Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žádný kratom ani HHC u škol a hřišť. Přerov schválil novou vyhlášku

  5:55
Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný pouze v licencovaných obchodech. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Kratom. Pomoc, zábava, nebo nebezpečí?
Látky, jejichž prodej chce ministerstvo zdravotnictví zakázat, lze sehnat i v...
Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat...
Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat...
10 fotografií
V Přerově vyhláškou zakázali psychoaktivní látky v místech, kde se vyskytují děti a mladiství. Platit začne od července. Cílem rázného kroku města je vytvořit bezpečnější prostředí pro nezletilé. Na školních hřištích, v blízkých parcích nebo u sportovišť lidé nově nesmějí užívat kratom, HHC ani elektronické cigarety

Přerovští zastupitelé schválili vyhlášku minulý týden. Podle vedení města nejde o plošný zákaz, ale o opatření zaměřené na konkrétní lokality, kde je pohyb nezletilých nejčastější.

„Nechceme, aby se děti s užíváním těchto látek setkávaly na místech, která jsou určena pro jejich každodenní pohyb a trávení volného času. Vyhláška je proto zaměřena cíleně na riziková místa a zároveň je nastavena tak, aby byla přiměřená a v souladu se zákonem,“ vysvětlil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Město míří i na kouření cigaret

Přípravu nařízení podpořilo ministerstvo vnitra i odbor sociálních věcí a školství. „Cílem obecně závazné vyhlášky je především posílit ochranu před negativními účinky psychomodulačních a dalších psychoaktivních látek i před kouřením klasických a elektronických cigaret. Smyslem je předcházet rizikům spojeným s jejich užíváním, zejména u dětí a mládeže,“ říká Pavla Roubalíková z přerovského magistrátu.

Za porušení vyhlášky hrozí pokuta až pět tisíc korun.

Výraznější nárůst užívání zatím nenastal

Radnice novinku představuje jako preventivní opatření, nicméně oslovené školy ani městská policie zatím výraznější nárůst negativních vlivů nepotvrzují. Podle jejich zkušeností jde spíše o jednotlivé případy než o problém, který by v posledních letech bobtnal.

„Občas se u mladistvých setkáme s elektronickými nebo klasickými cigaretami, případně s alkoholem v okolí školských zařízení. Nejedná se ale o nějaký rozšířený problém a rozhodně neevidujeme výrazný nárůst,“ potvrzuje Miroslav Komínek z Městské policie Přerov.

Prostějov zakázal užívání kratomu na veřejnosti. Dokazování ale bude složité

Strážníci přesto vznik nové vyhlášky vítají. Podle nich jim poskytne jasnější oporu při řešení situací, s nimiž se v terénu setkávají, ačkoliv zatím nejde o časté případy. „Je dobře, že vznikla, protože nám nová dává možnost tuto problematiku regulovat. Jak účinná bude, ukáže až praxe. Já ji vnímám především jako preventivní opatření,“ dodává Komínek.

Podle městské policie se mladiství nescházejí pouze v okolí škol nebo dětských hřišť. Pokud už strážníci řeší případy spojené s užíváním návykových látek, bývá to také v okolí zábavních podniků, u nákladových ramp obchodů nebo v okrajových částech města, kde se mladí lidé vyskytují častěji.

Odborníci řeší nový fenomén. Děti si ráno míchají kratom, aby vydržely ve škole

Podobnou zkušenost mají také školy. Například Střední škola technická v Přerově se s užíváním zmíněných látek ve svém okolí ve větším rozsahu nesetkává. Podle ředitelky Zity Havranové se vedení zaměřuje především na prevenci let a snaží se podobným situacím předcházet.

„Ve škole si to hlídáme, ale co žáci dělají ve svém volném čase, už ovlivnit nemůžeme. Pokud se s něčím setkáváme, jsou to spíše elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Nic závažnějšího jsme zatím řešit nemuseli,“ ujišťuje.

Důležitější než samotné zákazy je proto systematická práce s mladými lidmi. Škola pravidelně pořádá besedy a vzdělávací programy zaměřené na rizika užívání návykových látek a spolupracuje také s oddělením prevence městské policie. „Snažíme se vzdělávat nejen žáky, ale také pedagogy. Na jaře u nás zaujala další přednáška zaměřená právě na prevenci závislostí,“ doplnila ředitelka.

Vládní zátah proti kratomu zpřísní pravidla

Vyhláška se týká mimo jiné kratomu nebo HHC. Kratom je přírodní psychoaktivní látka získávaná z listů tropického stromu pocházejícího z jihovýchodní Asie. V nižších dávkách může působit povzbudivě, ve vyšších naopak tlumivě. Při pravidelném užívání hrozí vznik závislosti i dalších zdravotních komplikací. Nejčastěji se prodává ve formě prášku nebo kapslí.

HHC je zase kanabinoid příbuzný THC, hlavní psychoaktivní látce obsažené v konopí. Do zpřísnění pravidel bylo běžně dostupné třeba v náplních do elektronických cigaret, jednorázových vapech, želé bonbonech nebo v sušeném konopí. Obě látky mohou ovlivňovat pozornost, koordinaci i vnímání.

Za kratomem vyjel do džungle. V Indonésii jsou vůči němu zdrženliví, říká prodejce

Před pár dny vláda představila návrh takzvaného lex Kratom, který má výrazně zpřísnit pravidla pro prodej a užívání kratomu. Počítá se zvýšením minimálního věku pro nákup z 18 na 21 let, zákazem internetového prodeje, zavedením vyšší sazby DPH a spotřební daně i přísnějšími podmínkami pro výrobce a prodejce.

Cílem je omezit dostupnost zmíněné látky zejména mezi dětmi a mladými lidmi, u nichž její spotřeba v posledních letech výrazně roste.

Přerov není jediným městem, které se rozhodlo regulovat užívání psychoaktivních látek na veřejných prostranstvích. Obdobnou cestou se letos vydal také Prostějov, kde radní navrhli rozšířit zákaz jejich užívání úpravou vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na pohřbu Zdeňky Mašínové chyběl bratr Josef, ostatky zamíří do více míst

Poslední rozloučení se Zdeňkou Mašínovou, dcerou generála, odbojáře z druhé...

Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučili lidé v Olomouci. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili...

KVÍZ: Tvarůžky, tvargle. Jak znáte lahodný a voňavý sýr z Hané?

Památkově chráněné sklepy bývalého pivovaru ve Velké Bystřici na Olomoucku mají...

Zrající sýr z netučného kyselého tvarohu s poloměkkou až měkkou konzistenci, zlatožlutým povrchem a světlejší barvou uvnitř. O co jde? Přece o tvarůžky. Pochoutku, která rozděluje společnost na její...

Nebezpečí pod hladinou koupaliště. Ostré a rezavé sloupky už poranily i děti

Premium
Zranění, které si chlapec způsobil při koupání v jezeře Poděbrady u Olomouce...

Poraněný chlapec, stížnosti návštěvníků a otázky kolem bezpečnosti. Přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce se ocitlo pod drobnohledem poté, co se na sociálních sítích objevilo upozornění na...

Kauza otrávených nápojů: našli v nich i jed na krysy, obžalovaný se hájí nepříčetností

Premium
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek otevřel kauzu otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna na Olomoucku čelí obžalobě z...

Sbohem, trenére. Fotbal se loučí s Johnem Uličným, zavzpomínat přišly i legendy

Poslední rozloučení s fotbalovým trenérem Petrem Uličným, který v minulém týdnu...

Docela jistě by si přál, aby se při jeho odchodu netruchlilo. Ale aby se vzpomínalo. Zpívalo. Žertovalo. Takový zkrátka byl. Fotbalové nebe si vyžádalo trenérskou legendu. S Petrem Uličným se v pátek...

Žádný kratom ani HHC u škol a hřišť. Přerov schválil novou vyhlášku

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...

V Přerově vyhláškou zakázali psychoaktivní látky v místech, kde se vyskytují děti a mladiství. Platit začne od července. Cílem rázného kroku města je vytvořit bezpečnější prostředí pro nezletilé. Na...

25. června 2026  5:55

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Krokodýl M286.1032 spolku Hrbatá Máňa na hodonínském zhlaví stanice Mutěnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  24. 6. 17:48

Nemoc bez pulsu nebyla to nejhorší. Po léčbě boreliózy přišlo peklo, říká žena

Pavlína Navrátilová z Prostějova trpí vážnou a vzácnou autoimunitní nemocí...

Dříve s dcerou jezdila na kole, na koloběžce, chodily na výlety a trávily společně čas venku. Dnes většinu dní jen leží. Její svět se zmenšil na postel a bolest a jak sama říká, smích a radost se od...

24. června 2026  16:10

Tresty platí. Soud potvrdil rozsudky za pojistný podvod se zapálenou vilou

Vrchní soud v Olomouci se zabýval odvoláním čtveřice lidí obžalovaných z...

Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Odpykají si šest až 7,5 roku ve vězení. Majitelé si nechali vilu za pomoci známých...

24. června 2026  14:26,  aktualizováno  15:09

Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?

ilustrační snímek

Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...

24. června 2026  12:50

Zaběhnuté psy z Olomouce už nebudou vozit jinam, nově se jich ujme místní útulek

Převoz psů z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do zařízení v...

Psí útulek v Olomouci má dvě desítky nových svěřenců. Nově se totiž stará také o zvířata nalezená v krajském městě. Poslední roky službu zajišťovalo zařízení v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, a...

24. června 2026  12:20

Na projíždějící auto spadl mohutný strom, řidič vyvázl s oděrkami od skla

Na auto u Štěpánova na Olomoucku spadl strom, řidič vyvázl s oděrkami. (23....

Na silnici u Štěpánova na Olomoucku spadl v úterý odpoledne vzrostlý strom na projíždějící osobní automobil. Řidič měl podle záchranářů štěstí, utrpěl jen menší zranění. Silnice mezi Olomoucí a...

23. června 2026  18:06,  aktualizováno  24. 6. 8:23

Stovky bytů. Sever kraje chystá masivní výstavbu, investují radnice i firmy

Hlavně developeři si stěžují na komplikované a zdlouhavé vyřizování stavebního...

Na severu Olomouckého kraje ve velkém startuje bytová výstavba, případně alespoň její příprava. Například Šumperk chystá v areálu bývalé Hedvy jeden z největších projektů za mnoho let, Jeseník...

24. června 2026  5:59

Šikana, opakovaná pochybení. Inspekce navrhla odvolat ředitelku, město ji podrželo

Premium
Základní škola Mozartova v Olomouci. (23. června 2026)

Závažné nedostatky v řízení školy, porušování školského zákona a pochybení ohledně školního klimatu i bezpečnosti žáků. To jsou jen některá zjištění, na která opakovaně poukazují kontroly České...

23. června 2026

V Šumperku jezdilo auto s proruskými symboly. Řidiči hrozí až tři roky ve vězení

Auto s proruskými symboly v Šumperku (19. června 2026)

Poměrně překvapeni byli v pátek odpoledne někteří obyvatelé Šumperku, kteří si vyšli nakoupit nebo třeba na zmrzlinu. Ulice města totiž brázdil zelený pickup s velkými bílými písmeny Z na obou...

23. června 2026  12:53

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Aby se lidé na chvíli ocitli v 19. století. Nová vedoucí muzea představuje plány

Nová vedoucí Hanáckého muzea v přírodě Ludmila Packová.

Slovo muzeum mnoha lidem evokuje budovu plnou vitrín. Nová vedoucí Hanáckého muzea v přírodě Ludmila Packová má ale v plánu jiné pojetí, návštěvníkům chce nabídnout možnost historii skutečně zažít. V...

23. června 2026

Obce nechtějí pískovnu a kraj se jich zastal. Těžaři varují, že dojdou suroviny

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Bude se na stavby v kraji používat písek a štěrk z Věrovan a Citova na Hané? Těžaři se obrátili na vedení kraje, aby v lokalitě změnilo pravidla pro využití území a umožnilo dobývání důležité...

23. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.