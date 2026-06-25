Přerovští zastupitelé schválili vyhlášku minulý týden. Podle vedení města nejde o plošný zákaz, ale o opatření zaměřené na konkrétní lokality, kde je pohyb nezletilých nejčastější.
„Nechceme, aby se děti s užíváním těchto látek setkávaly na místech, která jsou určena pro jejich každodenní pohyb a trávení volného času. Vyhláška je proto zaměřena cíleně na riziková místa a zároveň je nastavena tak, aby byla přiměřená a v souladu se zákonem,“ vysvětlil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).
Město míří i na kouření cigaret
Přípravu nařízení podpořilo ministerstvo vnitra i odbor sociálních věcí a školství. „Cílem obecně závazné vyhlášky je především posílit ochranu před negativními účinky psychomodulačních a dalších psychoaktivních látek i před kouřením klasických a elektronických cigaret. Smyslem je předcházet rizikům spojeným s jejich užíváním, zejména u dětí a mládeže,“ říká Pavla Roubalíková z přerovského magistrátu.
Za porušení vyhlášky hrozí pokuta až pět tisíc korun.
Výraznější nárůst užívání zatím nenastal
Radnice novinku představuje jako preventivní opatření, nicméně oslovené školy ani městská policie zatím výraznější nárůst negativních vlivů nepotvrzují. Podle jejich zkušeností jde spíše o jednotlivé případy než o problém, který by v posledních letech bobtnal.
„Občas se u mladistvých setkáme s elektronickými nebo klasickými cigaretami, případně s alkoholem v okolí školských zařízení. Nejedná se ale o nějaký rozšířený problém a rozhodně neevidujeme výrazný nárůst,“ potvrzuje Miroslav Komínek z Městské policie Přerov.
|
Prostějov zakázal užívání kratomu na veřejnosti. Dokazování ale bude složité
Strážníci přesto vznik nové vyhlášky vítají. Podle nich jim poskytne jasnější oporu při řešení situací, s nimiž se v terénu setkávají, ačkoliv zatím nejde o časté případy. „Je dobře, že vznikla, protože nám nová dává možnost tuto problematiku regulovat. Jak účinná bude, ukáže až praxe. Já ji vnímám především jako preventivní opatření,“ dodává Komínek.
Podle městské policie se mladiství nescházejí pouze v okolí škol nebo dětských hřišť. Pokud už strážníci řeší případy spojené s užíváním návykových látek, bývá to také v okolí zábavních podniků, u nákladových ramp obchodů nebo v okrajových částech města, kde se mladí lidé vyskytují častěji.
|
Odborníci řeší nový fenomén. Děti si ráno míchají kratom, aby vydržely ve škole
Podobnou zkušenost mají také školy. Například Střední škola technická v Přerově se s užíváním zmíněných látek ve svém okolí ve větším rozsahu nesetkává. Podle ředitelky Zity Havranové se vedení zaměřuje především na prevenci let a snaží se podobným situacím předcházet.
„Ve škole si to hlídáme, ale co žáci dělají ve svém volném čase, už ovlivnit nemůžeme. Pokud se s něčím setkáváme, jsou to spíše elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Nic závažnějšího jsme zatím řešit nemuseli,“ ujišťuje.
Důležitější než samotné zákazy je proto systematická práce s mladými lidmi. Škola pravidelně pořádá besedy a vzdělávací programy zaměřené na rizika užívání návykových látek a spolupracuje také s oddělením prevence městské policie. „Snažíme se vzdělávat nejen žáky, ale také pedagogy. Na jaře u nás zaujala další přednáška zaměřená právě na prevenci závislostí,“ doplnila ředitelka.
Vládní zátah proti kratomu zpřísní pravidla
Vyhláška se týká mimo jiné kratomu nebo HHC. Kratom je přírodní psychoaktivní látka získávaná z listů tropického stromu pocházejícího z jihovýchodní Asie. V nižších dávkách může působit povzbudivě, ve vyšších naopak tlumivě. Při pravidelném užívání hrozí vznik závislosti i dalších zdravotních komplikací. Nejčastěji se prodává ve formě prášku nebo kapslí.
HHC je zase kanabinoid příbuzný THC, hlavní psychoaktivní látce obsažené v konopí. Do zpřísnění pravidel bylo běžně dostupné třeba v náplních do elektronických cigaret, jednorázových vapech, želé bonbonech nebo v sušeném konopí. Obě látky mohou ovlivňovat pozornost, koordinaci i vnímání.
|
Za kratomem vyjel do džungle. V Indonésii jsou vůči němu zdrženliví, říká prodejce
Před pár dny vláda představila návrh takzvaného lex Kratom, který má výrazně zpřísnit pravidla pro prodej a užívání kratomu. Počítá se zvýšením minimálního věku pro nákup z 18 na 21 let, zákazem internetového prodeje, zavedením vyšší sazby DPH a spotřební daně i přísnějšími podmínkami pro výrobce a prodejce.
Cílem je omezit dostupnost zmíněné látky zejména mezi dětmi a mladými lidmi, u nichž její spotřeba v posledních letech výrazně roste.
Přerov není jediným městem, které se rozhodlo regulovat užívání psychoaktivních látek na veřejných prostranstvích. Obdobnou cestou se letos vydal také Prostějov, kde radní navrhli rozšířit zákaz jejich užívání úpravou vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti.