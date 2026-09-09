Ty jsou současně beneficí pro nadační fond Dům Ronalda McDonalda Česko, který poskytne bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Do baletu se zapojí desítky malých tanečnic a tanečníků, přičemž jen malovaná část scénografie zaujímá plochu půl tisíce metrů čtverečních a na honosné kostýmy spotřebovaly švadlenky více než dva kilometry látek. Tvůrci také využili veškeré technické zázemí divadla.
„Při tvorbě velkolepé moderní inscenace, která má oslovit celou škálu diváků včetně dětí, je to potřeba. Troufám si říct, že Kráska a zvíře osloví i ty nejnáročnější malé diváky, kteří se rozhodně nebudou nudit,“ říká Pavol Juráš, jenž spolupracoval na výtvarné podobě inscenace. Umělec při ní uplatnil své zkušenosti z prestižních zahraničních scén, jako jsou Vídeňský státní balet, Národní divadlo v Bukurešti nebo Národní balet v Panamě.
V roli choreografa a režiséra se představil Lukáš Cenek, který s Baletním studiem spolupracuje dlouhodobě a pod jeho vedením získalo dvě světová ocenění.
„Když mě vedení Baletního studia oslovilo s nabídkou připravit nové představení klasické pohádky, věděl jsem, že musí vzniknout titul, který unese energii téměř stovky dětí na jevišti. V hlavě jsem měl několik příběhů, ale stále jsem se vracel ke Krásce a zvířeti. Není to pro mě jen příběh o lásce, ale i odvaze vidět člověka takového, jaký opravdu je,“ uvedl Cenek, kterého přitahuje také kontrast světů, které příběh nabízí.
„Na jedné straně obyčejný lidský svět, na druhé straně tajemný zámek plný magie, kouzel a fantazie. Právě střet reality a pohádkové imaginace otevírá obrovský prostor pro choreografii, hudbu, scénografii. Mám rád představení, ve kterých tanec není jen o krásných pohybech, ale stává se způsobem vyprávění,“ svěřil se.
Zvíře nemá být pouze netvor s rohy
Kromě Cenka se na přípravě baletu významně podíleli také asistenti choreografie Vadim Tsepelev a Dita Otevřelová, kteří společně s celým týmem provázeli mladé tanečnice a tanečníky několika měsíci příprav.
Nové pojetí inscenace Kráska a zvíře rozšiřuje například svět jednotlivých postav.
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Kráska má čtyři nevlastní sestry, z nichž každá představuje jiný lidský rozmar, a důležitou úlohu získává Hodná víla, princova kmotra, která se stává jednou z hlavních postav příběhu a symbolem naděje. Na jevišti navíc ožívá kouzelný svět lesních víl a zvířat i samotného zakletého zámku, kde se tanečními postavami stávají svícny, konvička, šálky, kuchaři nebo prachovky.
„Zachoval jsem hlavní dějovou linku pohádky Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, ale některé postavy jsem rozšířil nebo jim dal výraznější charakter. Významnou roli získala například růže. Právě kolem ní se začal postupně utvářet nový symbolický rozměr celé inscenace, z něhož vznikla postava Hodné víly – Růže, která stojí v kontrastu ke Zlé víle,“ uvedl Cenek.
„Také chápu jinak postavu Zvířete. Nechtěl jsem vytvořit prvoplánového netvora s rohy a hustou srstí. Zvíře vnímám spíše jako člověka uvězněného mezi dvěma světy – napůl člověka, napůl zvíře,“ doplnil.
Výtěžek pomůže nemocným dětem a rodinám
Osobitou podobu má rovněž hudební dramaturgie. Choreografie využívá skladby Edwarda Elgara, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Ralpha Vaughana Williamse. Zatímco Mendelssohnova hudba podtrhuje lehkost a kouzelnou atmosféru světa lesa a víl, Elgarovy skladby přinášejí hlubší emocionální rovinu spojenou s plynutím času, osaměním a vnitřní proměnou zakletého prince.
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V titulní roli Krásky se budou alternovat mladé tanečnice Baletního studia Laura Mohylová, Sofie-Anna Frídlová a Monika Podlasová. Jejich jevištními partnery v roli Prince a Zvířete budou Samuel Lancrenon, Lorenzo Carriero a Elia Zegrati.
Část výtěžku z představení poputuje nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda Česko, který připravuje výstavbu domu pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc.
„Kultura, a divadlo zvlášť, je celospolečenský fenomén. Proto chceme, aby Moravské divadlo přesahovalo do celé společnosti a pomáhalo tam, kde je to důležité. Stavba domu pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí mezi takové projekty určitě patří a já jsem moc rád, že se do něj můžeme zapojit,“ dodal David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie.
„Velmi si vážíme toho, že se Baletní studio při Moravském divadle Olomouc rozhodlo spojit premiéru Krásky a zvířete s podporou našeho Domu. V Olomouci připravujeme místo, které umožní rodičům zůstat nablízku svým dětem i během dlouhých týdnů nebo měsíců hospitalizace,“ uvedla ředitelka nadačního fondu Ivana Švingrová Pešatová s tím, že výstavba začne poklepáním na základní kámen již na jaře příštího roku.
„Jsme velmi rády, že se nám ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc podařilo připravit další původní pohádkovou inscenaci a nabídnout tak našim žákům jedinečnou možnost získávat skutečnou jevištní zkušenost přímo na scéně profesionálního divadla. Budeme moc rády, pokud právě Kráska a zvíře přivede do Moravského divadla i děti, které zde třeba budou sedět v hledišti úplně poprvé,“ uvedla Lenka Mohylová za vedení Baletního studia při Moravském divadle Olomouc.