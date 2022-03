Za staré kotle mají brzy padat pokuty, na montáž nového se však čeká až rok

Olomoucký kraj bude zájemcům schvalovat kotlíkové dotace v nynější možná poslední vlně přibližně od září, lidé by však s objednávkou do té doby čekat neměli. Přesněji, neměli by čekat vůbec. Kapacity firem provádějících montáž jsou už nyní zamluvené na mnoho měsíců dopředu. Od podzimu přitom budou za neekologické vytápění hrozit pokuty v řádů desetitisíců korun.