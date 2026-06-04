Patnáctiletá oběť a sedm vážně zraněných. Za čelní srážku obvinili mladého šoféra

„Olomoučtí kriminalisté zahájili v souvislosti s tragickou dopravní nehodou z listopadu 2025 trestní stíhání dvaadvacetiletého muže z přečinů usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Za ty mu hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Při nehodě, k níž došlo 8. listopadu po 19. hodině, se čelně srazilo BMW řízené obviněným řidičem s protijedoucím volkswagenem poté, co s ním mladík přejel do protisměru. V plně obsazeném BMW jeli kromě šoféra ještě další čtyři mladí lidé – dvěma bylo 15 let, dalším 21 a 22.
Právě ke dvěma nejmladším spolujezdcům patřila i oběť nehody, nezletilá dívka navzdory poskytnuté pomoci následně zemřela. Ve druhém voze seděli kromě jednadvacetiletého řidiče ještě dva spolucestující ve věku 19 a 50 let.
Čtyři lidé zůstali po nehodě v jednom z aut zaklínění a museli je vyprostit hasiči. Záchranná služba – vzhledem k počtu zraněných zasahovalo hned šest posádek – převezla do olomoucké fakultní nemocnice sedm lidí v různě vážném stavu, přičemž tři museli být napojeni na umělou plicní ventilaci.
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Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru
„Všech sedm hospitalizovaných má vážnější četná poranění a čekají je další výkony. Hospitalizováni jsou na neurochirurgické a traumatologické klinice, dále i na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ nastínil v pondělí 10. listopadu mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
U řidiče volkswagenu vyloučila jízdu pod vlivem alkoholu dechová zkouška, u šoféra BMW byl vzhledem k utrpěným zraněním nařízen odběr krve, jenž měl také negativní výsledek.
Kvůli odstraňování následků havárie a zjišťování jejích příčin zůstala silnice II/365 několik hodin uzavřena. Motoristé museli až do nočních hodin využívat objízdnou trasu.