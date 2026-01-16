Kratom nově: Bez dětí, kilovek a dráž. Zmapovali jsme, jak to v funguje v praxi

Prodej kratomu nyní podléhá přísnějším pravidlům. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Lenka Muzikantová
  15:07
Berou ho vysokoškoláci jako doping ve zkouškovém období, dospělí coby vzpruhu do práce, senioři zase na bolavá záda či klouby. Zatímco ještě nedávno si kratom, který v malých dávkách stimuluje, ale při nadměrném užívání může vyvolat závislost podobnou té na opiátech, mohl koupit téměř kdokoliv, od loňského listopadu to už neplatí. Nově se prodej diskutovaného kratomu řídí přísnějšími pravidly. Redakce iDNES.cz zmapovala, jak to v Olomouci funguje v praxi.

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky a jeho prodej je tak nově možný pouze v licencovaných obchodech. Ačkoliv prodejci vnímají státem nastavená pravidla, jež mají především zabránit prodeji kratomu nezletilým a za jejich porušení hrozí až desetimilionová pokuta, jako přísná, rámcově s nimi souhlasí.

„Nelíbilo se nám, jak se vše extrémně rozjelo a zašlo to už hodně daleko. Aby si děti míchaly koktejl z kratomu před vyučováním, předávkovávaly se a pak končily na urgentech, to je samozřejmě špatně,“ uvádí David Keklak z prodejny Kratolom v Olomouci, která aktuálně čeká na udělení licence a otevřít by měla během příštího měsíce.

Éra, kdy se kratom prodával po kilech v neoznačených sáčcích, skončila. A jsme za to rádi. Zákazníkům nic nezatajujeme a aktivně se s nimi o rizicích bavíme.

Robert Cvetanjednatel společnosti MegaKratom

