Kriminalisté dopadli obžalovaného ze tří znásilnění na místě útoku

Muž se cestou z vlakového nádraží vydal k místu, kde pár dní předtím došlo k poslednímu útoku. Kriminalisté v civilu šli pár desítek metrů za ním.

„Přistupovali jsme k němu jako k podezřelému, vše odpovídalo popisu pachatele, jeho oblečení, čas, ve který tam šel, a také to, že byl popisovaný jako Asiat,“ nastínil jeden z policistů. „Sledovali jsme ho a kontrolovali, jestli jde domů, nebo na místo činu,“ popsal.

Podle jeho svědectví pak Nyamjav po příchodu na místo nahlédl do boudy, která zde stojí, a poté se stáhl do křoví za ní.„Nechtěli jsme čekat na to, aby se poslední událost znovu opakovala, tak jsme hned reagovali,“ nastínil kriminalista.

Po upozornění a výzvě k identifikaci se dal podezřelý na útěk.

Obžalovaný v pondělí při výpovědi tvrdil, že mu neslouží zdraví, podle kriminalistů byl však svižný a běžel rychle.

Muž byl dopaden při útěku

Jeho úprku nepřálo počasí. Na namrzlé cestě při běhu upadl a v tu chvíli ho jeden z kriminalistů chytil.

Nyamjav dnes u soudu řekl, že při vyšetřování pociťoval ze strany kriminalistů diskriminaci.

Podle obžaloby zaútočil celkem třikrát, kromě loňského ledna ještě v září a říjnu roku 2020. Při útocích znásilnil tří ženy a napadl dva muže, z nichž jednoho, jenž se ho pokoušel zadržet, pobodal ostrým předmětem.

U soudu, na který čekal ve vazbě, v pondělí odmítl, že by se jakéhokoli zločinu dopustil. Podle něj vše spáchal jeho známý, nedokázal však říct jeho jméno, kde bydlí či pracuje. Hrozí mu až deset let vězení.