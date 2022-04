Po městečku někdo nastražil bodce, kromě poničení kol už zranily ženu

Kovové destičky velké zhruba pět krát pět centimetrů s navařenými hroty se podle starosty Františka Horáka objevily například na polních cestách v blízkosti říčky Romže za fotbalovým stadionem.

„Kromě polních cest byly tyto předměty nalezeny u napoleonského pomníčku, u myslivecké střelnice a v okolní zeleni. Tyto hroty již poškodily několik vozidel a poranily jednu ženu,“ uvedl starosta na facebookovém profilu města v rámci varování, aby se lidé v těchto lokalitách měli na pozoru

Bodců už byly nalezeny více než dvě desítky, všechny v oblasti nedaleko říčky.

„Provedení se zdá být poměrně profesionální, ať už jde o materiál, nebo způsob přivaření hrotu,“ podotkl Horák.

Záležitostí se zabývají místní strážníci i policie. „Případ nyní vyšetřujeme jako přestupek proti občanskému soužití,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podle starosty zatím není jasné, jaký je motiv pachatele.

„Místní spekulují, že možná někomu vadí, že tamtudy teď chodí víc lidí k Romži. Také se tam nyní dělá povolená prořezávka dřevin. A další verze je, že to má být proti čtyřkolkářům a motorkářům, kteří tam občas jezdí. Ale jestli je to něco z toho, anebo úplně něco jiného, to netuším, těžko říct,“ nastínil Horák.