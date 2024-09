Programování, včelařství nebo Pokémon Go. V kraji otevírají netradiční kroužky

Do stálé nabídky se ve většině okresních měst Olomouckého kraje probojovaly kroužky 3D tisku, stavění z Lega, chovatelství a modelářství.

Každý z domů dětí a mládeže a dalších středisek volného času navíc nabízí extra činnosti, které ostatní nemají. Například v Atlas a Bios Přerov je letošní novinkou letecký a lodní modelář, kde děti pod odborným dohledem staví modely letadel, lodí a raket.

„Máme také spoustu chovatelských kroužků, protože máme vlastní minizoo,“ uvedla ředitelka Blanka Mašková. Děti se tam naučí, jak se o zvíře starat, pokud by si ho pořídily.

Do kroužku se zvířetem mohou rodiče přihlásit své děti také v Šumperku. Má název Sportujeme se psem a naučí malé chovatele základní povely a také základy psích sportů. „Naučí se ale i výchovu psa nebo jak s ním bezpečně chodit po městě,“ řekl zástupce ředitelky Střediska volného času Doris Jan Valchař.

Kromě toho mají v Šumperku téměř 150 dalších kroužků. „V poslední době je velký zájem o Nerfky, tedy kroužek s Nerf pistolemi, a pak Dračí doupě,“ prozradil Valchař.

Hraní příběhových her je podle něj čím dál oblíbenější a do kroužku se často chytnou i teenageři. Netradiční novinkou je Escape, kde děti mohou zažít únikovou hru. „Kromě klasických prostor se pro kroužek nejspíš využije i půda, na které si budou moct simulovat opravdovou únikovou hru,“ svěřil se Valchař.

V domě dětí a mládeže v Olomouci mohou rodiče své ratolesti zapsat například do kroužku programování v Minecraftu nebo dřevodílny, ve které se naučí základy práce se dřevem a vyrobí si vlastní sošky, reliéfy a loutky.

Ve středisku volného času Duha v Jeseníku mohou děti chodit na lekce historického šermu nebo třeba do rybářského či včelařského kroužku. Přihlásit se lze i na práci s korálky, šití nebo patchwork.

„Snažíme se, aby to rodiče nebolelo“

V prostějovském domě dětí a mládeže otevírají třeba kroužek geocachingu, Pokémon Go, superhrdinský kroužek nebo železniční modeláře. Zápis do jejich kroužků začal v pondělí 2. září.

O tři dny později se děti mohou hlásit také v šumperském středisku Doris. V olomouckém, přerovském i jesenickém středisku zápis už běží. V Přerově a Jeseníku mají ještě volná místa téměř ve všech kroužcích, zatímco v Olomouci už je jich hodně obsazených.

Volnočasové aktivity každý rok mírně zdražují, jejich pořadatelé se přitom snaží držet ceny co nejnižší. „Snažíme se, aby to rodiče tolik nebolelo a opravdu si to mohli dovolit,“ řekla Mašková.

V přerovském středisku Atlas a Bios se kroužkovné za rok pohybuje od 500 do 2000 korun. Například taneční kroužky se řadí k těm dražším a naopak ekologické k těm levnějším.

V ostatních střediscích jsou ceny téměř totožné. „V názvech a anotacích kroužků se snažíme vypíchnout to, co by děti mohlo zaujmout a motivovat,“ vysvětlil Valchař. Někteří podle něj navštěvují kroužky spíše kvůli kolektivu a kamarádům než kvůli jeho náplni. Nejen v Šumperku věří, že díky zajímavé a velké nabídce si každé dítě najde kroužek, který ho bude bavit. „Snažíme se mít spektrum co nejširší, aby si opravdu vybral každý,“ souhlasila Mašková.