Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krádež kabelů ochromila koridor, trojice zlodějů půjde do vězení a zaplatí milion

Autor:
  11:12aktualizováno  11:23
V případu loňské krádeže zabezpečovacích kabelů na koridorové trati u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku vynesl ve středu přerovský okresní soud verdikt. Trojici mužů, která svým činem ochromila páteřní železniční trať na 20 hodin a způsobila škodu dosahující 2,5 milionu korun, poslal do vězení. Tresty jsou v rozmezí jednoho a čtvrt až tří a půl roku.

Obžalobě z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení spáchaného ve spolupachatelství čelili Ján Ištok, Martin Mirga a Nikolas Mirga, který je jeho synem. Všichni se k činu přiznali a litovali ho, jeden z mužů čekal na soud ve vazbě.

Ištok má nakonec za mřížemi strávit tři a půl roku, Martin Mirga dva roky a Nikolas Mirga rok a tři měsíce. Trojici hrozilo v krajním případě až šest let vězení. Muži mají rovněž nahradit škodu ve výši 1,3 milionu korun. Nároky nad tuto částku odkázal soud do občanskosprávního řízení. Rozsudek zatím není pravomocný, všichni aktéři si ponechali lhůtu na zvážení odvolání.

Trojice mužů je souzena za krádež kabelů na železnici. Zleva Martin Mirga, Nikolas Mirga a Ján Ištok. (11. června 2026)
Obžalovaný Ján Ištok se ke krádeži kabelů na železnici přiznal. (11. června 2026)
Ján Ištok byl jediným z trojice, který byl před soudem ve vazbě. (11. června 2026)
Trojice mužů je souzena za krádež kabelů na železnici. Zleva Martin Mirga, Nikolas Mirga a Ján Ištok. (11. června 2026)
6 fotografií

„Jedná se tady zejména o společenskou škodlivost činu, jež vyplývá již z výše způsobené škody, která je v tuto chvíli dle vyčíslení Správy železnic a Českých drah přes milion korun,“ zdůvodnil verdikt soudce Jan Rektor.

„Byl jednoznačně prokázán úmysl obžalovaných narušit provoz obecně prospěšného zařízení. Skutková podstata byla splněna v podobě minimálně nepřímého úmyslu. S ohledem na společenskou škodlivost je na místě ukládat trest nepodmíněný u všech tří obžalovaných,“ dodal.

„Odřezáním kabelů drážní infrastruktury vyřadili z provozu traťové železniční zařízení na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou – šest návěstidel, dvě výhybky a 14 kolejových úseků,“ shrnul čin mužů už dříve žalobce Petr Klimeš.

S verdiktem byl spokojený. „Rozhodnutí soudu považuji za přiléhavé, z větší části korespondující s podanou obžalobou. Dle mého názoru soud při ukládání druhu a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných. Zejména jejich ziskuchtivost a krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu,“ shrnul.

Podle obhajoby muži nevěděli, co způsobí

Krádež zabezpečovacích kabelů u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku v listopadu 2025 na přibližně 20 hodin ochromila provoz na důležitém železničním koridoru mezi Olomoucí, Přerovem, Hranicemi a Ostravou. Pachatelé podle policie přeřezali desítky metrů kabelů, čímž vyřadili část zabezpečovacího zařízení.

Jeden z vlaků kvůli tomu musel prudce brzdit. Provoz byl nejprve zastaven, následně obnoven jen omezeně po jedné koleji a zpoždění, která dosahovala až pěti hodin, se promítala do regionálních i dálkových spojů. České dráhy i Leo Express si za ušlé zisky nárokují přes milion korun. Správa železnic vypočítala škody na trati do sta tisíců.

Milionová škoda z krádeže kabelů. Dopravci ji budou vymáhat po pachatelích

Obhájci při závěrečných řečech mimo jiné uváděli, že muži nevěděli, co svým jednáním způsobí.

„Zásadní roli sehrála nevědomost. Mám za to, že se mohl skutečně domnívat, že kabely nejsou nikde připojeny a proto si dovolil kabely odcizit. Není jednoznačně prokázáno, že místo bylo natolik zabezpečeno, aby se žádná osoba nemohla do těchto míst dostat a podle popisu ohledání místa byly některé kabely volně uloženy vedle tratě,“ řekla například obhájkyně Martina Mirgy.

„Mám za to, že tato skutečnost sehrála velkou roli v tom, že obžalovaní v podstatě využili situace a kabely odcizili,“ doplnila.

Obhájce Nikolase Mirgy žádal podmíněný trest. „Je pořád mladý člověk. Státní zástupce správně konstatoval, že nebyl ve výkonu trestu, nemá bohatou trestnou činnost. Byla to extrémní hloupost, které se dopustil. Dopustil se toho se svým otcem, který je pro něho autoritou a s panem Ištokem, který dříve pracoval na drahách,“ apeloval. Nakonec ale marně.

Vyřadili návěstidla na pěti kilometrech

Soud ve čtvrtek ještě před vynesením rozsudku vyslechl dva svědky. Jedním z nich byl Lukáš Hanzl, jenž pracuje ve Správě železnic coby přednosta odborné správy. O krádeži kabelů se dozvěděl z interního komunikačního kanálu.

„Reagoval jsem, že by bylo vhodné jet na místo a co nejdříve obnovit železniční provoz. Z té zprávy nebylo jasné, v jakém rozsahu bylo zabezpečovací zařízení poškozeno,“ vypověděl.

Když dorazil na místo, Hanzl už věděl, že se v blízkosti nacházel vlak, který pravděpodobně nouzově zastavil.

„Nouzové zastavení znamenalo, že v době činu se na trati vlak nacházel - jel pod dohledem traťového zabezpečovacího zařízení. V době této události, jelikož bylo negativně ovlivněno zařízení, tak řídící ztratil informaci o stavu infrastruktury a zabezpečovacích zařízení a nutí ho to okamžitě reagovat,“ uvedl svědek.

Podle něj kabely napájely kolejové úseky, návěstidla a výhybky. Byly v úseku položené provizorně kvůli probíhajícím stavebním pracím.

„Vím, že se nejednalo o velký rozsah, co se týče metrů. Oprava proběhla hned následující den a firma, která opravu zajišťovala, tam vložila maximálně 20 metrů kabelů,“ uvedl s tím, že krádež způsobila zhasnutí návěstidel na přibližně pětikilometrovém úseku.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit...

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...

Vandalové v zámeckém parku kradli a načerno vysadili ryby, areál bude zavírat dřív

Zámek v Čechách pod Kosířem. (červen 2024)

Anglický park o rozloze 21,5 hektaru patří k hlavním lákadlům zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku nejen pro místní, ale také pro turisty. Na večerní procházky, které jsou i v nynějších...

Nemoc bez pulsu nebyla to nejhorší. Po léčbě boreliózy přišlo peklo, říká žena

Pavlína Navrátilová z Prostějova trpí vážnou a vzácnou autoimunitní nemocí...

Dříve s dcerou jezdila na kole, na koloběžce, chodily na výlety a trávily společně čas venku. Dnes většinu dní jen leží. Její svět se zmenšil na postel a bolest a jak sama říká, smích a radost se od...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Krokodýl M286.1032 spolku Hrbatá Máňa na hodonínském zhlaví stanice Mutěnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Tresty platí. Soud potvrdil rozsudky za pojistný podvod se zapálenou vilou

Vrchní soud v Olomouci se zabýval odvoláním čtveřice lidí obžalovaných z...

Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Odpykají si šest až 7,5 roku ve vězení. Majitelé si nechali vilu za pomoci známých...

Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit...

Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...

2. července 2026

Sledujete fotbal? Hoch přitakal a schytal rány do hlavy, policie hledá tři mladíky

Trojice svědků, které policie hledá v souvislosti s napadením v přerovské...

Už více než dva týdny policisté marně pátrají po násilníkovi, který v Přerově na ulici bezdůvodně zaútočil na mladistvého hocha a vážně ho zranil. Oslovili proto veřejnost a také pátrají po trojici...

1. července 2026  16:47

V Senátu je nejdéle, teď skončí. Kolegové si dříve stáli za hodnotami, říká Seitlová

Premium
Senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová.

V Senátu strávila čtyři volební období, která proložila mandátem zástupkyně veřejného ochránce práv. Jitka Seitlová (KDU-ČSL) se nyní rozhodla už znovu nekandidovat. V rozhovoru pro iDNES.cz vzpomíná...

1. července 2026

Chtěla jsem ho jen zastrašit, omlouvá žena pobodání partnera. Hádku spustil mobil

Michaela Cao čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z pokusu o vraždu za...

Před olomouckým krajským soudem stanula osmatřicetiletá Michaela Cao, která čelí obžalobě z pokusu o vraždu. Žena loni v pronajatém bytě v Olomouci během hádky popadla nůž s více než...

1. července 2026  14:03

Pře o benzinky na dálnici D1: stát chce podle firem majetek za desítky milionů

Dálniční tunel v Klimkovicích u Ostravy čeká několik uzavírek. (26. září 2024)

Čtyři čerpací stanice na dálnici D1 ve Vražném a Klimkovicích v Moravskoslezském kraji čelí nejisté budoucnosti po ukončení nájemních smluv Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) k 30. červnu. Hrozí...

1. července 2026,  aktualizováno  12:58

Vandalové v zámeckém parku kradli a načerno vysadili ryby, areál bude zavírat dřív

Zámek v Čechách pod Kosířem. (červen 2024)

Anglický park o rozloze 21,5 hektaru patří k hlavním lákadlům zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku nejen pro místní, ale také pro turisty. Na večerní procházky, které jsou i v nynějších...

1. července 2026  10:09,  aktualizováno  12:29

Davy turistů na oblíbených trasách v Jeseníkách. Ochranáři radí, jak se jim vyhnout

Turisté na Bílé Opavě tvoří řady, aby se vůbec dostali přes jednotlivé mostky....

Návštěvnost Pradědu a Bílé Opavy láme rekordy. Už v květnu padla historická čísla návštěvnosti a správci oblasti čekají totéž i teď o prodlouženém červencovém víkendu. Kdo si chce nejvyšší vrchol...

1. července 2026  6:34

Legendární bouřlivák Allen Ginsberg byl při návštěvě Olomouce tichý. A pil čaj

Premium
Amerického beatnika Allena Ginsberga provázel při jeho návštěvě Olomouce v roce...

Další díl seriálu iDNES.cz Tady psali dějiny je věnovaný Allenu Ginsbergovi, americkému básníkovi a představiteli takzvané Beat Generation. Ten se ve svých textech bouřil proti konzumní Americe,...

30. června 2026

Muž popíjel u vody, pak nezvládl řízení a autem srazil kočárek s batoletem

ilustrační snímek

Nepříjemné chvíle zažila o víkendu část lidí, která se vyrazila za tropických teplot vykoupat na přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce. Starší muž tam totiž ohrozil své okolí poté, co popíjel...

30. června 2026  14:21

Otravu sedmi lidí oxidem uhelnatým způsobily zplodiny z čerpadla

Areál bývalého pivovaru v místní Olomouci - Holici, kde došlo 29. června k...

Špatně odvětrané zplodiny z čerpadla způsobily podle policie pondělní hromadnou otravu oxidem uhelnatým v areálu bývalého pivovaru v olomoucké místní části Holice. Sedm lidí, kteří zde prováděli...

30. června 2026  9:48,  aktualizováno  11:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hromadná otrava oxidem uhelnatým v Olomouci. Ošetřili sedm lidí, jednoho oživovali

Areál bývalého pivovaru v místní Olomouci - Holici, kde došlo 29. června k...

V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Ošetřili sedm lidí, dva z nich byli v bezvědomí. Jeden člověk byl podle záchranářů v kritickém...

29. června 2026  14:49,  aktualizováno  15:58

Další větrné elektrárny nechceme, odhlasovali v referendu na Šumpersku

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Obyvatelé Maletína na Šumpersku v nedělním referendu odmítli výstavbu dalších větrníků v lokalitě. V pondělí to bez bližších podrobností sdělila zástupkyně obce. Maletín výsledky na svých stránkách...

29. června 2026  13:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.