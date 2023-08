Doživotí za masakr v rodině platí, trojnásobný vrah z Kostelce se neodvolal

Tragédie se stala loni 29. dubna, soud v Brně se případem začal zabývat v polovině letošního února a rozsudek vyhlásil na začátku dubna. Muž se k vraždám plně doznal. Uvedl, že ho členové rodiny bezdůvodně uráželi a vymýšleli si k tomu záminky. Také chtěli, aby se odstěhoval.

„Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně,“ uvedl dříve u soudu muž.

Přeživší sestra to však viděla jinak. „Vycházeli jsme spolu dobře, ale Marek se od asi patnácti let začal izolovat. Nekomunikoval, nepřispíval na domácnost, spíše škodil. Byl bezohledný, nikdy po sobě neuklidil, nepracoval, školu nedokončil a byl doma. Byl sebestředný, zajímal se jen o sebe. Prý jsme mu zničili život, ale proč, to nikdy neřekl,“ shrnula.

Do ostatních členů domácnosti podle jejích slov strkal, chytal je pod krkem, pouštěl se s nimi do konfliktů. Jednou dokonce držel pod krkem nůž i jejich matce.

Sestře má zaplatit minimálně devět milionů

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová při vyhlášení rozhodnutí řekla, že šlo o brutální masakr, o vyhlazení celé rodiny, v níž do té doby muž žil.

„Obdobný trestný případ nemá obdoby, v důsledku takto rozsáhlých zranění nebyli soudní znalci ani schopni určit pořadí těch ran,“ podotkla mimo jiné soudkyně.

Všechny zúčastněné strany si po vyhlášení rozhodnutí ponechaly lhůtu pro možné odvolání, rozsudek tak nebyl pravomocný. Obhájkyně tehdy řekla, že rozsudek považuje za neadekvátní a že se proti němu odvolá.

K soudu ale nakonec dorazilo jen odvolání přeživší sestry, a to proti části rozsudku stanovující odškodnění. Podle verdiktu jí měl bratr zaplatit jako nemajetkovou újmu devět milionů korun, se zbytkem nároku ji soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Dívka však podle mluvčí soudu Kláry Belkovové vzala své odvolání následně zpět.

Obětem zasadil více než dvě stovky ran

Muž se na hrůzný čin vyzbrojil dvěma speciálními noži, bojovým s čepelí dlouhou 20,5 centimetru a zákopovým s čepelí o délce 19 centimetrů. Po odchodu otce do práce nejprve zaútočil na svého třiadvacetiletého bratra a zasadil mu asi 80 bodných a sečných ran.

Obdobným způsobem následně napadl i jednadvacetiletou sestru, když se vrátila z procházky se psem, a zasadil jí 104 ran. Při čekání na další členy rodiny si poté vrah brousil nože.

Ušetřil pouze svou sedmnáctiletou sestru, kterou donutil, aby se svlékla do spodního prádla, a zamkl ji na záchodě. Tento skutek soud posoudil jako vydírání.

Nakonec muž zaútočil na sedmapadesátiletého otce po jeho návratu z práce. Oběť se pokusila utéct, vrah ji však pronásledoval a venku před domem ubodal 66 ranami. Všichni tři napadení zemřeli na vykrvácení.