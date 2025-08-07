Třiadvacetiletý bagrista pracoval v Jeseníku na úpravě koryta řeky Staříč po loňské povodni. „Utrhla se s ním část břehu a stroj spadl do řeky,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
Policisté se o události dozvěděli krátce po 11. hodině. „Obsluha bagru nepila alkohol a nebylo znečištěno ani životní prostředí,“ upozornil mluvčí s tím, že firma se postarala společně s hasiči o vyproštění bagru.
„Na místě nevznikla ani žádná škoda, takže policisté tento případ jen zadokumentovali,“ dodal Hejtman.
Více práce na místě odvedli hasiči. „Právě zasahujeme ve městě Jeseník, kde vyprošťujeme z koryta řeky Staříč převrácený kráčející bagr. Využíváme náš automobilový jeřáb a jeho výkonný naviják,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
„Spolupracujeme s dalšími bagry majitele pracovních strojů, které nám pomáhají dostat jeho techniku na břeh,“ doplnila.
Hasiči na místo přivolali i chemický speciál. „Preventivně jsme instalovali do toku sorpční hady, které zabrání případnému šíření úniku nebezpečných látek. Zasahuje profi jednotka ze stanice Jeseník,“ doplnila Balážová.