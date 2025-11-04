Policie obvinila trojici mužů kvůli krádeži kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Autor: ,
  12:37
Policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh na jeho vzetí do vazby. V neděli večer na železničním koridoru u Lipníka nad Bečvou muži přeřezali padesát metrů kabelu a ohrozili projíždějící vlak. Regionální vlaky nahradily kvůli komplikacím v dopravě autobusy, dálkové vlaky nabíraly obrovské zpoždění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Österreich Werbung

Muži byli zadrženi přímo na místě činu. „Všem bylo sděleno obvinění z přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství a zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení spáchaného ve spolupachatelství. Podle trestního zákoníku jim hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do šesti let,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policisté trojici zadrželi v neděli večer v katastru obce Jezernice, v jejich autě našli na padesát metrů zabezpečovacího kabelu. Jejich odcizením muži přerušili napájení návěstidel a ohrozili projíždějící vlak.

Trojice přeřezala kabely a ohrozila projíždějící vlak, provoz na trati je obnovený

Kriminalisté původně trojici vyšetřovali pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti,. Nakonec ho na překvalifikovali na zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. „Místo pěti let jim tak hrozí vyšší sazba, a to až šest let vězení,“ vysvětlila Zajícová.

Před policií chtěli pachatelé ujet

Policii do katastru obce Jezernice kvůli poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru zavolal v neděli pracovník Správy železnic. Trojice mužů se nacházela na místě činu, jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se místo opustit. Na výzvu policie nakonec řidič zastavil, v kufru poté policisté našli přibližně 50 metrů kabelu.

Pachatelé podle policie zabezpečovací kabely přeřezali a přesekali, přerušili tak napájení návěstidel. „To způsobilo prudké brzdění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak a současně ztratil informaci o stavu výhybek,“ popsala policejní mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Krádež kabelů významně ovlivnila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Lipníkem nad Bečvou a místní části Hranic Drahotušemi, doprava se tam v neděli v podvečer na dvě hodiny zcela zastavila, od nedělních 20.00 po následujících dvacet hodin vlaky jezdily sníženou rychlostí pouze po jedné koleji. Způsobilo to nejen komplikace v dopravě, ale i výrazná zpoždění spojů po celé páteřní trase, která spojuje Ostravu s Prahou.

Zaměstnanci Správy železnic museli obnovit, napojit nebo opravit po krádeži 400 kabelů zabezpečovacího zařízení. Provoz se jim podařilo obnovit v pondělí kolem 14.00.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

Potřetí ve své funkci udělil prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Řád bílého lva předal například herci Zdeňku Svěrákovi, tenistce Martině Navrátilové a in memoriam také šéfce...

Výjimečný případ. Mladík usmrtil nožem otčíma, který brutálně terorizoval rodinu

V Hranicích na Přerovsku byl zavražděn čtyřiačtyřicetiletý muž. Po hádce na rodinné oslavě ho podle policie nožem bodl nevlastní syn. Muž byl často opilý a týral rodinu. Olomoučtí krajští...

„Řekli nám, že Pavlík nebude.“ Zatajování střevních potíží chlapce málem stálo život

Premium

Pavel je patnáctiletý kluk, který miluje airsoftové zbraně a kočky, jezdí na snowboardu a stejně jako jeho vrstevníci rád tráví čas u počítače. Jenže nyní už skoro rok leží v nemocnici. Na jednotce...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

Policisté obvinili trojici mužů kvůli krádeži kabelů na železničním koridoru

Policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. V neděli večer na železničním koridoru u Lipníka nad...

4. listopadu 2025  12:37

Místo tanků ochrana motýlů. Z části Vojenského újezdu Libavá je přírodní rezervace

V lesnaté oblasti poblíž Lipníku nad Bečvou v těchto dnech vznikla Národní přírodní rezervace Obírka-Peklo. Prostor byl již dříve vyčleněn z Vojenského újezdu Libavá. Nová rezervace ležící v katastru...

4. listopadu 2025  9:59

Je to jak pěst na oko, zlobí se lidé kvůli nedodělkům okolo nového kulturáku

Kulturní dům v Zábřehu na Šumpersku radnice po rozsáhlé rekonstrukci otevřela koncem září. Interiér je nádherný, vyzdvihují místní. Mnozí ale také kritizují, že venku zůstalo mnoho nedodělků. Zábřeh...

4. listopadu 2025  6:27

U týmu nevydržel ani rok. Weber skončil v trápícím se Prostějově, střídá ho Balcárek

Když letos v lednu přebíral koučování druholigového Prostějova, jistě doufal, že se na Hané usadí déle. Fotbalový trenér Jozef Weber ale v pondělí v klubu po vzájemné dohodě s vedením skončil....

3. listopadu 2025  18:54

Trojice přeřezala kabely a ohrozila projíždějící vlak, provoz na trati je obnovený

Železniční provoz na koridoru kolem Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, který v neděli večer vyřadili z provozu zloději kabelů, se podařilo plně obnovit v pondělí ve 14 hodin. Sdělil to mluvčí Správy...

3. listopadu 2025  9:59,  aktualizováno  14:38

Obce regionu musí doplácet na platy kuchařek i uklízeček. Přijdou o miliony

Platy kuchařek, školníků a uklízeček, ale i učebnice a pomůcky pro žáky nově místo škol zaplatí obce a kraje. Změna ve financování nepedagogických pracovníků začne platit od ledna příštího roku a má...

3. listopadu 2025  14:21

Olomoucký bek Černý: Co je u obránce víc, než že se na něj můžete spolehnout

V extrémně turbulentní tabulce hokejové extraligy Olomouc kvůli minimálním bodovým rozdílům fluktuuje mezi nejlepší trojkou a desátým místem. Po nedělním jednadvacátém jsou Kohouti osmí, v Ostravě...

3. listopadu 2025  8:40

Prostějov obnovuje zničené záhony, stromy zasadí i městští strážníci

Rozsáhlý program výsadby a údržby zelených ploch připravilo vedení Prostějova. Celkové náklady přesáhnou 2,5 milionu korun, potřebné peníze radnice vezme z Fondu zeleně. Na území města se tak objeví...

3. listopadu 2025  5:16

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

2. listopadu 2025  19:18,  aktualizováno  22:26

Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Tak si „zápas, co má koule,“ hokejisté Vítkovic zcela jistě nepředstavovali. Ve speciálním utkání k připomenutí důležitosti prevence mužského zdraví, v němž proti Olomouci nastoupili výjimečně v...

2. listopadu 2025  21:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...

2. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  15:28

Kalendář Přerova na rok 2026 bude tvořen historickými pohlednicemi

Rok 2026 bude pro Přerov výjimečný. Město totiž oslaví 770 let. A právě v tomto jubilejním roce zve své obyvatele na obrazovou pouť časem prostřednictvím nové sady kalendářů, které odhalují starou...

2. listopadu 2025  7:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.