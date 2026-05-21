„Trestní oznámení podalo vedení společnosti PMŠ se souhlasem správní rady společnosti, přičemž tento postup následně odsouhlasila na svém jednání také Rada města Šumperka v pozici valné hromady společnosti. Na základě zjištěných skutečností bylo oznámení předáno orgánům činným v trestním řízení, které nyní celou záležitost nezávisle prověřují,“ uvedla radnice.
„Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení týkající se nesrovnalostí hospodaření s dřevní hmotou v městských lesích. Danou věcí se zabýváme, případ prověřujeme a s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebudeme bližší informace zveřejňovat,“ řekla mluvčí policie Zajícová. Není tedy jasné, kolik dřeva zmizelo ani jaká je odhadovaná výše škody.
|
Kvůli vysoké ceně dřeva přibylo krádeží, lesy hlídají fotopasti i čipy
Město uvedlo, že valná hromada ve spolupráci se správní radou a vedením společnosti PMŠ připravuje také další kontrolní opatření, která mají do budoucna přispět k omezení rizika podobných situací.
Cílem je zvýšení transparentnosti, kontrolovatelnosti a odpovědnosti při nakládání s dřevem, doplnili zástupci radnice s tím, že vedení města považuje situaci za velmi nepříjemnou.
Policie řešila trestní oznámení ze strany PMŠ již také v roce 2015, kdy vedení podniků podezíralo jednoho ze svých již bývalých zaměstnanců ze zpronevěry peněz. Trestní oznámení podali zástupci podniku na základě výsledku auditu hospodaření společnosti, stalo se tak po obměně představenstva.
Společnost PMŠ byla založena jako akciová společnost v roce 1996 kvůli zajišťování hospodářské činnosti města Šumperka. Do poloviny roku 2018 vykonávala také činnosti spojené s komunálními službami a údržbou zeleně. V současnosti je jejím hlavním předmětem činnosti správa a údržba nemovitého a movitého majetku a investiční akce, které se správou a údržbou majetku souvisejí.