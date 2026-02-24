Za kratomem vyjel do džungle. V Indonésii jsou vůči němu zdrženliví, říká prodejce

Robert Cvetan vlastní licencovanou prodejnu kratomu, e-shop a brzy se chystá otevřít vlastní výrobní linku v Olomouci. Projde mu pod rukama až 20 tun kratomu ročně,

Lenka Muzikantová
  15:00
Aby zjistil, co v Olomouci prodává, vypravil se Robert Cvetan do Indonésie na kratomové plantáže. Ke kratomu, tedy látce s různými účinky od stimulačních až po tlumící, ho na prahu plnoletosti přivedla zvědavost a touha ochutnat závan exotiky. Dnes mu projde pod rukama až 20 tun kratomu ročně, má licencovanou prodejnu, e-shop a brzy se chystá otevřít vlastní výrobní linku v Olomouci.

Přestože mu podnikání zkomplikovala zpřísnění pravidel prodeje, je za to rád, přiznává Cvetan v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Éra ‚Divokého západu‘, kdy se kratom prodával po kilech v neoznačených sáčcích třeba i dětem, které pak po předávkování končily na urgentu, je naštěstí pryč. I když po regulaci kratom zdražil, zákazníky to neodradilo a jezdí z celé Moravy,“ popisuje jednatel společnosti MegaKratom s tím, že jeho klienty jsou studenti, dospělí, ale i senioři, kteří kratom užívají na bolavá záda.

Je vám dvacet, v kolika letech jste kratom objevil?
Když mi bylo 17 let, hledali jsme s kamarády nějakou alternativu ke kávě nebo zelenému čaji. Tehdy jsem hodně popíjel yerba mate, který má stimulační účinky. Brouzdal jsem po internetu a narazil na kratom. Skoro nic jsem o něm nevěděl, ale popis účinků se mi líbil, tak jsme na zkoušku objednali první várku. Efekt byl příznivý. Když jsme šli na hory, lépe se nám šlapalo, nálada byla také fajn. Takže jsem začal kratom objednávat po kilech a kamarádům ho poté rozprodal. Jako čerstvě plnoletý jsem pak zkusil nabídnout kratom na Bazoši, zajímalo mě, jaký bude zájem. Byl obrovský a já během chvíle rozprodal všechny své zásoby.

Museli jsme si dávat velký pozor, neboť jsme byli daleko od civilizace a nejbližší nemocnice byla vzdálená asi čtyři hodiny cesty. Navíc byste se asi nechtěli ocitnout v péči tamních lékařů.

