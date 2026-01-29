V olomoucké zoo se narodila dvojčata kosmanů, mláďata váží jen pár gramů

Autor: ,
  13:03
Teprve loni začala zoo v Olomouci chovat kosmany zakrslé východní, tedy vůbec ty nejmenší opice na světě. Přesto se už na konci letošního ledna radují místní zoologové z nového přírůstku do rodiny - samice kosmana porodila dvojčata. Dospělý kosman zakrslý váží zhruba sto gramů, narozená mláďata ovšem pouze pět až sedm gramů.
Kosman zakrslý, jenž v dospělosti váží zhruba sto gramů, má v olomoucké zoo...

Kosman zakrslý, jenž v dospělosti váží zhruba sto gramů, má v olomoucké zoo nové mládě. | foto: Zoo Olomouc

Olomoucká zoo získala v roce 2025 do chovu nejmenší opici na světě: kosmana...
Olomoucký pár kosmana zakrslého východního se stal po necelém roce chovným.
Mládě kosmana zakrslého východního váží pouze pět až sedm gramů.
Olomoucká zoo získala v roce 2025 do chovu nejmenší opici na světě: kosmana...
6 fotografií

„Neuplynul ani rok a tento pár kosmanů se stal chovným, z čehož máme velkou radost. Samice přivedla na svět dvojčata. I přesto, že rodiče nemají zkušenosti, tak se péče o dvě narozená mláďata zhostili velmi dobře,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.

Kosmani zakrslí patří k drápkatým opicím, jelikož mají přeměněné nehty na drápky. „Jsou nejmenšími žijícími opicemi na světě s pro ně typickou dlouhou a jemnou srstí šedorezavé barvy. Obývají jihoamerické deštné lesy, ale životní prostředí jim mizí před očima,“ uvedla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Fotky mláďat aktuálně nejsou k dispozici. „Mláďata jsou přitisknutá k tělu dospělých kosmanů, takže nejdou vidět. A navíc, aby měla matka s mláďaty klid, tak k nim nikdo nechodí, čili ani není možné je vyfotografovat. A krátce po porodu příliš ze svého úkrytu nevylézají, tudíž nejdou moc vidět ani za sklem,“ informovala Gronská.

Návštěvníci zoo si tak budou muset počkat minimálně měsíc, než nové přírůstky v olomoucké zahradě uvidí.

Olomoucká zahrada chová od roku 2000 kosmany zakrslé západní, loni k nim přibyla východní – a ještě menší – varianta. „Od kosmana zakrslého západního se liší oblastí výskytu a zbarvením. Má bílé břicho a obývá druhou stranu řeky Maranón výhradně jen v Bolívii a Peru,“ podotkla Gronská.

I přes svůj malý vzrůst kosmani skáčou až do pětimetrové vzdálenosti. Nejoblíbenější druh potravy pro ně představuje stromová pryskyřice.

Olomoucká zoo získala v roce 2025 do chovu nejmenší opici na světě: kosmana zakrslého východního.
Kosman zakrslý, jenž v dospělosti váží zhruba sto gramů, má v olomoucké zoo nové mládě.
Olomoucký pár kosmana zakrslého východního se stal po necelém roce chovným.
Mládě kosmana zakrslého východního váží pouze pět až sedm gramů.
6 fotografií

Kosmani zakrslí žijí v párech nebo malých rodinných skupinkách v korunách stromů, kde většinou rodí jedna vůdčí samice. Péči o mláďata zajišťuje samec nebo další členové rodiny, kteří je nosí na svých bedrech. Samice má na starost pouze kojení. Malé opičky se stávají častým úlovkem dravců a hadů. Ve volné přírodě se dožívají deseti až patnácti let.

Umí skočit až pět metrů. Olomoucká zoo se raduje z nejmenších opic na světě

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová zhruba 1800 zvířat 387 druhů. Zoologickou zahradu v roce 2024 navštívilo 377 359 lidí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Policie obvinila muže z Prostějovska za výhrůžný komentář na adresu prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X. Muž...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

Premium
Hnutí Duha letos vydalo kalendář se záběry velkých šelem, které zachytily...

Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...

V olomoucké zoo se narodila dvojčata kosmanů, mláďata váží jen pár gramů

Kosman zakrslý, jenž v dospělosti váží zhruba sto gramů, má v olomoucké zoo...

Teprve loni začala zoo v Olomouci chovat kosmany zakrslé východní, tedy vůbec ty nejmenší opice na světě. Přesto se už na konci letošního ledna radují místní zoologové z nového přírůstku do rodiny -...

29. ledna 2026  13:03

Nemá ani milimetr. Olomoučtí vědci se podíleli na objevení neznámého brouka

Nově objevený brouk Badmaa na snímku z optického mikroskopu.

Mezinárodní tým vědců objevil hluboko v půdě v jihoamerickém Chile dosud neznámého brouka. Unikátnost miniaturního tvora, který měří méně než jeden milimetr, je slepý a bezkřídlý, potvrdila genetická...

29. ledna 2026  11:32

První předvolební oťukávání. Začíná boj o radnici krajské metropole Olomouce

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Za méně než tři čtvrtě roku budou voliči rozhodovat, kdo by mohl zasednout na olomoucké radnici. Ačkoli komunální volby se teď mohou zdát být ve stínu sněmovního dění, strany už si volí lídry nebo...

29. ledna 2026  9:56

Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin

Zámek Velké Losiny

Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...

28. ledna 2026

Jako prázdninový dům. Ubytování pro rodiny s vážně nemocnými dětmi dostává obrysy

Vizualizace podoby exteriéru nového Domu Ronalda McDonalda, který vznikne v...

Byť daleko od domova, budou se rodiny s těžce nemocnými dětmi v olomoucké fakultní nemocnici v blízké budoucnosti moci cítit jako doma. Trávit společně čas i se svými sourozenci, jíst jídlo, které...

28. ledna 2026  17:08

Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat

Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Většina byla...

Kauzu týrání zvířat velkého rozsahu řeší nyní Státní veterinární správa (SVS) na Olomoucku. V obci Křelov objevili inspektoři při kontrole téměř devět desítek podvyživených ovcí žijících v nevhodných...

28. ledna 2026  10:33,  aktualizováno  14:03

Soud v kauze Vidkun zmírnil tresty, expolicista má místo vězení podmínku

Bývalý policejní šéf Karel Kadlec (vpravo) byl 1. října 2024 jediným...

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání...

28. ledna 2026  13:12

Zmírněte kvalifikaci nebo zastavte stíhání, žádá žalobce v kauze IT zakázek

Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u...

Žalobce navrhl v kauze veřejných zakázek na informační systémy, v níž je obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, mírnější právní kvalifikaci a téměř u poloviny obžalovaných také...

28. ledna 2026  12:48

Na první gól čekal skoro padesát zápasů. Teď Ministr ví, že nebude muset do baráže

HELE, MLADEJ...Olomoucký hokejista Daniel Ministr (vlevo) poslouchá jakousi...

Téměř nekonečné čekání. Tedy lépe řečeno sedmačtyřicet zápasů. Ale i to je setsakramentsky dlouhá doba. Olomoucký hokejista Daniel Ministr by mohl vyprávět. Přesně tak dlouho mu totiž trvalo, než...

28. ledna 2026  10:28

Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?

Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...

Sedm posil za zimní přestupové období fotbalové Sigmě nestačí. Po nenasytném posilování v ofenzivě se teď hanácký celek zaměřuje na defenzivu. A vlastně stále i na útok, neboť útočník Dembe se krátce...

28. ledna 2026  8:46

POZOR VLAK: Výhybky z Prostějova jsou zocelené výbuchem, najdete je po celém světě

155. díl magazínu POZOR VLAK

Věděli jste, že Tchaj-wan, Belgie, Indonésie, Austrálie, Švýcarsko, Turecko a mnoho dalších zemí má v rámci železniční infrastruktury nainstalované české výhybky z Prostějova? Právě tato světová...

28. ledna 2026

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

Premium
Hnutí Duha letos vydalo kalendář se záběry velkých šelem, které zachytily...

Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...

27. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.