme tehdy od plánů na rekonstrukci našeho kryťáku odstoupili a podporovali jako regionální investici výstavbu tohoto wellness centra. To se ale nepostavilo a dotace je nenávratně pryč. Teď jsme na tom, co se týká šancí získat dotace na krytý bazén, výrazně hůř než před lety,“ shrnul Mudra.

Také šance na podporu od státu je mizivá. „Národní sportovní agentura nic nevypisuje, nejsou vypsány ani česko-polské projekty. Je vysoce pravděpodobné, že letos prostředky na výstavbu znovu nebudou,“ odhadl starosta.

Podpora obcí z okolí

I kdyby Česká Ves získala velkou podporu od státu či z evropských fondů, stejně by si musela desítky milionů půjčit. I na to bude potřebovat pomoc dalších obcí Jesenicka, aby ji to ekonomicky nezničilo.

„Projekt má být regionální, a pokud tady nebude dostatečná podpora od dalších obcí, stavět nebudeme,“ předeslal Mudra.

I v případě výstavby nového areálu Česká Ves ponese jako dosud hlavní břímě nákladů. Šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak upozornil, že krytý bazén patří k základním službám pro obyvatele, je zásadní také pro cestovní ruch.

„Když není počasí, tak je to zkrátka nutnost. Neumím si představit, že by celé Jesenicko bylo bez takové nabídky. To by bylo pro turisty velmi omezující,“ varoval.

Současný krytý bazén v České Vsi postavili v letech 1968–1969 v akci Z zaměstnanci podniku Řetězárna Česká Ves. Byl prvním krytým vodním areálem v tehdejším šumperském okrese, který zahrnoval i Jesenicko. V letech 1974–1978 dělníci dostavěli úpravnu vody a restauraci. Kromě oprav nepodstoupil žádnou zásadní rekonstrukci technologií.