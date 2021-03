Firmy i úřady v kraji testují naplno, nakažených stále odhalují minimum

Například závod Siemens Elektromotory Mohelnice, patřící k největším zaměstnavatelům v regionu, pracuje v třísměnném režimu. Každý týden otestuje okolo 1 500 zaměstnanců.

„V současnosti máme testovací kapacitu nastavenou na 1 750 zaměstnanců, takže máme ještě rezervy,“ sdělila mluvčí podniku Mariana Kellerová.

Testování probíhá v mohelnickém závodu každý pracovní den. Provádí je dva akreditovaní poskytovatelé zdravotnických služeb, jednou týdně probíhá samotestování pod dohledem zdravotníka.

„Veškerá administrativa je už plně digitalizovaná, což značně usnadňuje a urychluje celý proces. Využíváme vysoce spolehlivé testy, přesto evidujeme pouze jednotky pozitivních výsledků,“ doplnila Kellerová.

Pravidelné kontroly běží bez problémů i v dalších firmách. „Testujeme vždy v pondělí, protože po víkendu nám to dává největší smysl,“ říká třeba majitel společnosti Fenix Jeseník Cyril Svozil. Firma stihne protestovat během dne ve třech směnách všechny pracovníky.

„Celkem to je přes dvě stě zaměstnanců. Na každou směnu potřebujeme čtyřicet minut. Je to dost času, takže pokud by se mělo testovat dvakrát týdně, už by to byl problém“ popsal Svozil. Firma zatím nezaznamenala ani jedno podezření na covid-19.

Na olomouckém magistrátu se testují sami

Podobně musí všechny své zaměstnance testovat i úřady. Taky zde už je systém plně zaběhnutý.

„Zaměstnanci magistrátu jsou testováni jedenkrát týdně v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Vše probíhá bezproblémově,“ sdělila mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Pracovníci zdejšího úřadu si testy na koronovirus provádějí sami. „První týden jsme zachytili čtyři pozitivní případy, poté dva a nakonec jen jednoho pozitivního zaměstnance,“ popsala Štědrá.

Město přitom v uplynulých dnech muselo kvůli velkému rozšíření nákazy mezi zaměstnacni dočasně uzavřít historickou budovu magistrátu v centru i se všemi tamními odbory kromě matriky.

Na přerovském magistrátu se o testy starají proškolení pracovníci tamní Charity.

„Netestují jen zaměstnance magistrátu, ale i městské policisty, dobrovolné hasiče a zaměstnance Kulturních a informačních služeb města Přerova a městské knihovny. Celkem máme k dnešnímu dni za sebou pět testovacích dnů, provedeno bylo 499 testů a z toho byly dva pozitivní,“ sdělila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Praxe je podle ní taková, že do budovy města ve Smetanově ulici přicházejí zaměstnanci podle harmonogramu od středy do pátku v době od šesti do devíti hodin. Pracovnice Charity jim udělá stěr z nosu, a pokud jim do 15 minut nepřijde SMS zpráva, mohou jít na svá pracoviště.

Šumperk využívá k testům služeb lázní

Prostějovskému magistrátu zajišťuje testy především zdravotnické zařízení.

„Dále využíváme i samotestovací sady pro laické použití,“ uvedla mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Pro Šumperk zajišťují testování Státní léčebné lázně Bludov. Jedná se o antigenní testy ze spodní části nosu.

„Zaměstnanci úřadu byli testování 15. a 22. března. Při prvním jsme neodhalili žádného nakaženého, při druhém byly dva případy pozitivní. Pozitivita byla následně potvrzena jen v jednom případě,“ řekla mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Jeseník nakoupil sady pro samotestování pracovníků. „V první a druhé vlně testování ukázaly pozitivní výsledky u šesti osob. Následující PCR testy ovšem potvrdily pouze dva skutečně nakažené,“ řekla mluvčí jesenické radnice Lucie Musialová.

Připojily se i malé obce

Kromě velkých radnic ale spustily testování i některé obecní úřady, které mohou zahájit testování až příští týden. Týká se to například Lipové–lázní na Jesenicku.

„My jsme začali dřív, než se o obcích začalo mluvit. V pondělí jsme testovali už potřetí, “ uvedl starosta Lipové–lázní Lubomír Žmolík.

Obec zahájila testování už 8. března, po onemocnění některých zaměstnanců.

„Nechtěli jsme dál riskovat, že může dojít k další nákaze. Teď testujeme osm lidí každé pondělí a všechny testy zatím byly v pořádku,“ doplnil Žmolík.