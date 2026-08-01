Kvůli rostoucímu počtu dospívajících v psychické tísni organizace nedávno otevřela nové zázemí v Jeronýmově ulici. Na rozdíl od většiny zdravotnických zařízení totiž krizové centrum charity poskytuje pomoc téměř na zavolání a jde o jedinou ambulantní službu v kraji pro nezletilé.
Olomoucká charita nově snížila věkovou hranici krizové pomoci z 18 na 15 let. Proč?
O snížení této hranice jsme uvažovali delší dobu. Vnímali jsme, že potřeba psychosociální podpory se objevuje už u mladších dospívajících. Od května proto přijímáme klienty od 15 let a už během prvních měsíců nás překvapilo, kolik mladých lidí se na nás obrátilo. Do budoucna nevylučujeme, že bychom hranici ještě snížili, třeba na 13 let. Nejprve ale chceme vyhodnotit, jak se nově nastavený systém osvědčí.
Mnohdy jsme vůbec první, komu se lidé se svými problémy svěří. Už jen to, že je někdo vyslechne a bere jejich potíže vážně, může být velmi důležité.