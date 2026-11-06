Celkem 75 kubíků dřeva věnovalo Arcibiskupství olomoucké, na stavbu konstrukce dali peníze také dobrodinci. „Moc děkuji všem, kteří přispěli, skládalo se nám to jako na Národní divadlo od padesátikoruny až po dar ve výši sto tisíc korun,“ uvedl Aleš Tománek, který vede spolek Poutní místo Stará Voda u Libavé, jenž je investorem projektu. Vděčný je i obci Město Libavá, která památku vlastní, že záchranu umožňuje.
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Zachraňují poničený kostel. Nemá to být pomník socialismu, říká vedoucí spolku
Cena dřeva podle něj byla tři čtvrtě milionu korun a stavba lešení si vyžádala celý milion. Tyto peníze se však podařilo díky dobrovolníkům vybrat.
Lešení poslouží nejen k budoucí obnově stropu, současně zabrání také fatálním následkům pádu štukové výzdoby a velmi narušených omítek. „Jejich stav je kritický. Vavřínový věnec obíhající centrální fresku na klenbě chrámu hrozí bezprostředně zřícením, je tam prasklina, do které se dá strčit ruka,“ uvedl Tománek. Centrální freska je podle něj navíc velmi vzácná, jedná se totiž o jediné zachovalé dílo italského malíře Giovanniho Carloneho na celé Moravě.
Tato malba byla naposledy restaurovaná v roce 1873, kdy na místě v chrámu vyrostlo lešení podobné tomu současnému. Od té doby se však již s výzdobou nic nedělo. Obnova celého stropu si vyžádá 13 milionů korun. „Financování teprve řešíme. V první fázi však ve spolupráci s Národním památkovým ústavem dojde na sondy, díky kterým zjistíme původní barevnost a podrobnosti k použitým technologiím a podle toho se rozhodne, jak bychom měli postupovat,“ informoval Tománek.
Odborníci se už díky penězům z havarijního fondu ministerstva kultury pustili do nástěnných fresek, jde o alegorie čtyř světadílů. Zachraňuje je restaurátor Radomír Surma.
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OBRAZEM: Ve zchátralém kostele na Libavé obnovují vzácné fresky světadílů
Kostel, který je od roku 1958 kulturní památkou, byl po desetiletí poznamenán působením československé armády a následně sovětských vojsk, která v oblasti pobývala v letech 1968 až 1990. Po celou dobu opravy bude kostel přístupný veřejnosti. Podle Tománka by si lidé neměli nechat ujít zejména pestrý adventní program.
„První prosincovou sobotu 5. prosince se uskuteční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš, první adventní neděli 29. listopadu je na programu pásmo o adventních zvycích mezi Valašskem a Hanou ve spolupráci s hanáckým mužským sborem Rovina. 19. prosince, což je poslední sobota před Vánoci, chystáme tradiční vánoční koncert MS bandu z Velké Bystřice na Olomoucku,“ vypočítal Tománek.
Kompletní program a bližší podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách spolku www.poutnimisto-staravoda.cz.
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7. května 2024