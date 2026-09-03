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Dvojice ukradla stovky pivních lahví. Na jejich vracení přibrala bezdomovce

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  13:17

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Policisté řešili opravdu kuriózní krádež téměř tisícovky prázdných lahví od piva ve skladu jednoho z olomouckých hypermarketů. (1. září 2026) | foto: Policie ČR

Velká přepravková loupež se tento týden odehrála v Olomouci, kde muž se ženou ze skladu hypermarketu ukradli téměř padesát přepravek, z nichž na louce vysypali přes 900 pivních lahví. Chtěli je totiž vrátit zvlášť. Využili k tomu i jednoho z místních bezdomovců.

Případ nahlásil v úterý ráno zaměstnanec jednoho z olomouckých hypermarketů. Policii sdělil, že se v noci neznámí pachatelé vloupali do skladu, odkud vzali čtyři nákupní vozíky a celkem 46 přepravek plných pivních lahví. Těch bylo celkem 920.

Policisté řešili opravdu kuriózní krádež téměř tisícovky prázdných lahví od piva ve skladu jednoho z olomouckých hypermarketů. (1. září 2026)

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Policisté poté začali prověřovat místa, kde se vykupují přepravky a lahve. „V jednom z nedalekých supermarketů policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, avšak bez lahví. Porovnáním kamerových záznamů ze skladu a této prodejny bylo zjištěno, že by se mohlo jednat o stejné osoby, které se dopustily předmětné krádeže,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí krajské policie Jaroslav Herzán.

VIDEO: Muž má doma přes tisíc lahví od piva. Nemá je kam vrátit

Policisté rychle zjistili, o koho jde a následně se jim také podařilo zloděje vypátrat a zadržet. Jednatřicetiletý muž a dvaatřicetiletá žena se ke krádeži přiznali.

„K případu uvedli, že všech 46 přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku, kde předtím odpočívali. Tam lahve vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a lahve zvlášť. K vrácení části lahví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného,“ doplnil Herzán.

Dvojice způsobila škodu dosahující téměř 20 tisíc korun. Většinu ukradených věcí se policistům podařilo zajistit a vrátit zpět majiteli.

„Oběma bylo sděleno podezření z přečinu krádeže, spáchané formou spolupachatelství, za což jim hrozí v krajním případě až dvouletý trest odnětí svobody,“ shrnul policejní mluvčí.

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