Prodal syntetické drogy a marihuanu za stovky tisíc, u soudu si dealer dohodl trest

Podle státního zástupce Jindřicha Pazdery měl Račák v posledních třech letech v zahraničí objednávat látku CMC v celkovém množství přibližně 4,5 kilogramu. „V podstatě jde o látku, jejíž účinky odpovídají metamfetaminu. Potom ji na Šumpersku a Hanušovicku distribuoval dalším osobám,“ uvedl Pazdera.
Syntetická látka je podle odborníků chemicky podobná amfetaminu, metamfetaminu nebo MDMA. Působí převážně jako stimulant centrálního nervového systému.
Konopí poblíž domu pěstoval roky
Dále Račák, který byl zaměstnaný v papírnách, v okolí svého bydliště podle spisu přibližně devět let pěstovat konopí s obsahem THC. Ani konopí neměl jen pro sebe. Podle státního zástupce šlo o množství přibližně 2,7 kilogramu.
Obžalovaný souhlasil s dohodou o vině a trestu, soud ji následně schválil. Dohodnutý trest mu ukládá odnětí svobody na pět let ve vězení s ostrahou. Zároveň přijde o přibližně 55 tisíc korun, jež měl v hotovosti a v bance. Rozhodnutí je pravomocné.
Podle státního zástupce si distribucí CMC a marihuany vydělal odhadem stovky tisíc korun.
Podle soudce Eduarda Ondráška soud nevnímá trest jako nepřiměřeně přísný. „Trest je mírný, popravdě řečeno s ohledem na rejstřík trestů, kdyby neuzavřel dohodu o vině a trestu, byl by mu uložen trest přísnější v rámci trestní sazby,“ uvedl Ondrášek.
Do kraje vozili pervitin, mefedron i anabolika
Distribuci drog spojenou s Olomouckým krajem a zahraničím uzavřeli tento týden také kriminalisté Národní protidrogové centrály. Na základě jejich návrhu státní zástupce krajského státního zastupitelství v Brně obžaloval 13 lidí z drogové trestné činnosti a obchodování s anaboliky. Dalších 11 osob bylo obviněno v Polsku.
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Výrobci pervitinu dostali až třináct let. Drogou i platili za garáž, kde vařili
Podle kriminalistů organizovanou skupinu sestavili dva muži poté, co v Polsku získali odběratele marihuany. Od dalších pěti obviněných měli marihuanu nakupovat za 30 až 40 tisíc korun za kilogram a vyvážet ji do Polska a Maďarska, kde ji podle zjištění detektivů prodávali zhruba za dvojnásobek ceny.
„V Polsku pak společně s dalšími dvěma muži zajišťovali pervitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem, které dováželi a distribuovali v České republice, konkrétně ve Středočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Později měli své portfolio rozšířit o prodej kokainu. Dovozem této drogy z Německa se podle detektivů zabývali další tři obvinění,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.