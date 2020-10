ODS odmítla krajskou spolupráci s SPD a zklamala ANO. Jedná se dál

Vedení krajské buňky ODS v úterý řešilo podobu koalice, jež se ujme vlády nad Olomouckým krajem. A byť občanští demokraté skončili o víkendu ve volbách až na čtvrtém z celkových pět míst, nikdo bez nich hejtmanství nedobude.



Získat ODS se tak snaží vítězné hnutí ANO, které však ani s ODS nemá v zastupitelstvu většinu. Chybějící hlasy mohla doplnit SPD, do plnohodnotné trojkoalice ji však nechtěla ani ODS, ani premiérovo hnutí.

Zbytek mandátů pak drží svazek Pirátů a STAN a uskupení Spojenci v čele s šéfem lidovců Marianem Jurečkou. Ani oni však nemají většinu, a tak rovněž lákají ODS ke spolupráci.

Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) proto uvažoval o menšinové dvojkoalici s občanskými demokraty, jež by fungovala díky podpoře nějaké jiné strany či dokonce přeběhlíků. Vše ukazovalo právě na Okamurovu stranu.

Šance, že by se ANO dočkalo podpory od Jurečkova uskupení, Pirátů či Starostů je minimální. Po úterý však Okleštěk nemůže s hlasy pro menšinovou dvojkoalici počítat ani od SPD.



ODS: Nikdy jsme neuvažovali o spolupráci s SPD

„Nikdy jsme neuvažovali o spolupráci s SPD. A to o jakékoli formě. Neuvažovali jsme ani o koalici, ani o nějaké podpoře. Pokračujeme v jednáních,“ uvedl Michal Zácha, předseda regionální rady ODS.



Na další schůzky stále spoléhá také Okleštěk, jenž chce opět mluvit s občanskými demokraty. „Výsledek regionální rady ODS znám. Oslovím je a budu se s nimi snažit domluvit schůzku. Jednání pokračují, je to stále otevřené,“ podotkl vpodvečer.

Hejtmanův manévrovací prostor se však výrazně zúžil, v kuloárech se stále častěji mluví o variantě, v níž by ODS šla vládnout s Jurečkovými Spojenci a s Piráty a Starosty.

Podle informací MF DNES má tato verze uvnitř ODS i mezi členy samotné regionální rady své příznivce. Ostatně na místní ODS je tlak i z pražského vedení strany, jež aktivně pracuje na spojování středopravých stran do parlamentních voleb příští rok.

Nedá se ovšem říci, že by občanští demokraté byli z této vyhlídky nekriticky nadšení. Ošemetných momentů je tady z jejich pohledu hned několik.

Předně jde o prostý počet křesel v radě, jež by pro sebe mohla ODS získat. Při rozdělování postů v rámci dvojkoalice by jich na ni z logiky věci mohlo zbýt více než v případě, kdy se na řízení kraje budou podílet tři uskupení.

Navíc Spojence vybudovaly hned čtyři strany – KDU-ČSL, TOP 09, Zelení a ProOlomouc – a dvě partaje tvoří také svazek Pirátů a Starostů. A každá jednotlivá strana bude chtít svůj podíl na moci.

Z nevyzkoušené široké koalice může mít ODS obavy

Dále je tu rovněž otázka samotného fungování případné trojkoalice bez ANO. Zástupci Spojenců i Pirátů a Starostů v regionální politice ODS často kritizují, řada politiků z těchto stran a hnutí se naopak navzájem blíže nezná. Mohou tak mít obavy, zda si při mnohdy vypjatém vládnutí budou moci důvěřovat.



Podtrženo sečteno, pokud koalice Spojenců, Pirátů + STAN a ODS vznikne, bude to z podstatné části i proto, že po odepsání SPD nezůstala žádná jiná varianta.

A to i kvůli tomu, že důležitým prvkem na povolební politické mapě Olomouckého kraje je prozatím pevná vazba mezi Jurečkovými Spojenci a Piráty se STAN. Představitelé obou uskupení dávají již dlouhodobě najevo, že pokud by měli jít vládnout, tak jedině společně.

Pokud by se ovšem hnutí ANO podařilo při vyjednáváních tento svazek rozbít, stačily by mu k dosažení většiny mandáty jen jednoho ze zmíněných uskupení.

V úvahu ovšem – čistě hypoteticky – připadají podle všeho jen hlasy Pirátů a STAN, Marian Jurečka o spolupráci s ANO neuvažuje. A jestliže by Babišovo hnutí navíc přibralo ODS, s níž se na spolupráci podle zjištění MF DNES domluvilo již před volbami, vznikla by koalice, jež by v zastupitelstvu držela drtivou většinu.

Tento scénář je však zatím pouze teorií. Zda jí i zůstane, ukážou další dny a vyjednávání během těch následujících dvou. Příští schůze regionální rady ODS je totiž naplánovaná na páteční odpoledne.