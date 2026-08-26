Záchranář zemřel po nehodě auta horské služby na sjezdovce, nyní padlo obvinění

„V případu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Věc je nyní ve fázi vyšetřování, v současné době s ohledem na stále probíhající úkony v trestním řízení nebudeme sdělovat bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Zda je obviněným druhý ze zraněné dvojice záchranářů a jestli vůz v osudné chvíli řídil, policie na dotaz iDNES.cz nepotvrdila. Reakci horské služby redakce zjišťuje.
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Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině
Nehoda se stala loni 14. listopadu. Krajský policejní mluvčí Libor Hejtman tehdy popsal, že dva zaměstnanci horské služby jeli vozem po sjezdovce a na mokré trávě se auto převrátilo.
Jeden z mužů byl s těžkými zraněními letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc, druhý do šumperské nemocnice. Dvaačtyřicetiletý horský záchranář Roman Fišnar poté následkům těžkých zranění podlehl v nemocnici v noci na 22. listopadu.
Po zemřelém, jenž byl dobrovolným členem horské služby od roku 2013 a o tři roky později se stal profesionálním záchranářem v oblasti Jeseníků, zůstala partnerka a dvě malé děti. Nadační fond Horské služby - RESCUE na platformě Donio vyhlásil na podporu rodiny sbírku. Za 60 dnů na ni dárci přispěli téměř pěti miliony korun.