Obžalobě z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení spáchaného ve spolupachatelství čelili Ján Ištok, Martin Mirga a Nikolas Mirga, který je jeho synem. Všichni se k činu přiznali a litovali ho, jeden z mužů čekal na soud ve vazbě.
Ištok má nakonec za mřížemi strávit tři a půl roku, Martin Mirga dva roky a Nikolas Mirga rok a tři měsíce. Trojici hrozilo v krajním případě až šest let vězení. Muži mají rovněž nahradit škodu ve výši 1,3 milionu korun. Nároky nad tuto částku odkázal soud do občanskosprávního řízení. Rozsudek zatím není pravomocný, všichni aktéři si ponechali lhůtu na zvážení odvolání.
„Jedná se tady zejména o společenskou škodlivost činu, jež vyplývá již z výše způsobené škody, která je v tuto chvíli dle vyčíslení Správy železnic a Českých drah přes milion korun,“ zdůvodnil verdikt soudce Jan Rektor.
„Byl jednoznačně prokázán úmysl obžalovaných narušit provoz obecně prospěšného zařízení. Skutková podstata byla splněna v podobě minimálně nepřímého úmyslu. S ohledem na společenskou škodlivost je na místě ukládat trest nepodmíněný u všech tří obžalovaných,“ dodal.
„Odřezáním kabelů drážní infrastruktury vyřadili z provozu traťové železniční zařízení na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou – šest návěstidel, dvě výhybky a 14 kolejových úseků,“ shrnul čin mužů už dříve žalobce Petr Klimeš.
S verdiktem byl spokojený. „Rozhodnutí soudu považuji za přiléhavé, z větší části korespondující s podanou obžalobou. Dle mého názoru soud při ukládání druhu a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných. Zejména jejich ziskuchtivost a krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu,“ shrnul.
Podle obhajoby muži nevěděli, co způsobí
Krádež zabezpečovacích kabelů u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku v listopadu 2025 na přibližně 20 hodin ochromila provoz na důležitém železničním koridoru mezi Olomoucí, Přerovem, Hranicemi a Ostravou. Pachatelé podle policie přeřezali desítky metrů kabelů, čímž vyřadili část zabezpečovacího zařízení.
Jeden z vlaků kvůli tomu musel prudce brzdit. Provoz byl nejprve zastaven, následně obnoven jen omezeně po jedné koleji a zpoždění, která dosahovala až pěti hodin, se promítala do regionálních i dálkových spojů. České dráhy i Leo Express si za ušlé zisky nárokují přes milion korun. Správa železnic vypočítala škody na trati do sta tisíců.
|
Milionová škoda z krádeže kabelů. Dopravci ji budou vymáhat po pachatelích
Obhájci při závěrečných řečech mimo jiné uváděli, že muži nevěděli, co svým jednáním způsobí.
„Zásadní roli sehrála nevědomost. Mám za to, že se mohl skutečně domnívat, že kabely nejsou nikde připojeny a proto si dovolil kabely odcizit. Není jednoznačně prokázáno, že místo bylo natolik zabezpečeno, aby se žádná osoba nemohla do těchto míst dostat a podle popisu ohledání místa byly některé kabely volně uloženy vedle tratě,“ řekla například obhájkyně Martina Mirgy.
„Mám za to, že tato skutečnost sehrála velkou roli v tom, že obžalovaní v podstatě využili situace a kabely odcizili,“ doplnila.
Obhájce Nikolase Mirgy žádal podmíněný trest. „Je pořád mladý člověk. Státní zástupce správně konstatoval, že nebyl ve výkonu trestu, nemá bohatou trestnou činnost. Byla to extrémní hloupost, které se dopustil. Dopustil se toho se svým otcem, který je pro něho autoritou a s panem Ištokem, který dříve pracoval na drahách,“ apeloval. Nakonec ale marně.
Vyřadili návěstidla na pěti kilometrech
Soud ve čtvrtek ještě před vynesením rozsudku vyslechl dva svědky. Jedním z nich byl Lukáš Hanzl, jenž pracuje ve Správě železnic coby přednosta odborné správy. O krádeži kabelů se dozvěděl z interního komunikačního kanálu.
„Reagoval jsem, že by bylo vhodné jet na místo a co nejdříve obnovit železniční provoz. Z té zprávy nebylo jasné, v jakém rozsahu bylo zabezpečovací zařízení poškozeno,“ vypověděl.
Když dorazil na místo, Hanzl už věděl, že se v blízkosti nacházel vlak, který pravděpodobně nouzově zastavil.
„Nouzové zastavení znamenalo, že v době činu se na trati vlak nacházel - jel pod dohledem traťového zabezpečovacího zařízení. V době této události, jelikož bylo negativně ovlivněno zařízení, tak řídící ztratil informaci o stavu infrastruktury a zabezpečovacích zařízení a nutí ho to okamžitě reagovat,“ uvedl svědek.
Podle něj kabely napájely kolejové úseky, návěstidla a výhybky. Byly v úseku položené provizorně kvůli probíhajícím stavebním pracím.
„Vím, že se nejednalo o velký rozsah, co se týče metrů. Oprava proběhla hned následující den a firma, která opravu zajišťovala, tam vložila maximálně 20 metrů kabelů,“ uvedl s tím, že krádež způsobila zhasnutí návěstidel na přibližně pětikilometrovém úseku.