Kratom nově: Bez dětí, kilovek a dráž. Zmapovali jsme, jak to v funguje v praxi

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky a jeho prodej je tak nově možný pouze v licencovaných obchodech. Ačkoliv prodejci vnímají státem nastavená pravidla, jež mají především zabránit prodeji kratomu nezletilým a za jejich porušení hrozí až desetimilionová pokuta, jako přísná, rámcově s nimi souhlasí.
„Nelíbilo se nám, jak se vše extrémně rozjelo a zašlo to už hodně daleko. Aby si děti míchaly koktejl z kratomu před vyučováním, předávkovávaly se a pak končily na urgentech, to je samozřejmě špatně,“ uvádí David Keklak z prodejny Kratolom v Olomouci, která aktuálně čeká na udělení licence a otevřít by měla během příštího měsíce.
Éra, kdy se kratom prodával po kilech v neoznačených sáčcích, skončila. A jsme za to rádi. Zákazníkům nic nezatajujeme a aktivně se s nimi o rizicích bavíme.