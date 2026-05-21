Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Autor: ,
  10:19
Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie prověřuje, potvrdila ve čtvrtek policejní mluvčí Miluše Zajícová. Na nesrovnalosti v hospodaření se dřevem v městských lesích přišly podniky při interní kontrole. Týkají se evidence a skutečných odvozů dříví, uvedlo město.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Zvolánek, iDNES.cz

„Trestní oznámení podalo vedení společnosti PMŠ se souhlasem správní rady společnosti, přičemž tento postup následně odsouhlasila na svém jednání také Rada města Šumperka v pozici valné hromady společnosti. Na základě zjištěných skutečností bylo oznámení předáno orgánům činným v trestním řízení, které nyní celou záležitost nezávisle prověřují,“ uvedla radnice.

„Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení týkající se nesrovnalostí hospodaření s dřevní hmotou v městských lesích. Danou věcí se zabýváme, případ prověřujeme a s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebudeme bližší informace zveřejňovat,“ řekla mluvčí policie Zajícová. Není tedy jasné, kolik dřeva zmizelo ani jaká je odhadovaná výše škody.

Kvůli vysoké ceně dřeva přibylo krádeží, lesy hlídají fotopasti i čipy

Město uvedlo, že valná hromada ve spolupráci se správní radou a vedením společnosti PMŠ připravuje také další kontrolní opatření, která mají do budoucna přispět k omezení rizika podobných situací.

Cílem je zvýšení transparentnosti, kontrolovatelnosti a odpovědnosti při nakládání s dřevem, doplnili zástupci radnice s tím, že vedení města považuje situaci za velmi nepříjemnou.

Policie řešila trestní oznámení ze strany PMŠ již také v roce 2015, kdy vedení podniků podezíralo jednoho ze svých již bývalých zaměstnanců ze zpronevěry peněz. Trestní oznámení podali zástupci podniku na základě výsledku auditu hospodaření společnosti, stalo se tak po obměně představenstva.

Společnost PMŠ byla založena jako akciová společnost v roce 1996 kvůli zajišťování hospodářské činnosti města Šumperka. Do poloviny roku 2018 vykonávala také činnosti spojené s komunálními službami a údržbou zeleně. V současnosti je jejím hlavním předmětem činnosti správa a údržba nemovitého a movitého majetku a investiční akce, které se správou a údržbou majetku souvisejí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

Vážná nemoc mu ničí kosti, je na vozíku. Navzdory tomu David studuje doktorát

Premium
David Pham žije s vzácnou nemocí mukopolysacharidóza. Dnes studuje na doktorát....

Přestože téměř každou zkoušku zkraje bakalářského studia skládal na druhý nebo třetí pokus, nevzdal se. Dnes David Pham, který žije s vzácnou nemocí, úspěšně prochází studiem na Univerzitě Palackého...

Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Sele vietnamského prasete trápí litovelské zahrádkáře, kterým ničí záhony. (6....

Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a...

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Těžba dřeva. Ilustrační foto.

Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie...

21. května 2026  10:19

Čím dál častěji teď zatoužím po tom našem moravském ráji, říká návrhář Macháček

Módní návrhář Lukáš Macháček s jedním z oděvů patřících do jeho kolekce Hanácká...

Pochází z Olomouce, kde se v roce 1989 narodil, studoval v Prostějově, nakonec ale zamířil do Prahy a představil se i v zahraničí. Nyní se však módní návrhář Lukáš Macháček znovu vrací ke kořenům....

21. května 2026  4:54

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  20. 5. 19:49

Olomoučtí radní odmítli regulaci, jež by bránila stavbě Šantovka Tower

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Olomoučtí radní na svém úterním zasedání neschválili návrh na vyhlášení stavební uzávěry regulující výšku nových staveb v oblasti u nákupního centra Galerie Šantovka na maximálně 40 metrů. V lokalitě...

20. května 2026  16:18

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem...

20. května 2026  15:14

Žena věřila, že jí rituály na dálku přinesou lásku a peníze, teď je o milion chudší

ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují nyní policisté z Přerovska. Tamní žena totiž „investovala“ více než milion korun do služeb člověka, kterého osobně nikdy neviděla. Nasliboval jí že jeho rituály...

20. května 2026  13:52

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  8:59,  aktualizováno  9:19

Malá hala jde k zemi, vyrůst má nový led. Pomůže mládeži i městu, jenže se neví kdy

Malá hala vedle zimního stadionu v Olomouci, ve které byla dříve ledová plocha,...

Do takzvané malé haly stojící v Olomouci vedle zimního stadionu se zakously bagry, zbourat ji mají do konce května. Dříve v ní byla ledová plocha, ale svému účelu už dlouho nesloužila. Na jejím místě...

20. května 2026  5:55

Kliment přijde o mistrovství světa kvůli operaci. Chci být zdravotně v pořádku, řekl

Olomoucký Jan Kliment v osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči.

Olomoucký fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. Dvaatřicetiletý útočník, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát,...

19. května 2026  15:52

Kotě se zaseklo ve sklepě, hasič se k němu protáhl velmi stísněným prostorem

Kotě se v rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních...

Hasiči na Prostějovsku vyjížděli v pondělí k netradičnímu zásahu – záchraně kotěte. To se v právě rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních prostor, odtamtud se už ale samo...

19. května 2026  14:46

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ulicí se valil proud vody. Havárii potrubí v Hranicích stále opravují

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na...

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. Obyvatelům centra i okrajových částí města tekly kohoutky jen slabě, leckde byla voda i zakalená. Vodovody a...

19. května 2026  11:07,  aktualizováno  12:02

Během tří dnů přepadli a okradli tři muže. Policie násilníky dopadla po měsíci

ilustrační snímek

Jejich útoky přišly náhodně a bez varování. Dvojice mladíků v Olomouci v dubnu během tří dnů napadla a okradla tři lidi. Teď kriminalisté pětadvacetiletého a osmnáctiletého muže obvinili z loupeže a...

19. května 2026  10:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.