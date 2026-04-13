Prostějov zakázal užívání kratomu na veřejnosti. Dokazování ale bude složité

  11:53
Prostějovští zastupitelé dnes schválili novou vyhlášku o zákazu užívání alkoholických nápojů a psychomodulačních a psychoaktivních látek na veřejnosti. Právě mezi psychomodulační látky patří v posledních měsících diskutovaný kratom, který tak v prostějovských ulicích již nebude možné konzumovat. Radnice chce zákazem vyslat jasný signál veřejnosti, přestože praktické vymáhání zákazu bude podle městské policie složité.
Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek. | foto: Profimedia.cz

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...
Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...
Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat...
Kvůli zařazení mezi psychomodulační látky mohou kratom od listopadu 2025...
Podle ředitele městské policie v Prostějově bude postup s kontrolami psychomodulačních látek stejný jako v případě alkoholu.

„Problém je ale s dokazováním. V případě, že dojde k podezření na porušení této vyhlášky, tak tu věc (drogu či alkohol) odebereme a předáme to správnímu orgánu,“ vysvětlil šéf Městské policie Prostějov Libor Šebestík na pondělním zastupitelstvu.

Následně podle něj bude nutné nechat vypracovat znalecký posudek o tom, co přesně zajištěná látka obsahuje. „Myslím si, že je to takovým způsobem odstrašující, aby se to používalo,“ doplnil Šebestík.

Zelená smrt. Kratom ovládl české školy, jen minulý rok zemřelo sedmnáct lidí

Nová vyhláška, jež by měla začít platit koncem měsíce, se vztahuje na většinu prostějovských ulic, parků i veřejného prostranství.

Primátor: Jde o signál veřejnosti

Primátor města František Jura (ANO) uvedl, že nová vyhláška je signálem veřejnosti nejen v Prostějově. „Jsme přesvědčeni o tom, že zákon, který v tuto chvíli platí pouze tři nebo čtyři měsíce, není dobrý. Mělo by dojít k tomu, aby byly tyto látky zakázány,“ prohlásil Jura.

Přestože i samotní zastupitelé připouštějí, že kontrola a dokazování budou složité, zastupitelé se shodli, že smyslem vyhlášky je především jasně deklarovat postoj města a vyhlášku jednohlasně podpořili. „Vnímám to hlavně jako jasný signál veřejnosti, občanům, jakým směrem chce město jít,“ řekl opoziční zastupitel Michal Drozd (Na rovinu!).

Kratom lidé často užívají kvůli tomu, jak rychle dokáže změnit jejich rozpoložení. V menších dávkách dodává energii, zlepší náladu a pomůže se soustředit.

Ve větším množství látka uklidňuje, tlumí stres nebo bolest. Pro část uživatelů jde o snadno dostupnou a dlouho i stále legální alternativu k jiným látkám, jiní po něm sahají jako po způsobu, jak zvládat úzkost, špatný spánek nebo dokonce abstinenční příznaky.

Kratom nově: Bez dětí, kilovek a dráž. Zmapovali jsme, jak to funguje v praxi

„Kratom je bez debat psychoaktivní látka. Několik let byl na trhu volně dostupný a byl respektován. Nikdo se jeho psychoaktivními účinky nezabýval. Odnesly to hlavně děti. Je to hodně rozjetý vlak. Chybí osvěta, informovanost a také pravdivý pohled na to, co kratom umí,“ uvedla před časem v rozhovoru pro iDNES.cz expertka na závislosti Monika Plocová.

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.
Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný pouze v licencovaných obchodech.
Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný pouze v licencovaných obchodech.
Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat riziko epileptických záchvatů. (18. září 2025)
Podle ní má kratom těžké odvykací příznaky v podobě zimnice, svalových křečí, neklidu, průjmů, bolestí těla.

„Jsou to velmi podobné příznaky jako při abstinenčním syndromu po heroinu. Po vysazení má závislý velké problémy s nespavostí a bažení po kratomu je obzvlášť silné. Kratom umí dlouhodobě rozhodit psychiku a trvá měsíce, než se člověk začne cítit líp,“ upozornila odbornice.

16. března 2026
Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi.

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní závěr způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část...

Prostějov zakázal užívání kratomu na veřejnosti. Dokazování ale bude složité

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Prostějovští zastupitelé dnes schválili novou vyhlášku o zákazu užívání alkoholických nápojů a psychomodulačních a psychoaktivních látek na veřejnosti. Právě mezi psychomodulační látky patří v...

13. dubna 2026  11:53

Ekologičtější zábava v Olomouci. Město zavede na svých akcích vratné kelímky

Olomouc zavede na kulturních akcích města vratné kelímky. Ze začátku mají mít...

Už žádné odpadkové koše plné plastových kelímků. Olomouc chce na městských akcích zavést systém zálohovaných půllitrů a termohrnků. Koupí kvůli nim i myčku, kterou bude běžně využívat jedna ze...

13. dubna 2026  4:51

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi.

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

12. dubna 2026  22:45,  aktualizováno  22:55

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Pardubičtí fotbalisté předvedli doma ve 29. ligovém kole obrat proti Olomouci a zvítězili 2:1. V 71. minutě rozhodl o třech bodech premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Jelínek, který tak navázal na...

12. dubna 2026  17:48

Zájem o referendum k délce bazénu byl v Prostějově malý, hlasování je neplatné

V Prostějově se konalo historicky první místní referendum, lidé rozhodovali o...

Historicky první prostějovské referendum k otázce délky připravovaného bazénu je neplatné. Lidé odpovídali, zda chtějí padesátimetrový bazén. Tuto délku prosazovali plavci z tamního oddílu a část...

12. dubna 2026  9:15

Zlo všech podob. Ale frky též! Krobot a Smékal popisují novou hru, inspiruje Welzl

Miroslav Krobot a Lubomír Smékal během vzájemného setkání

V režii výrazné osobnosti českého divadla Miroslava Krobota vznikla nová inscenace Moravského divadla Olomouc Bořiny za břehem, která se odehrává v někdejší kultovní zábřežské hospodě. V ní kolem...

11. dubna 2026

MŽP potvrdilo pokutu pět milionů korun pro firmu Energoaqua v kauze otravy Bečvy

Budova ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu ve výši pěti milionů korun pro rožnovskou společnost Energoaqua v kauze otravy řeky Bečvy. Vysokou sankci jí uložila na konci loňského roku Česká...

10. dubna 2026  17:11

Měření nepotvrdilo nadměrný hluk z mostu na D1 u Přerova. Směšné, čílí se místní

Pohled na mostní závěr na úseku dálnice D1 u přerovské místní části Dluhonice,...

Velké zklamání přinesly pro obyvatele přerovské místní části Dluhonice výsledky měření hluku z nového úseku dálnice D1, který tudy vede a byl otevřen v prosinci. Lidé si od té doby stěžují na...

10. dubna 2026  16:31

Padesátimetrový, nebo poloviční? Prostějované jdou k referendu o bazénu

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Obyvatelé Prostějova v sobotu rozhodnou o podobě dlouho připravovaného plaveckého bazénu. Stavbu totiž dlouhodobě provází spor, který se týká délky. Zatímco plavci ze zdejšího oddílu a část...

10. dubna 2026  15:27

Bude zasahovat na naše pozemky, vadí sousedům plánovaná čtvrť u nákupního centra

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Majitelé několika bytů v domě sousedícím s nákupním centrem Galerie Šantovka v Olomouci se odvolali proti rozhodnutí magistrátu, který schválil změnu projektu rozšíření obchodního komplexu. Autoři...

10. dubna 2026  13:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  11:52

Spor o vodu v Prostějově. Podle opozice odtékají peníze. Nesmysl, zní z radnice

Prostějovský primátor František Jura

Prostějov chystá novou strategii ohledně zásobování vodou, vybírat bude ze tří možností. Tvrzení opozice označuje za dezinformace. Pravděpodobně už příští rok bude stát nové prostějovské...

10. dubna 2026  4:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.