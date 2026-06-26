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Prodal syntetické drogy a marihuanu za stovky tisíc, u soudu si dealer dohodl trest

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  11:23
Na pět let poslal do vězení krajský soud v Olomouci Jiřího Račáka za výrobu a prodej drog. Dvaatřicetiletý muž z Hanušovic obstarával ze zahraničí psychotropní látky, které následně distribuoval. Pěstoval také ve velkém konopí. Muž uzavřel dohodu o vině a trestu, čímž si zajistil kratší vězení.

KRIMI

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Podle státního zástupce Jindřicha Pazdery měl Račák v posledních třech letech v zahraničí objednávat látku CMC v celkovém množství přibližně 4,5 kilogramu. „V podstatě jde o látku, jejíž účinky odpovídají metamfetaminu. Potom ji na Šumpersku a Hanušovicku distribuoval dalším osobám,“ uvedl Pazdera.

Před krajským soudem v Olomouci stanul Jiří Račák obžalovaný za to, že obstarával ze zahraničí psychotropní látky, které následně distribuoval. Pěstoval také ve velkém konopí. (26. června 2026)
Před krajským soudem v Olomouci stanul Jiří Račák obžalovaný za to, že obstarával ze zahraničí psychotropní látky, které následně distribuoval. Pěstoval také ve velkém konopí. (26. června 2026)
Před krajským soudem v Olomouci stanul Jiří Račák obžalovaný za to, že obstarával ze zahraničí psychotropní látky, které následně distribuoval. Pěstoval také ve velkém konopí. (26. června 2026)
Před krajským soudem v Olomouci stanul Jiří Račák obžalovaný za to, že obstarával ze zahraničí psychotropní látky, které následně distribuoval. Pěstoval také ve velkém konopí. (26. června 2026)
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Syntetická látka je podle odborníků chemicky podobná amfetaminu, metamfetaminu nebo MDMA. Působí převážně jako stimulant centrálního nervového systému.

Konopí poblíž domu pěstoval roky

Dále Račák, který byl zaměstnaný v papírnách, v okolí svého bydliště podle spisu přibližně devět let pěstovat konopí s obsahem THC. Ani konopí neměl jen pro sebe. Podle státního zástupce šlo o množství přibližně 2,7 kilogramu.

Obžalovaný souhlasil s dohodou o vině a trestu, soud ji následně schválil. Dohodnutý trest mu ukládá odnětí svobody na pět let ve vězení s ostrahou. Zároveň přijde o přibližně 55 tisíc korun, jež měl v hotovosti a v bance. Rozhodnutí je pravomocné.

Podle státního zástupce si distribucí CMC a marihuany vydělal odhadem stovky tisíc korun.

Podle soudce Eduarda Ondráška soud nevnímá trest jako nepřiměřeně přísný. „Trest je mírný, popravdě řečeno s ohledem na rejstřík trestů, kdyby neuzavřel dohodu o vině a trestu, byl by mu uložen trest přísnější v rámci trestní sazby,“ uvedl Ondrášek.

Do kraje vozili pervitin, mefedron i anabolika

Distribuci drog spojenou s Olomouckým krajem a zahraničím uzavřeli tento týden také kriminalisté Národní protidrogové centrály. Na základě jejich návrhu státní zástupce krajského státního zastupitelství v Brně obžaloval 13 lidí z drogové trestné činnosti a obchodování s anaboliky. Dalších 11 osob bylo obviněno v Polsku.

Výrobci pervitinu dostali až třináct let. Drogou i platili za garáž, kde vařili

Podle kriminalistů organizovanou skupinu sestavili dva muži poté, co v Polsku získali odběratele marihuany. Od dalších pěti obviněných měli marihuanu nakupovat za 30 až 40 tisíc korun za kilogram a vyvážet ji do Polska a Maďarska, kde ji podle zjištění detektivů prodávali zhruba za dvojnásobek ceny.

„V Polsku pak společně s dalšími dvěma muži zajišťovali pervitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem, které dováželi a distribuovali v České republice, konkrétně ve Středočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Později měli své portfolio rozšířit o prodej kokainu. Dovozem této drogy z Německa se podle detektivů zabývali další tři obvinění,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

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