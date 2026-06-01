Již tuto sobotu otevřel své brány olomoucký akvapark, od pondělí pak venkovní areál plaveckého stadionu. Již od minulé sezony zde plavci mají k dispozici komfortnější koupání ve zrekonstruovaném bazénu včetně převlékárny a sociálního zázemí, přibylo také občerstvení, dětská lanová stezka, pískoviště a nové hřiště.
„Na akvaparku máme nový altán v areálu aktivity parku určený především pro děti, poslouží jako zázemí pro pořádání narozeninových oslav s animátorkami,“ přiblížil ředitel společnosti Aquapark Olomouc Dalibor Přikryl.
Tipy na koupání v Olomouckém kraji
● Plavecký stadion Olomouc, venkovní areál
● Aquapark Olomouc letní část
● Akvapark Koupelky Prostějov
● Venkovní bazén Přerov
● Bratrušák Šumperk
● Koupaliště Jeseník
Od 1. června však návštěvníci musejí počítat se zvýšením vstupného. Celodenní do venkovního areálu plaveckého stadionu je přijde na 175 korun, za vstup do letní části akvaparku lidé zaplatí 260 korun.
V Koupelkách obmění tobogany
Skutečný adrenalin díky obměněným toboganům a skluzavce zažijí návštěvníci prostějovského akvaparku Koupelky. „Díky novým povrchům a dalším úpravám si lidé užijí rychlejší jízdu. Kvůli dodělávkám však musíme posunout otevírací dobu akvaparku až po 15. červnu,“ upozornil ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.
Novinkou je také turniket z Krasické ulice od zastávky MHD. „Turniket je vybavený snímačem čárových kódů, takže lidé s předplacenými vstupy nemusejí obcházet celý areál k pokladnám,“ vyzdvihl Průša s tím, že letošní rekordní investice se vyšplhaly na 17 milionů a byly jedním z důvodů zdražení vstupného.
Ze 150 korun tak cena vzrostla na 180 korun au zlevněné varianty ze 110 na 140 korun za celý den. Od tohoto týdne je již otevřeno také koupaliště v nedalekých Vrahovicích, které se těší velkému zájmu. I tady se vstupné zvedlo o dvacetikorunu na 150 a 120 korun.
Více peněz letos dají lidé i za vstup do termálního parku ve Velkých Losinách na Šumpersku, který loni navštívilo rekordních více než 262 tisíc osob. „Mírné zvýšení cen vstupů se týkalo zejména prázdninových termínů,“ sdělilo vedení termálního parku, ve kterém byla tento týden díky příznivému počasí otevřena jeho venkovní část zahrnující čtyři bazény s termální vodou.
V provozu je také dětské brouzdaliště, tobogán, vodní deštník, trysky, hřib či chrliče.
Po nechtěné pauze se vrací do provozu i divoký 50 metrů dlouhý tobogán na koupacím biotopu v Pasekách u Šternberka na Olomoucku. Obec ještě vychytává poslední detaily. „Před spuštěním vyhledávané atrakce musíme provést potřebné bezpečnostní zkoušky. Věříme, že vše stihneme co nejdříve a budeme moci atrakci zprovoznit,“ uvedla místostarostka obce Taťána Šlešková.
Tobogan čekala nucená odstávka kvůli dořešení dojezdové části atrakce, ve které zůstávala voda, jež se pak kazila a kontaminovala biotop. Jeho otevření spolu s toboganem v Pasekách plánují v průběhu června. Již v sobotu mohou vyrazit lidé na koupaliště v Kojetíně na Přerovsku, které kromě adrenalinové skluzavky a atrakcí v bazénech nabízí i trampolíny, plážový bar s písečnou relaxační zónou nebo sportovní hřiště.
„Otevřeno bude celý víkend od 10 hodin a následně každý den. Na lidi čeká zelená tráva a krásně vyhřátá voda, má 27 stupňů,“ informoval ředitel tamních technických služeb Vlastimil Psotka.
Až v sobotu 13. června zahájí provoz venkovní bazén v Přerově a koupaliště v nedalekých Penčicích, které bude do prázdnin otevřené jen o víkendech, poté již každý den. „Lidé, kteří budou přijíždět od Přerova, potrápí uzavírka komunikace mezi Čekyní a Penčicemi,“ upozornil vedoucí plaveckého areálu a koupaliště Karel Hudeček.
Poděbrady zvou děti, Plumlov zase rockery
K vodním radovánkám na Hané lákají také přírodní nádrže. „Vše máme nachystané a lidé už začínají chodit. Voda je zatím parádní a doufáme, že letos budeme bez sinic co nejdéle,“ přeje si Radek Kocourek, provozovatel oblíbené pláže U Vrbiček na Plumlovské přehradě na Prostějovsku.
V loňské sezoně se na Plumlově začala horšit voda již před začátkem prázdnin, od 4. srpna byl vyhlášený zákaz koupání. V sobotu 27. června bude na pláži znít rock, v rámci akce Rock na Plumlově vystoupí Arakain, Bastard, Limetall nebo Calibos.
Lístky na akci jsou již v prodeji. Zejména Olomoučané vyhledávají koupání na přírodním jezeře Poděbrady, kde je voda čistá po celé léto. Sezonu tam zahájí o tomto víkendu Dnem dětí, v provozu již bude také gril a půjčovna lodí či paddleboardů. „Budeme tu mít dobrodružnou stezku od Svišťů, skákací hrady, poníky, malování na obličej i představení Divadla Tramtarie. V sezoně chystáme i letní kino,“ prozrazuje Josef Polzer z Olomouckých Poděbrad.
Oblíbeným místem ke koupání je rovněž pískovna Mohelnice, k nejnavštěvovanějším pak patří pískovna Náklo na Litovelsku. Rozložit deku tam plavci mohou na travnatých i písčitých plážích. K nejkrásnějším místům ke koupání v regionu patří zatopené lomy.
Jedním z nejoblíbenějších je lom Výkleky na Přerovsku, kde bude i letos zpoplatněný vstup a parkování. „Pojedeme ve stejném režimu jako loni, zpoplatněné vstupy se osvědčily a hluk a nepořádek se podařilo omezit,“ uvedla starostka obce Kateřina Jandová. Kiosek i toalety jsou již v provozu, od června začne provozovatel vybírat vstupné.