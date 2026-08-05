Nevšimli si zlomenin, neřešili mrtvici. Vinu za smrt i týrání babičky manželé odmítli

Obžaloba je podaná pro zvlášť závažnou formu trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. „Jejich jednání mělo spočívat v tom, že poté, co v srpnu 2024 vzali poškozenou z domova důchodců do domácí péče, tak ji řádně nevykonávali,“ řekl státní zástupce Jindřich Pazdera.
„Nechali poškozenou se zlomenou stehenní kostí dlouhodobě ležící v jedné poloze a tím u ní došlo ke vzniku proleženiny v bederní oblasti. Ta byla zdrojem infekce, která se následně šířila krevním řečištěm až do mozku a zapříčinila úmrtí,“ pokračoval státní zástupce. Policie k případu nasadila prostorové odposlechy i sledování.
Žena zemřela v listopadu 2024. Podle obžaloby předtím utrpěla i zlomeninu krčku, nosu, žeber a odřeniny obličeje.
„Důkazní situace v podstatě stojí primárně na stavu poškozené zjištěném při soudní pitvě. Při porovnání se stavem, v jakém odcházela z domova důchodců. Byla to samozřejmě stará žena s více chronickými onemocněními, nicméně její stav byl stabilizovaný, neměla žádné vnější zranění, proleženiny, nic, co by jí ohrožovalo na životě,“ uvedl Pazdera k období mezi srpnem a zářím předminulého roku.
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Žena začátkem roku odešla bez vědomí rodiny do domova seniorů. Později se rozhodla vrátit domů. „Babičku jsme odtud vzali začátkem srpna, nechodila. Cvičili jsme s ní a za tři týdny už nás viděli v samoobsluze. Na konci září dostala covid, vše se zhoršilo. Vyléčili jsme to, ale už nebyla schopna sama chodit. První proleženiny jsme si všimli v říjnu, mozková příhoda se stala začátkem listopadu,“ popisoval u soudu syn obžalovaných manželů.
„Nejlepší pro ni bude, když zůstane doma“
Seniorka žila ve svém rodinném domě, manželé mají dům na stejné parcele. Po mozkové příhodě si ženu vzali k sobě a starali se o ní až do konce.
Soudce Vladimír Najdekr se obžalovaných ptal, zda po mozkové příhodě neuvažovali o přivolání zdravotnické záchranné služby. „S manželem jsme se radili, co by pro tchyni asi mohla nemocnice udělat a rozhodli jsme se, že nejlepší bude, když zůstane doma,“ vysvětlila obžalovaná.
Situaci manželé konzultovali s bývalým internistou a kardiologem Thomayerovy nemocnice a ten jim měl potvrdit správnost rozhodnutí. I obžalovaný syn a lékař v jedné osobě uvedl, že v základních zdravotních otázkách by ani dnes nepostupoval jinak.
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Zranění obličeje podle nich způsobil pád, když byla žena sama, zlomenina žeber měla souviset s oživováním. Zlomeninu krčku nezaznamenali, jelikož seniorka měla v minulosti vážně zlomenou nohu a doživotně kulhala.
„Vše se stalo po mozkové příhodě. Nejevila projevy bolesti, záškuby. Snažili jsme se s ní otáčet co nejcitlivěji,“ řekla obžalovaná. Při péči o ženu nenarazila rodina ani na známky infekce jako teploty nebo třas.
Soud bude pokračovat v polovině září, kdy by měli být vyslechnuti znalci. „Rozhodující budou znalecké posudky ze soudního lékařství a geriatrie. To snad vnese lepší světlo do případu a vyjasnění okolností. Skutkově klienti s popisem v obžalobě nesouhlasí,“ uvedl advokát Michal Zbožínek.
V případě odsouzení jsou obžalovaní ohrožení sazbou ve výměře pět až 12 let vězení.