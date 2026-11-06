Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Machroval a naše Terezka leží v hrobě. Trest pro řidiče je nízký, protestuje rodina

Lenka Muzikantová
  10:48

Fotogalerie7 Premium

Patnáctiletá Tereza (na snímku vlevo se sestrou Monikou) zemřela loni v listopadu u Křelova na Olomoucku při dopravní nehodě, kterou způsobil třiadvacetiletý řidič BMW. Olomoucký okresní soud ho v říjnu 2026 poslal na čtyři roky do vězení, muž se odvolal. | foto: archiv rodiny

Tragická nehoda, která loni v listopadu u Křelova na Olomoucku skončila smrtí patnáctileté dívky a dalšími šesti těžce zraněnými lidmi, má svého viníka. Třiadvacetiletý řidič havarovaného BMW Marian Š., kterému za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví hrozilo až osm let vězení, od soudu nakonec odešel se čtyřletým trestem za mřížemi a osmiletým zákazem řízení motorových vozidel. Rozsudek není pravomocný.

Pro rodinu mrtvé dívky je verdikt zklamáním. „Naše Terezka leží v hrobě, ostatní si žijí dál. Nevěřím, že takového machýrka bude tížit, že ji zabil,“ svěřila se iDNES.cz Monika z Litovle, sestra nezletilé, jež svým zraněním na místě podlehla.

Kdyby tu Terezka byla, bojovala by za spravedlnost. Když tu není, musím to udělat já.

sestra zesnulé dívky Monika

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz

Dikobraz v Olešnici. (31. října 2026)

Dikobraz na silnici v obci Olešnice u Bouzova na Olomoucku překvapil ženu, která se v sobotu večer vracela z divadelního představení bouzovských ochotníků domů.

Milion lego kostek, rok práce. Kvůli stavbě z Pána prstenů si pronajal školní třídu

Minas Tirith, pevnost z Pána prstenů, postavená z lega. Je k vidění v Olomouci....

Olomoucké výstaviště láká o víkendu na výstavu Svět kostek. K vidění bude i více než třímetrový model z Pána prstenů. Stavba pevnosti Minas Tirith zabrala slovenskému nadšenci Petru Tužinskému...

Požár v litovelské konzervárenské firmě. Plameny sahaly i po skladovací hale

Detail na místo požáru. (3. listopadu 2026)

V Nasobůrkách, městské části Litovle na Olomoucku, v úterý ráno hořelo v konzervárenské firmě Alibona. Podle informací hasičů šlo o požár dřevěných palet a plastových přepravek. Při incidentu nebyl...

OBRAZEM: Obří Bradavice či pevnost z Pána prstenů. Svět kostek přilákal davy

Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek....

Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří bradavický hrad ze světa Harryho Pottera, ale třeba také vláčky, rozličné postavičky či výjevy ze...

Host ukradl majiteli penzionu auto. Po bouračce se vrátil, jako by se nic nestalo

Mladík ukradl auto, po cestě s ním ale havaroval. (29. října 2026)

Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...

Další požár na Olomoucku. Vzplál dřevník i rodinné domy, zasahovalo devět jednotek

Požár dřevníku a rodinného domu v Hnojicích na Šternbersku. (6. listopadu 2026)

Škodu do milionu korun způsobil požár dřevníku a střech dvou rodinných domů v Hnojicích na Šternbersku. Hasiči plameny likvidovali v noci na pátek, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu, na...

6. listopadu 2026  10:51

Machroval a naše Terezka leží v hrobě. Trest pro řidiče je nízký, protestuje rodina

Premium
Patnáctiletá Tereza (na snímku vlevo se sestrou Monikou) zemřela loni v...

Tragická nehoda, která loni v listopadu u Křelova na Olomoucku skončila smrtí patnáctileté dívky a dalšími šesti těžce zraněnými lidmi, má svého viníka. Třiadvacetiletý řidič havarovaného BMW Marian...

6. listopadu 2026  10:48

Otevřel někdo zapečetěnou urnu? Soud prověří průběh voleb v Želechovicích

ilustrační snímek

Stížnostmi podanými na okolnosti komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se bude zabývat olomoucký krajský soud na veřejném jednání. Hlavní líčení nařídil na pondělí, vyslechnout během něj...

6. listopadu 2026  10:11

V chátrajícím chrámu na Libavé zachraňují vzácné fresky. Na lešení přispěli dárci

Tesaři budují dřevěné lešení pro restaurování stropní fresky v poutním kostele...

Padesátitunové dřevěné lešení pro restaurování vzácné stropní fresky budují tesaři v poutním kostele svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku. Třípatrová konstrukce...

6. listopadu 2026

Mohelnice má pro bruslaře novou halu. Ledové plochy chystá Olomouc i Šternberk

Mohelnice na Šumpersku má novou multifunkční halu, která bude v zimě sloužit...

Milovníci bruslení z Mohelnice a okolí už nemusejí za oblíbenou zábavou dojíždět. V desetitisícovém městě na Šumpersku otevřela nová hala. Zkušební provoz spustili správci arény minulý měsíc, teď už...

5. listopadu 2026

Rána pěstí, kopy do hlavy. Mladík kvůli cigaretě zmlátil kolemjdoucího

ilustrační snímek

Za brutální napadení v Šumperku stíhají policisté dvacetiletého muže, případ vyhodnotili jako pokus o vraždu. Útok se stal v úterý v noci. Motivem byla zřejmě naprostá malichernost, kdy starší muž...

5. listopadu 2026  13:12

Vražda taxikářky v Šumperku míří k soudu. Žalobce navrhuje výjimečný trest a detenci

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Výjimečný trest a zabezpečovací detenci navrhuje státní zástupce pro muže obžalovaného z vraždy taxikářky v Šumperku a za pokus o vraždu dalších dvou lidí. Muž je zároveň obžalován i z dalších dvou...

5. listopadu 2026  11:56

Obří proměna skiparku na Jesenicku. Obec má z půlmiliardové investice obavy

Skipark Filipovice čeká velká proměna. Nový majitel plánuje do modernizace...

Nová sjezdovka, další lanovka, zmodernizované zázemí i atrakce pro letní návštěvníky. Lyžařský areál ve Filipovicích na Jesenicku se v následujících letech dočká rozsáhlé proměny. Nový majitel chce...

5. listopadu 2026  4:54

Opilý traktorista nezvládl v zatáčce řízení a převrátil stroj na střechu

Řidič traktoru na Přerovsku nezvládl řízení a výsledkem bylo převrácení...

Velké problémy si způsobil mladý řidič traktoru, který se zemědělským strojem v úterý havaroval na Přerovsku. Následně se totiž ukázalo, že za volant sedl opilý.

4. listopadu 2026  15:11

V Litovli opět hořelo. Po požáru firemní haly dosahují škody 40 milionů

Požár poničil v litovelské místní části Unčovice výrobní a skladovací halu,...

Devět jednotek hasičů vyjíždělo v noci k velkému požáru skladovací a firemní haly v Unčovicích, místní části Litovle na Olomoucku. Plameny podle prvotních odhadů napáchaly škody v hodnotě kolem 40...

4. listopadu 2026  10:04,  aktualizováno  14:14

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Dny vojenské historie otevřou nepřístupné památky. Chystají se prohlídky i workshop

Velín v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku

Běžně nedostupné vojenské památky, bunkry či pevnosti se již v pátek opět otevřou veřejnosti. Do Olomouce se totiž vrací oblíbené Dny vojenské historie, které letos potrvají od pátku 6. listopadu až...

4. listopadu 2026  12:48

V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve, dva lidé se zranili

V šumperském bytě explodovala plynová lahev a místo poté zachvátil požár. (3....

Požár po výbuchu propan-butanové lahve likvidovali v úterý odpoledne hasiči v třípatrovém bytovém domě v Šumperku. Z bytu evakuovali tři lidi, dva z nich se zranili, když utrpěli popáleniny. Podle...

3. listopadu 2026  18:03,  aktualizováno  4. 11. 11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.