Joe Bonamassa s exčleny Deep Purple a Led Zeppelin. Olomouc čeká hudební svátek

Tisíce hudebních fanoušků zamíří do Olomouce na koncert kytaristy Joe Bonamassy (zcela vlevo) s legendární kapelou Black Country Communion. Jejími členy jsou také legendární Glenn Hughes z Deep Purple (druhý zprava) či Jason Bonham (druhý zleva), který bubnoval mimo jiné také s Led Zeppelin. | foto: archiv Bounty Rock Cafe

Do Olomouce v minulosti dostal legendární hardrockery z Uriah Heep či Jethro Tull, populární americkou zpěvačku Beth Hart, nu-metalovou formaci Papa Roach i punkrockery Billy Talent či německého hitmakera Alle Farbena.

Teď se Dušan Neumann, majitel olomouckého klubu Bounty Rock Cafe, chystá uspořádat vůbec nejdražší koncert, který bude splněným snem nejen pro tisíce fanoušků, ale i pro něj samotného.

„Vždycky jsem chtěl za svůj život dostat do Olomouce dvě legendy. Tou první je Robert Plant ze Zeppelinů, na kterého si ještě budu muset počkat, ale ta druhá už je jistota. Joe Bonamassu považuji za žijící fenomén a největšího kytarového virtuóza, co se kdy narodil,“ prozradil Neumann s tím, že koncert je už oficiálně potvrzený.

Bonamassa na Korunní pevnůstce vystoupí 13. června se superskupinou Black Country Communion, jejímiž členy jsou také legendární Glenn Hughes z Deep Purple či Jason Bonham, který bubnoval mimo jiné také s Led Zeppelin. Vstupenky jsou již nyní v prodeji v sítí Ticketportal.

Hvězdná kapela Black Country Communion vydala letos v červnu svou pátou studiovou desku a po dlouhých čtrnácti letech se vydá v plné síle na koncertní šňůru po Evropě. Olomouc se stane jednou z prvních zastávek.

„Jde o skutečně světovou událost, nikdo nečekal, že by se kapela dala po dlouhých letech dohromady. To, že se nám podařilo dostat ji do Olomouce, považuji za zázrak. Koncert v centru Hané bude navíc jedinou českou i slovenskou zastávkou,“ říká Neumann, který se sám neskutečně těší.

„Vidět tyto čtyři pohromadě, to je příležitost, která se už možná nikdy nikomu nepoštěstí. Navíc kapela pojede propagovat své páté album, které v Americe trhá žebříčky a je nejprodávanější deskou,“ vyzdvihuje pořadatel.

Na pevnůstku se vejde deset tisíc lidí

Na Korunní pevnůstce tak čeká milovníky hudby jedinečný večer, při němž se mohou nechat unést Hughesovými silnými vokály, precizním a razantním rytmem Jasona Bonhama a jedinečným klávesovým uměním Dereka Sheriniana.

Koncert Black Country Communion bude nejen poctou návratu této ikonické kapely, ale i oslavou osobnosti Joe Bonamassy – kytarové legendy, jež si svou virtuozitou, citem a energií podmanila srdce hudebních fanoušků po celém světě.

Nejlepší blues-rockový kytarista současnosti Joe Bonamassa.

„Právě on je hlavním lákadlem akce. V průběhu své kariéry spolupracoval s největšími jmény hudebního průmyslu a jako sólový umělec mnohokrát vyprodal slavné sály jako Royal Albert Hall nebo Madison Square Garden. Jeho emocemi nabitá vystoupení jsou fanouškům známá neopakovatelnou atmosférou,“ přibližuje Neumann, jenž kapelu viděl poprvé před čtrnácti lety v amfiteátru na Lokti.

„Šíleně pršelo, přesto měl tehdy koncert na Lokti největší návštěvnost v historii. Dodnes mám schovanou blánu na bicí podepsanou od Jasona Bonhama,“ usmívá se majitel klubu Bounty Rock Cafe.

Na Hanou nejspíš dorazí i davy Poláků

Od té doby kapela příliš nekoncertovala a věnovala se vydávání desek, po čtvrtém albu se vydala na koncerty v New Yorku a Londýně. V Olomouci, jež bude jedinou zastávkou v Česku i na Slovensku, se proto čekají davy lidí.

„Očekávám nápor také z jihu Polska, kde má Bonamassa obří fanouškovskou základnu, a ti všichni to k nám spádově mají nejblíž, takže přijedou. Na pevnůstku se vleze až deset tisíc lidí a koncert se uskuteční za každého počasí,“ dodává Neumann s tím, že nebudou chybět obří stage, LED světla a neskutečná vizuální show.

Kapela po koncertě zůstane chvíli v Olomouci. „Budou tady spát, chvíli se zdrží. Hvězdných manýrů se nebojím, určitě nepůjde o nic dramatického, co bychom nedokázali splnit. Jsou to rockeři, a tak požadavek na šatny natřené narůžovo doufám nehrozí,“ směje se pořadatel.

Podle něj půjde o vůbec nejdražší olomoucký koncert. „Požadavky na honorář se pohybují v řádu milionů,“ nastínil.