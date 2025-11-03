Obnova provozu na trati po krádeži kabelů potrvá až do večera, vlaky mají zpoždění

  9:58
Práce na obnově železničního provozu na koridoru kolem Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, který v neděli večer vyřadili z provozu zloději kabelů, potrvá až do pondělního večera. Sdělil to mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Policie zadržela tři podezřelé. Regionální vlaky jsou kvůli komplikacím v dopravě nahrazeny autobusy, dálkové vlaky nabírají zpoždění v desítkách minut.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Österreich Werbung

„Krádež kabelů vyřadila na jednom místě z provozu zabezpečovací zařízení. Kvůli tomu byl vyřazen z provozu šestikilometrový úsek. V současnosti probíhá na trati jednosměrný provoz po jedné koleji,“ sdělil Kavka.

Provoz je ale podle něj omezený. „Jedna kolej umožňuje propustnost pouze čtyři vlaky za hodinu a maximální rychlost je zde 30 kilometrů v hodině, takže dochází ke zpožděním v řádu desítek minut,“ řekl Kavka.

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

„Plnou obnovu provozu po obou kolejích předpokládáme dnes večer,“ doplnil v pondělí ráno.

Případ krádeže kabelů policie vyšetřuje od nedělních 18:00, o jak rozsáhlou krádež šlo, zatím neupřesnila. V neděli zadržela tři podezřelé. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a místní částí Hranic Drahotušemi zhruba na dvě hodiny v neděli večer zastaven, přibližně kolem 20:00 byl provoz obnoven po jedné koleji s velmi omezenou rychlostí.

Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru na trase směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Například podle informační tabule na olomouckém hlavním nádraží měly ranní dálkové vlaky více než hodinové zpoždění.

Obnova provozu na trati po krádeži kabelů potrvá až do večera, vlaky mají zpoždění

Práce na obnově železničního provozu na koridoru kolem Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, který v neděli večer vyřadili z provozu zloději kabelů, potrvá až do pondělního večera. Sdělil to mluvčí Správy...

3. listopadu 2025  9:58

