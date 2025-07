Kvůli uzavírce trpí obce u pískovny Náklo. Plán místních, který mohl od zaplavení auty pomoci, narazil.

Místo toho, aby rekreanti odstavili auto na vyhrazených parkovištích v centru obce, ve snaze zkrátit si cestu po rozpáleném asfaltu a dostat se k vodě co nejblíže parkují, kde se dá.

Často i v zákazech vjezdu, na cyklostezkách či okolních polích. Komplikují tak život tamním obyvatelům. „Je tu desetkrát větší provoz než obvykle. A to jsme se těšili, jaký tu díky zákazu bude klid,“ zlobí se Dagmar Vymětalová ze Lhoty nad Moravou.

Místní, kteří se chopili podnikatelské příležitosti a ve snaze ulevit dopravou zahlceným ulicím zřídili na svých soukromých pozemcích dočasná placená parkoviště, u vedení obce narazili.

Provizorní parkoviště obec zatrhla

„Nerozumím tomu. Kdyby lidé parkovali na mém poli, nebudou pendlovat po obci a shánět další místa. Nebudou stát na zeleni u cesty vedoucí k cyklostezce, jak je nyní běžné. Všem by se ulevilo,“ je přesvědčená Dita Janošíková z Nákla, která na svém pozemku za domem zřídila placené stání pro pětadvacet aut.

Plán konzultovala s vedením obce, rozšířila si živnost. Krátce poté, co parkoviště otevřela, však začaly problémy. „Obec na svém Facebooku vydala prohlášení, aby lidé privátní parkoviště nevyužívali, že není povolené a na příjezdové cesty se nesmí, což není pravda,“ popisuje.

Přímo před jejím domem na příjezdu k parkovišti se pak objevila zákazová značka, kterou tam obec instalovala protiprávně. „Nemohla jsem se dostat nejen k parkovišti, ale ani ke svému domu. Volala jsem policii,“ přibližuje Janošíková. Podle informací MF DNES je kvůli postupu obce ve hře i trestní oznámení.

Jen pro zasvěcené

Třicet míst na svém poli při příjezdu na pískovnu od Mezic vyhradil i Pavel Hlaváč. Na kolíku u parkoviště visí cedule s QR kódem, po jehož naskenování mohou lidé zaplatit stokorunový poplatek za osobní vůz na celý den. Problém podle něj je, že jeho parkoviště najdou jen zasvěcení.

„Bohužel nemohu lidi k mému parkovišti navigovat směrovými cedulemi, obec mi je nedovolí instalovat. Přitom jsem stání na mém poli zamýšlel především pro lidi, kteří jsou přespolní. Jezdí sem z celé republiky, a protože neznají místní poměry, jsou kvůli uzavírce naštvaní,“ vysvětluje majitel parkovací plochy.

Situaci by podle něj vyřešilo velkokapacitní parkoviště, které by bylo možné zřídit přímo u vody. „Bohužel nám paní starostka hází klacky pod nohy, protože si myslí, že když tu nebude parkoviště, nebudou tu ani lidé. Ale to se mýlí, rekreanti sem jezdit nepřestanou,“ upozorňuje Hlaváč.

S plánem vybudovat dočasné parkoviště na sto hektarech svých polí přišel majitel Ovocnářství Mezice Oldřich Špunda.

„Vešly by se tam stovky aut a lidé by to měli k vodě, co by kamenem dohodil. Bohužel když jsem vše začal chystat, objevily se na příjezdové cestě betony a z druhé strany mají zemědělci závoru, takže se na svůj pozemek nedostanu,“ krčí rameny Špunda.

Motoristům tak alespoň otevřel bránu do svých sadů, kde může za poplatek stát několik desítek aut.

„Mám to hlídané, mám tu kameru, ale lidé nejezdí. Nechce se jim dávat stokorunu na celý den. Proč by taky měli platit, když mohou odstavit auto zdarma na okolních polích a nikdo to neřeší,“ poukazuje Špunda na dlouhou řadu aut stojících na zemědělské půdě.

Povoláme policii, říkají zemědělci

Pole v okolí pískovny patří Zemědělskému družstvu Unčovice. To odmítá, že by situaci neřešilo. „Během čtrnácti dnů začnou žně. Budeme sklízet ječmen a pšenici a naše stroje budou muset projet. Jsme domluveni se starostkou obce a povoláme policii,“ avizuje předsedkyně družstva Milada Měsícová Rašková.

Podle ní jsou rekreanti parkující na polích u pískovny každoroční evergreen. „Škody už ani nepočítáme,“ podotýká šéfka družstva.

Starostka Nákla Hana Závodná (nez. ) opakovaně apeluje na rekreanty, aby nechávali svá auta na vyhrazených parkovacích plochách v obci.

„Máme možnost parkování pro osmdesát až stovku aut, v plné sezoně ale každý den přijede i 800 až tisíc aut. Pro turisty je uzavírka samozřejmě obrovská komplikace,“ říká starostka s tím, že je potřeba, aby lidé dodržovali dopravní předpisy a značení.

V zákazech nelze parkovat, vysvětluje obec

„Není možné parkovat v zákazech, na zelených plochách, ve slepých ulicích nebo přímo před zákazovými značkami a bránit průjezdu stavebním strojům,“ zdůrazňuje. Odstavné plochy na soukromých pozemcích podle ní není možné tolerovat, protože nejsou řádně povolené.

„Jedná se o parkoviště zřízená v katastru obce Nákla a směrem k Mezicím. Nicméně k těmto pozemkům nevede zpevněná komunikace, jsou to vesměs prašné provizorní cesty, které nejsou stavěné na tak intenzivní provoz. Pak si zase stěžují lidé v okolí, kteří jsou dopady provozu zatíženi,“ vysvětluje Závodná.

Lidem doporučuje přijet k pískovně ze směru od Střeně a Lhoty nad Moravou, kde je to k vodě nejblíž a zaparkovat se dá u tamního bistra Na Lhotě.

„Máme tu parkoviště, kam se vejdou stovky aut, poplatek je 50 korun na celý den. K vodě to pak lidé mají pouhých tři sta metrů,“ popisuje majitel podniku Miroslav Pospíšil. Parkovné se vybírá od 9 do 17 hodin.

To potvrzuje i Petra Molerová, která se na pískovnu vydala ze Šternberka. „Parkuji ve Lhotě, zkratkou přes pole jsem u vody hned. Řada lidí parkuje ve Střeni a pak jede na kole či koloběžce,“ přidává tip.