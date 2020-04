Starostka Náměště na Hané se nakazila koronavirem. Obec však funguje dál

Starostka Husičková uvedla, že u některých zaměstnanců byly testy pozitivní, ale většina testovaných byla v pořádku. Všichni nemocní včetně ní zaznamenali naštěstí jen mírný průběh nemoci. Sama starostka nadále pracuje z domu.

„Samospráva funguje bez problému, i když všechny záležitosti řešíme z domu. Jsme pořád na telefonu nebo na e-mailu. Podařilo se mi třeba teď na home office dořešit i jednu dotaci z Evropské unie. Jedeme dál,“ řekla starostka.

Nemoc však minimálně do Velikonoc pozastaví v Náměšti na Hané činnost místního stavebního úřadu. „Stavební úřad je zastavený. Tento týden mají mít výsledky někteří zaměstnanci,“ popsala Husičková.

„Ti, u kterých byly testy negativní, se vrátí do práce až po Velikonocích. Ti, co byli pozitivní, tak v jejich případě to bude trvat ještě déle. Hlavní je teď zdraví, myslím, že nám ostatní věci neutečou, a po Velikonocích případné resty rychle doženeme,“ ubezpečuje starostka.

Celý obecní úřad už byl podle Husičkové pečlivě vydezinfikován pomocí ozonu a všichni zaměstnanci nyní dodržují všechna preventivní opatření.