Tragická nehoda, která loni v listopadu u Křelova na Olomoucku skončila smrtí patnáctileté dívky a dalšími šesti těžce zraněnými lidmi, má svého viníka. Třiadvacetiletý řidič havarovaného BMW Marian Š., kterému za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví hrozilo až osm let vězení, od soudu nakonec odešel se čtyřletým trestem za mřížemi a osmiletým zákazem řízení motorových vozidel. Rozsudek není pravomocný.
Pro rodinu mrtvé dívky je verdikt zklamáním. „Naše Terezka leží v hrobě, ostatní si žijí dál. Nevěřím, že takového machýrka bude tížit, že ji zabil,“ svěřila se iDNES.cz Monika z Litovle, sestra nezletilé, jež svým zraněním na místě podlehla.
Kdyby tu Terezka byla, bojovala by za spravedlnost. Když tu není, musím to udělat já.
sestra zesnulé dívky Monika