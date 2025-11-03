„Krádež kabelů vyřadila na jednom místě z provozu zabezpečovací zařízení. Kvůli tomu byl vyřazen z provozu šestikilometrový úsek. V současnosti probíhá na trati jednosměrný provoz po jedné koleji,“ sdělil Kavka.
Provoz je ale podle něj omezený. „Jedna kolej umožňuje propustnost pouze čtyři vlaky za hodinu a maximální rychlost je zde 30 kilometrů v hodině, takže dochází ke zpožděním v řádu desítek minut,“ řekl Kavka.
Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru
„Plnou obnovu provozu po obou kolejích předpokládáme dnes večer,“ doplnil v pondělí ráno.
Případ krádeže kabelů policie vyšetřuje od nedělních 18:00, o jak rozsáhlou krádež šlo, zatím neupřesnila. V neděli zadržela tři podezřelé. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a místní částí Hranic Drahotušemi zhruba na dvě hodiny v neděli večer zastaven, přibližně kolem 20:00 byl provoz obnoven po jedné koleji s velmi omezenou rychlostí.
Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru na trase směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Například podle informační tabule na olomouckém hlavním nádraží měly ranní dálkové vlaky více než hodinové zpoždění.