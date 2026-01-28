Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat

Kauzu týrání zvířat velkého rozsahu řeší nyní Státní veterinární správa (SVS) na Olomoucku. V obci Křelov objevili inspektoři při kontrole téměř devět desítek podvyživených ovcí žijících v nevhodných podmínkách. Ještě horší pak byl nález dalších zhruba čtyřiceti uhynulých zvířat, hlavně jehňat. Chovatel navíc porušil loni udělený zákaz chovu.
Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Většina byla...

Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Většina byla podvyživená, některé měly přerostlé paznehty (na snímku). | foto: Státní veterinární správa

Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. V chovném...
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Na pozemku se...
Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Na pozemku se...
„Většina ovcí byla podvyživených, některé měly přerostlé paznehty. Chovatel jim nezajistil kvalitní krmení ani základní veterinární péči. V chovném prostoru navíc bylo množství nejrůznějších překážek a odpadu. Na pozemku se nacházela i rozkládající se těla zhruba čtyřiceti ovcí, mezi nimiž převládala jehňata,“ shrnul mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Veterináři řešili s chovatelem porušování legislativy v uplynulých letech už několikrát, za což od nich dostal pokuty v celkové výši zhruba sto tisíc korun, další pak od olomouckého magistrátu jakožto příslušné obce s rozšířenou působností.

„Magistrát města Olomouce také pro zjištěná porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání vydal chovateli loni v červnu zákaz chovu zvířat na pět let,“ podotkl Vorlíček.

Veterinární správa nyní kromě protokolu o kontrole vypracuje také odborné vyjádření pro policii, jež podle SVS na místě zahájila úkony trestního řízení. Kromě toho byly všechny podvyživené ovce ihned přemístěny k náhradnímu chovateli.

„Mohu za Policii ČR potvrdit, že se uvedeným případem zabýváme a prověřujeme ho pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. Vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nebudeme nyní poskytovat bližší informace,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

S ohledem na probíhající vyšetřování se nechtěl ke kauze detailněji vyjadřovat ani olomoucký magistrát. „Zástupci magistrátu předali policii veškeré podklady,“ sdělil pouze mluvčí úřadu Jan Horejš. Na dotaz iDNES.cz nicméně uvedl, že dříve udělené pokuty chovatel zaplatil.

