Olomoucký kraj dominuje statistice nakažených koronavirem

„Jistě, je to tak. Epidemiologové díky své důsledné práci, přesné indikaci odběrů a důkladnému trasování maximálního možného počtu kontaktů zachytili velký počet nakažených osob. Svou roli sehrála i geografická poloha regionu včetně významných dopravních uzlů,“ vysvětlila epidemioložka Růžena Haliřová z Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Izolace celé oblasti, ve které po dva týdny zůstalo kolem 24 tisíc obyvatel, a striktní zákaz pohybu podle Haliřové umožnily vyhledat maximum nakažených a otestovat je. „Zároveň jsme tak zpomalili šíření infekce do ostatních okresů,“ řekla hygienička.

Počty nakažených tím pádem ovšem v regionu rapidně vyskočily nahoru a ve srovnání s ostatními kraji Olomoucko torpédovaly na první místo v žebříčku krajů. Pečlivě prozkoumané a otestované Litovelsko a Uničovsko zároveň v počtu případů předstihly daleko větší aglomerace, jako jsou Prostějov, Přerov nebo Šumperk.



Krizový štáb Olomouckého kraje v současné době žádné další speciální opatření v souvislosti s nepříjemným prvenstvím regionu v počtu nakažených osob nechystá.

„Postupujeme podle platných směrnic a nařízení vlády. Hned na začátku epidemie si kraj a jeho koordinační složky prošly zkouškou ohněm. Rychlý růst počtu nakažených a následné uzavření Litovelska a Uničovska kraj prověřily v koordinaci, distribuci a komunikaci,“ sdělil hejtman Ladislav Okleštěk.



Lidé z izolované zóny čelí nedůvěře a podezírání

Obyvatelé Litovle, Uničova a dalších 19 obcí za to nyní platí tvrdou daň. Jakmile se hranice izolované zóny minulý týden otevřely, lidé začali čelit nedůvěře, podezírání a napadání.



„To je špatný vtip! Pokud nejsou všichni protestovaní, pak nechápu tento postup, když víme, že nejsou všichni disciplinovaní! K čemu to tedy vše bylo,“ divil se na sociálních sítích například jistý Karel Masař.

Starosta Litovle Viktor Kohout potvrdil, že některé negativní reakce kolikrát hraničily až s výhrůžkami. „Byly docela silné a vnímali to hlavně lidé, kteří jezdili do práce mimo Litovel. V pracovních kolektivech to bylo dost cítit,“ řekl.

Podle starosty lze pochopit, že se lidé z ostatních oblastí obávají rozšíření nákazy, zdůrazňuje však skutečnost, že drtivá většina nakažených z Litovelska a Uničovska byla díky maximálnímu trasování a pečlivému sbírání kontaktů již odhalena. Místní lidé jsou navíc čtrnáctidenní přísnou karanténou dobře vycvičeni v tom, aby dodržovali veškerá nařízená opatření.

Nikdo neví, která obec se stane ohniskem za týden

„Lidé z Litovle jsou vycvičení, zažili vězení a opatření umí dodržovat. Určitě se najde výjimka, ale tady jich bude daleko méně než v jiných městech. Snažil jsem se naše obyvatele uklidňovat, aby si z toho nic nedělali, že to za čas zmizí. Každému se určitě všechno vrátí. Nikdo neví, která obec bude za týden, za měsíc v úplně stejné situaci a všichni si na ně budou ukazovat,“ nabádá starosta.



Sociální sítě ovšem v minulých dnech zaplavily stovky negativních komentářů. Diskutující poukazovali také na to, že někdo nezodpovědný musel na počátku celou nákazu roznést.

Nesouhlasné reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Vzpamatujte se. V Litovli a v Uničově platí pořad stejná pravidla jako ve zbytku republiky. To, že tady bylo mimořádné opatření, neznamená, že dnes tady jsou všichni nakažení. Nechápu vaše chování. Je tady více případů, protože se více testuje. Olomouc je teď však daleko nebezpečnější než Litovel,“ ohradila se například Alice Bittnerová.

Podle starosty Litovle Kohouta v lidech zůstane zklamání. „Léta tady budujeme cestovní ruch a pracujeme na dobrém obrazu města. A teď může být všechno pryč a zůstane jen negativní obrázek Litovle. A to se nesmí stát, aby někde v okolí propuklo nové ohnisko. Kdo bude na vině? Samozřejmě Litovel. To je teď náš strašák,“ odtušil starosta.