Koupaliště otevírají, kvůli drahým energiím většina zvýšila vstupné

Kam za koupáním (výběr) Aquapark Olomouc – letní areál

Vstupné: základní celodenní 200 Kč, děti do 15 let 150 Kč + vstupné do Aktivity Parku – základní 120 minut za 90 Kč, děti do 15 let za 70 Kč

Více na aqua-olomouc.cz Plavecký stadion Olomouc – venkovní bazén

Vstupné: plné celodenní za 115 Kč, zlevněné za 95 Kč

Více na bazen-olomouc.cz Aquapark Koupelky Prostějov

Vstupné: dospělí celodenní za 120 Kč, mládež do 18 let za 90 Kč, dítě do 6 let za 50 Kč

Více na dsp-pv.cz Koupaliště Vrahovice

Vstupné: dospělí celodenní za 100 Kč, mládež do 18 let za 80 Kč, dítě do 6 let za 40 Kč

Více na dsp-pv.cz Aquacentrum Šumperk

Vstupné: dospělí 120 minut za 205 Kč, dítě do 15 let za 140 Kč

Více na sumperksportuje.cz Bratrušovské letní koupaliště Šumperk

Vstupné: nad 15 let celodenní za 90 Kč, dítě do 15 let za 50 Kč

Více na sumperksportuje.cz Plavecký areál Přerov

Otevřen zatím pouze venkovní bazén, od 18. června zbytek

Vstupné: dospělí celodenní za 95 Kč, dítě do 15 let za 75 Kč

Více na sportoviste-prerov.cz Koupaliště Penčice

Otevře od 1. července

Vstupné: dospělí celodenní za 60 Kč, dítě od 6 let za 50 Kč

Více na sportoviste-prerov.cz Městské koupaliště Šternberk

Vstupné: dospělí celodenní za 70 Kč, dítě do 15 let za 40 Kč

Více na poznej-sternbersko.cz Biotop Laškov

Otevře od 1. července

Vstupné: dospělí celodenní za 70 Kč, dítě do 150 cm za 40 Kč

Více na facebook.com/biotoplaskov Biotop Litovel

Otevře od 1. července

Vstupné: dospělí celodenní za 50 Kč, dítě do 15 let za 30 Kč

Více na litovel.eu Biotop Otaslavice

Otevře od 25. června

Vstupné: dospělí celodenní za 80 Kč, dítě do 15 let za 55 Kč

Více na koupalisteotaslavice.cz Biotop Paseka

Otevře od 10. června

Vstupné: dospělí celodenní 60 Kč, dítě do 15 let 30 Kč

Více na obecpaseka.cz