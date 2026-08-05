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Nevšimli si zlomenin, neřešili mrtvici. Vinu za smrt i týrání babičky manželé odmítli

Ondřej Zuntych
  14:19
Případem možného týrání seniorky ve vysokém věku se ve středu začal zabývat krajský soud v Olomouci. Obžaloba viní manželský pár z obce na Olomoucku, že téměř devadesátileté ženě neposkytli odpovídající péči, například nepřivolali sanitku po mozkové příhodě. Příbuzní trestný čin odmítají s tím, že o matku muže, který je navíc geriatr, se usilovně starali až do její smrti.

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Obžaloba je podaná pro zvlášť závažnou formu trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. „Jejich jednání mělo spočívat v tom, že poté, co v srpnu 2024 vzali poškozenou z domova důchodců do domácí péče, tak ji řádně nevykonávali,“ řekl státní zástupce Jindřich Pazdera.

Obžalovaní manželé před krajským soudem v Olomouci. (5. srpna 2026)

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„Nechali poškozenou se zlomenou stehenní kostí dlouhodobě ležící v jedné poloze a tím u ní došlo ke vzniku proleženiny v bederní oblasti. Ta byla zdrojem infekce, která se následně šířila krevním řečištěm až do mozku a zapříčinila úmrtí,“ pokračoval státní zástupce. Policie k případu nasadila prostorové odposlechy i sledování.

Žena zemřela v listopadu 2024. Podle obžaloby předtím utrpěla i zlomeninu krčku, nosu, žeber a odřeniny obličeje.

„Důkazní situace v podstatě stojí primárně na stavu poškozené zjištěném při soudní pitvě. Při porovnání se stavem, v jakém odcházela z domova důchodců. Byla to samozřejmě stará žena s více chronickými onemocněními, nicméně její stav byl stabilizovaný, neměla žádné vnější zranění, proleženiny, nic, co by jí ohrožovalo na životě,“ uvedl Pazdera k období mezi srpnem a zářím předminulého roku.

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Žena začátkem roku odešla bez vědomí rodiny do domova seniorů. Později se rozhodla vrátit domů. „Babičku jsme odtud vzali začátkem srpna, nechodila. Cvičili jsme s ní a za tři týdny už nás viděli v samoobsluze. Na konci září dostala covid, vše se zhoršilo. Vyléčili jsme to, ale už nebyla schopna sama chodit. První proleženiny jsme si všimli v říjnu, mozková příhoda se stala začátkem listopadu,“ popisoval u soudu syn obžalovaných manželů.

„Nejlepší pro ni bude, když zůstane doma“

Seniorka žila ve svém rodinném domě, manželé mají dům na stejné parcele. Po mozkové příhodě si ženu vzali k sobě a starali se o ní až do konce.

Soudce Vladimír Najdekr se obžalovaných ptal, zda po mozkové příhodě neuvažovali o přivolání zdravotnické záchranné služby. „S manželem jsme se radili, co by pro tchyni asi mohla nemocnice udělat a rozhodli jsme se, že nejlepší bude, když zůstane doma,“ vysvětlila obžalovaná.

Situaci manželé konzultovali s bývalým internistou a kardiologem Thomayerovy nemocnice a ten jim měl potvrdit správnost rozhodnutí. I obžalovaný syn a lékař v jedné osobě uvedl, že v základních zdravotních otázkách by ani dnes nepostupoval jinak.

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Zranění obličeje podle nich způsobil pád, když byla žena sama, zlomenina žeber měla souviset s oživováním. Zlomeninu krčku nezaznamenali, jelikož seniorka měla v minulosti vážně zlomenou nohu a doživotně kulhala.

„Vše se stalo po mozkové příhodě. Nejevila projevy bolesti, záškuby. Snažili jsme se s ní otáčet co nejcitlivěji,“ řekla obžalovaná. Při péči o ženu nenarazila rodina ani na známky infekce jako teploty nebo třas.

Soud bude pokračovat v polovině září, kdy by měli být vyslechnuti znalci. „Rozhodující budou znalecké posudky ze soudního lékařství a geriatrie. To snad vnese lepší světlo do případu a vyjasnění okolností. Skutkově klienti s popisem v obžalobě nesouhlasí,“ uvedl advokát Michal Zbožínek.

V případě odsouzení jsou obžalovaní ohrožení sazbou ve výměře pět až 12 let vězení.

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