„Zaměřujeme se na kyselá piva a na experimentování s nezvyklými surovinami, jako je ovoce, zelenina nebo byliny. Naše piva se neopakují, ale každé tři várky přijdeme s dvěma novinkami,“ vysvětlil majitel pivovaru Martin Kastner.
Právě neustálé hledání nových kombinací je podle něho tím, co pivovar odlišuje. Specifickým sortimentem, který pivovar nabízí, jsou bylinná piva. Základem je styl gose – lehké kyselé pivo s obsahem soli, která zvýrazňuje chutě.
„Když uvaříme něco bez soli a se solí, je to úplně jiný zážitek. V takovém pivu se daleko lépe propojují chutě a u bylinek to vynikne násobně víc,“ přiblížil Kastner.
V nabídce se tak objevují například pelyněk, heřmánek, levandule nebo ibišek, ale i odvážnější kombinace s ovocem – mango s bazalkou či ananas s tymiánem.
Kyselé pivo by hospodskému dřív vylili na hlavu. Dnes chtějí pivaři ochutnávat
Na jaro pivovar připravil mimo jiné tematický velikonoční speciál. Zatímco jinde sázejí kvůli Zelenému čtvrtku na pivo této barvy, Castellum přišel s červeným. Jedenáctistupňové pivo Jesus Christ Super Blood s výraznou barvou i chutí tvoří kombinace ibišku, červené řepy a vinné šťávy.
„Náš velikonoční speciál má odkazovat na Kristovu krev,“ vysvětlil volbu Kastner.
Castellum jde však ještě dál. Mezi nejvýraznější experimenty patří pivo inspirované studenou polévkou gazpacho.
„Chceme, aby to chutnalo přesně tak, jak má – jako kdybyste si dali tu polévku, ale v pivu,“ nastínil majitel. Podobně vznikl i „okurkový salát“, který se stal překvapivým hitem i mezi milovníky klasických ležáků.